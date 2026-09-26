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'ज्या महिलेने आपल्या नवऱ्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला...' गोविंदाच्या रुमर्ड 'गर्लफ्रेंड'ने सुनीतावर केले गंभीर आरोप

बॉलिवूडचा 'हिरो नंबर वन' गोविंदाचे लग्न पुन्हा एकदा वादात सापडले आहे. गोविंदा आणि सुनीता यांच्यातील मतभेद घराच्या चार भिंतींच्या बाहेर पडून आता बातम्यांचा विषय बनले आहेत. आता गोविंदाची रुमर्ड गर्लफ्रेंड राणी स्वर्णकरने सोशल मिडियावर पोस्ट करुन गोविंदाच्या पत्नींवर गंभीर आरोप केले आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 26, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 05:12 PM IST
'ज्या महिलेने आपल्या नवऱ्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला...' गोविंदाच्या रुमर्ड 'गर्लफ्रेंड'ने सुनीतावर केले गंभीर आरोप
Image Credit: सुनीता आहुजा यांनी केलेल्या टिप्पणीवर कोमल राणीची प्रतिक्रिया

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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