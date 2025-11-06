‘केजीएफ’ फेम अभिनेते हरीश राय यांचं 55 व्या वर्षी निधन, 60 पेक्षा जास्त चित्रपटांमध्ये केलंय काम

Harish Rai Death: कन्नड चित्रपटसृष्टीसाठी एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. ‘केजीएफ’ चित्रपटात यशच्या काकांची दमदार भूमिका साकारणारे अभिनेते हरीश राय यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 55 व्या वर्षी त्यांनी बेंगळुरूमध्ये अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही महिन्यांपासून ते गळ्याच्या कॅन्सरने त्रस्त होते आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.
हरीश राय यांनी फक्त कन्नडच नव्हे तर तमिळ आणि हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केले होते. त्यांनी ‘ओम शांती ओम’ या चित्रपटात ‘डॉन रॉय’ ही भूमिका साकारली होती. त्यांच्या या अविस्मरणीय अभिनयामुळे ते प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिले.
‘केजीएफ’ या सुपरहिट चित्रपटात त्यांनी यश (रॉकी भाई) यांच्या काकांची भूमिका साकारली होती. त्यांचा हा रोल त्यांच्या करिअरमधील सर्वात लक्षवेधी ठरला. त्यांनी 60 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं होतं आणि त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता.
हरीश राय गेल्या काही वर्षांपासून कॅन्सरशी झुंज देत होते. आजार वाढत असल्याने त्यांची प्रकृती सतत खालावत चालली होती. उपचारासाठी आवश्यक असलेली औषधे आणि इंजेक्शन्स अतिशय महाग होती. काहींची किंमत लाखो रुपयांमध्ये होती.
या कठीण काळात कन्नड इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आले. शिवराजकुमार, ध्रुव सरजा यांसारख्या कलाकारांनी आर्थिक आणि मानसिक मदत केली होती. हरीश यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं होतं 'मी हार मानणार नाही. सर्वांच्या आशीर्वादाने पुन्हा शूटिंगला परत येईन.' पण नियतीला काहीतरी वेगळंच मंजूर होतं.
हरीश राय यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यातील काही म्हणजे राज बहादूर, भूगत, नन्ना कनसिना हुवे, संजू वेड्स गीता, स्वयंवर त्यांच्या प्रभावी अभिनयामुळे प्रेक्षकांना नेहमीच त्यांच्याबद्दल एक विशेष आपुलकी वाटायची.
हरीश राय यांच्या निधनाची बातमी समजताच संपूर्ण दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहताना लिहिलं की, 'केजीएफचा रॉकी भाई गेला, पण आठवणी कायम राहतील.' त्यांचा चेहऱ्यावरचा साधेपणा आणि पडद्यावरचा दमदार अभिनय प्रेक्षकांच्या मनात कायम घर करून राहील.
FAQ
हरीश राय यांचं निधन कधी आणि कसं झालं?
हरीश राय यांचं निधन वयाच्या ५५ व्या वर्षी बेंगळुरूमध्ये झालं. ते गेल्या काही महिन्यांपासून गळ्याच्या कॅन्सरने त्रस्त होते आणि उपचार सुरू होते. या गंभीर आजाराशी झुंजताना त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
हरीश राय यांच्या प्रमुख चित्रपट आणि भूमिका कोणत्या?
हरीश राय यांनी ‘केजीएफ’ मध्ये यश (रॉकी भाई) यांच्या काकांची दमदार भूमिका साकारली, जी त्यांच्या करिअरमधील सर्वात लक्षवेधी ठरली. त्यांनी ‘ओम शांति ओम’ मध्ये ‘डॉन रॉय’ साकारली. इतर चित्रपट: ‘राज बहादूर’, ‘भूगत’, ‘नन्ना कनसिना हुवे’, ‘संजू वेड्स गीता’, ‘स्वयंवर’. त्यांनी ६० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं.
हरीश राय यांच्या आजाराच्या काळात काय मदत झाली?
हरीश राय यांच्या उपचारासाठी औषधे आणि इंजेक्शन्स लाखो रुपयांच्या होत्या. कन्नड इंडस्ट्रीतील कलाकार शिवराजकुमार, ध्रुव सरजा यांनी आर्थिक आणि मानसिक मदत केली. हरीश यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं: ‘मी हार मानणार नाही. सर्वांच्या आशीर्वादाने पुन्हा शूटिंगला परत येईन.’