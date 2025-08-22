गोविंदाचा घटस्फोट होणार? सुनीता आहुजाकडून केस दाखल; 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीचं कनेक्शन काय?

Govinda Divorced: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चा वेगाने सुरु आहेत. सुनीता आहुजाने नुकतेच एका व्लॉगमध्ये गोविंदासोबतच्या घटस्फोटाच्या अफवा सुरु असल्याचे सांगितले होके. आता एका नवीन अपडेटनुसार सुनीता यांनी वांद्रे फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केलाय. यामुळे मनोरंजन विश्वात खळबळ उडाली आहे.
सुनीता अहुजाने गोविंदाविरुद्ध 'प्रेम-विवाहात फसवणूक करणे, त्रास देणे आणि वेगळे राहणे' या कारणावरून घटस्फोट मागितला आहे. सुनीता आहुजाने हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 13 (1) (i), (ia), (ib) अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
'हॉटरफ्लाय'च्या अहवालात असा दावा करण्यात आलाय.
समोर आलेल्या मीडियानुसार, न्यायालयाने 25 मे रोजी गोविंदाला समन्स बजावले होते आणि जूनपासून दोघेही ते सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सुनीता सुनावणीदरम्यान वारंवार न्यायालयात हजर राहते पण गोविंदा उपस्थितन नसतो. यापूर्वी, सुनीता यांनी तिच्या व्लॉगमध्ये घटस्फोटाच्या अफवा असल्याचे म्हटले होते.
गोविंदाचे 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीसोबतचे अफेअर असल्याची चर्चा यावर्षी फेब्रुवारी मध्ये झाली. गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांनी सततच्या मतभेदांमुळे आणि वेगवेगळ्या लाईफस्टाईलमुळे वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त पुढे आले होते. त्यात गोविंदाच्या अफेयरचीदेखील चर्चा होती. गोविंदाचे 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीशी वाढती जवळीक हे त्यांच्या कथित वेगळे होण्याचे मुख्य कारण असल्याचीदेखील चर्चा आहे. या जोडप्याने सहा महिन्यांपूर्वी घटस्फोटासाठी अर्ज केला असला तरी ते पुन्हा एकत्र येत आहेत, असे वकिलांनी सांगितलंय.
सुनीता आहुजाने अलीकडेच यूट्यूब चॅनल सुरू करून ब्लॉगिंगला सुरुवात केली. त्यांच्या पहिल्या व्हिडीओत त्या चंदीगडच्या माँ काली मंदिरात दर्शनासाठी गेली. जिथे ती भावनिक झालेली दिसली. तसच “लोकांनी खूप पैसे कमावले, आता माझी वेळ आलीय.” असे मजेत म्हटलंय.सुनीताने मंदिरात पुजाऱ्याशी बोलताना भावनिक होऊन सांगितले की, गेल्या दीड वर्षात त्यांच्या आणि गोविंदाच्या नात्याबाबत अनेक नकारात्मक बातम्या पसरल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की, माँ कालीवर त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे आणि ती त्यांचे कुटुंब तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सोडणार नाही, असेही तिने म्हटले.
