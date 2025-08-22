English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गोविंदाचा घटस्फोट होणार? सुनीता आहुजाकडून केस दाखल; 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीचं कनेक्शन काय?

Govinda Divorced:  अभिनेता गोविंदाच्या संसारात दुरावा आल्याच्या चर्चा सध्या सुरु आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 22, 2025, 07:53 PM IST
गोविंदाचा घटस्फोट होणार? सुनीता आहुजाकडून केस दाखल; 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीचं कनेक्शन काय?
गोविंदा घटस्फोट

Govinda Divorced:  बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चा वेगाने सुरु आहेत. सुनीता आहुजाने नुकतेच एका व्लॉगमध्ये गोविंदासोबतच्या घटस्फोटाच्या अफवा सुरु असल्याचे सांगितले होके. आता एका नवीन अपडेटनुसार सुनीता यांनी वांद्रे फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केलाय. यामुळे मनोरंजन विश्वात खळबळ उडाली आहे. 

सुनीता अहुजाने गोविंदाविरुद्ध 'प्रेम-विवाहात फसवणूक करणे, त्रास देणे आणि वेगळे राहणे' या कारणावरून घटस्फोट मागितला आहे. सुनीता आहुजाने हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 13 (1) (i), (ia), (ib) अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. 
'हॉटरफ्लाय'च्या अहवालात असा दावा करण्यात आलाय.

समोर आलेल्या मीडियानुसार, न्यायालयाने 25 मे रोजी गोविंदाला समन्स बजावले होते आणि जूनपासून दोघेही ते सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सुनीता सुनावणीदरम्यान वारंवार न्यायालयात हजर राहते पण गोविंदा उपस्थितन नसतो. यापूर्वी, सुनीता यांनी तिच्या व्लॉगमध्ये घटस्फोटाच्या अफवा असल्याचे म्हटले होते.

मराठी अभिनेत्रीसोबतचे अफेअर?

गोविंदाचे 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीसोबतचे अफेअर असल्याची चर्चा यावर्षी फेब्रुवारी मध्ये झाली. गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांनी सततच्या मतभेदांमुळे आणि वेगवेगळ्या लाईफस्टाईलमुळे वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त पुढे आले होते. त्यात गोविंदाच्या अफेयरचीदेखील चर्चा होती. गोविंदाचे 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीशी वाढती जवळीक हे त्यांच्या कथित वेगळे होण्याचे मुख्य कारण असल्याचीदेखील चर्चा आहे. या जोडप्याने सहा महिन्यांपूर्वी घटस्फोटासाठी अर्ज केला असला तरी ते पुन्हा एकत्र येत आहेत, असे वकिलांनी सांगितलंय. 

सुनीता आहुजाची यूट्यूब एन्ट्री

सुनीता आहुजाने अलीकडेच यूट्यूब चॅनल सुरू करून ब्लॉगिंगला सुरुवात केली. त्यांच्या पहिल्या व्हिडीओत त्या चंदीगडच्या माँ काली मंदिरात दर्शनासाठी गेली. जिथे ती भावनिक झालेली दिसली. तसच “लोकांनी खूप पैसे कमावले, आता माझी वेळ आलीय.” असे मजेत म्हटलंय.सुनीताने मंदिरात पुजाऱ्याशी बोलताना भावनिक होऊन सांगितले की, गेल्या दीड वर्षात त्यांच्या आणि गोविंदाच्या नात्याबाबत अनेक नकारात्मक बातम्या पसरल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की, माँ कालीवर त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे आणि ती त्यांचे कुटुंब तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सोडणार नाही, असेही तिने म्हटले.

FAQ

प्रश्न: सुनीता आहुजा यांनी गोविंदाविरुद्ध घटस्फोटासाठी अर्ज का दाखल केला आहे?

उत्तर: सुनीता आहुजा यांनी गोविंदावर ‘प्रेम-विवाहात फसवणूक, त्रास देणे आणि वेगळे राहणे’ या कारणांवरून वांद्रे फॅमिली कोर्टात हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम १३ (१) (i), (ia), (ib) अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. हॉटरफ्लायच्या अहवालानुसार, सुनीता यांनी गोविंदावर व्यभिचार, क्रूरता आणि परित्यागाचे आरोप केले आहेत.

प्रश्न: गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणात सध्याची स्थिती काय आहे?

उत्तर: मीडियानुसार, वांद्रे फॅमिली कोर्टाने २५ मे २०२५ रोजी गोविंदाला समन्स बजावले होते, परंतु तो सुनावणीसाठी हजर राहत नाही. सुनीता नियमितपणे कोर्टात हजर राहतात आणि जून २०२५ पासून हे प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वी सहा महिन्यांपूर्वीही सुनीता यांनी अर्ज दाखल केला होता, परंतु वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, दोघे पुन्हा एकत्र येण्याचा विचार करत आहेत.

प्रश्न: सुनीता आहुजा यांनी त्यांच्या यूट्यूब व्ह्लॉगमध्ये काय सांगितले आणि गोविंदाच्या अफेअरच्या चर्चांचा त्यात उल्लेख आहे का?

उत्तर: सुनीता यांनी त्यांच्या यूट्यूब व्ह्लॉगमध्ये चंदीगडच्या माँ काली मंदिरात भावनिक होऊन सांगितले की, गेल्या दीड वर्षात त्यांच्या आणि गोविंदाच्या नात्याबाबत नकारात्मक बातम्या पसरल्या. त्यांनी माँ कालीवर विश्वास व्यक्त करत सांगितले की, ती कुटुंब तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना माफ करणार नाही. तसेच, गोविंदाचे ३० वर्षीय मराठी अभिनेत्रीशी अफेअर असल्याच्या चर्चा फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झाल्या, ज्यामुळे त्यांच्या वेगळे होण्याचे कारण मानले जाते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
govindaGovinda DivorceSunita AhujaSunita Ahuja on Divorce RumorsGovinda with marathi actress

इतर बातम्या

अरे काय बिबट्या होणार तू? कुत्र्याने चक्क फरफटत नेलं! गावकर...

महाराष्ट्र बातम्या