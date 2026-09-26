'ज्या महिलेने आपल्या नवऱ्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला...' गोविंदाच्या रुमर्ड 'गर्लफ्रेंड'ने सुनीतावर केले गंभीर आरोप

मागील अनेक दिवसांपासून बॉलिवूडचा 'हिरो नंबर वन' गोविंदाचे लग्न पुन्हा एकदा वादात सापडले आहे. गोविंदा आणि सुनीता यांच्यातील मतभेद घराच्या चार भिंतींच्या बाहेर पडून आता बातम्यांचा विषय बनले आहेत. त्यांचे अनेक व्हिडिओ फोटो त्याचबरोबर त्याच्या सोशल मिडियावर मुलाखतींमध्ये प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. अलीकडेच, गोविंदाने त्याची सह-अभिनेत्री आणि कथित प्रेयसी कोमल राणी स्वर्णकर हिच्यासोबत लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतले. त्या दोघांनी एकत्र बाप्पाचे दर्शन घेतले आणि त्याचे आशीर्वाद घेतले, ज्यामुळे ते दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याच्या अफवा पसरल्या. गोविंदाला कोमलसोबत पाहून सुनीताने आपला संताप व्यक्त केला. कोमलचे नाव न घेता ती म्हणाली की, तिच्या आयुष्यातही काही 'राक्षस' आहेत. जे तिचे घर तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांचा नाश करण्यासाठी तिने देवी कालीला प्रार्थना केली.
गोविंदाची कथित प्रेयसी, कोमल राणी स्वर्णकर हिने आता सुनीताच्या वक्तव्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. कोमलने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर करून सुनीतावर जोरदार टीका केली आहे. कोमल राणी स्वर्णकर यांनी सुनीताचे नाव न घेता आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की – जी स्त्री वर्षानुवर्षे स्वतःच्याच पतीला मारण्याचा प्रयत्न करत असते, अशा स्त्रियांच्या शापांचा कोणावरही परिणाम होत नाही. 'घर फोडणारी' म्हणून हिणवल्यावर, कोमलने प्रत्युत्तर दिले की, जे घर आधीच मोडलेले आहे ते कोणीही तोडू शकत नाही. कोमलने तिच्यावर उपस्थित केल्या जात असलेल्या प्रश्नांवर आक्षेप व्यक्त केला आणि संपूर्ण प्रकरण व परिस्थिती जाणून घेतल्याशिवाय कोणाच्याही दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये, असा सल्ला दिला.
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कोमलने पुढे सुनीताला प्रश्न विचारला, "एखादी स्त्री कोणत्या प्रकारच्या वेदनेतून जात आहे हे मला समजत नाही, की त्यातून सावरण्याऐवजी ती त्याबद्दल जाहीरपणे बोलत आहे. हे खरं दुःख आहे की जाणूनबुजून रचलेला कट?" कोमल पुढे लिहितात - एका पुरुषाचा सतत मानसिक छळ करणे, त्याला काम करण्यापासून रोखणे, त्याला घरातच थांबायला भाग पाडणे, त्याला लोकांपासून वेगळे पाडणे... त्याला मृत्यूला कवटाळायला भाग पाडणे... मला नाही वाटत की कोणतीही चांगली आणि समर्पित पत्नी आपल्या पतीला इतकी वाईट वागणूक देऊ शकते.
कोमलने सुनीताच्या वैयक्तिक बाबी सार्वजनिक करण्यामागील हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तिने असाही दावा केला की, सुनीता सहानुभूती मिळवण्यासाठी गोविंदासोबतच्या आपल्या नात्याचे जाहीरपणे प्रदर्शन करते. कोमलने सुनीताला तिच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी तिचे नाव वापरणे थांबवण्यास सांगितले. शेवटी ती म्हणाली, "अशा धूर्त स्त्रियांपासून प्रत्येक सभ्य पुरुषाचे रक्षण देव करो." कोमल राणीची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिच्या दाव्यांमुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे. मात्र, सुनीता आहुजा यांनी कोमलच्या पोस्टवर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सुनीता आपल्यावरील आरोपांना केव्हा आणि कसे उत्तर देतात, हे पाहणे बाकी आहे.