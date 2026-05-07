लोकप्रिय अभिनेत्याचा 28 व्या वर्षीच मृत्यू; Rs 1,54,57,00,000 च्या संपत्तीत एकुलत्या एक मुलीचंही नाव नाही, मृत्यूपत्रात सांगितलेलं...

Heath Ledger Will Controversy:  लोकप्रिय अभिनेत्याचा 28 व्या वर्षीच मृत्यू; ₹1,54,57,00,000 च्या संपत्तीचं काय? मृत्यूपत्र आधीच सांगितलेलं..., लेकीचा उल्लेख टाळला. त्याच्या निधनानंतर काय घडलं?   

सायली पाटील | Updated: May 7, 2026, 01:11 PM IST
Heath Ledger Daughter Matilda Receives estate16 million usd fortune even if she doesnt have name in will

Heath Ledger Will Controversy:  कलाकार आणि त्यांच्या कमाईपासून ते अगदी त्यांच्याकडे असणाऱ्या गडगंज संपत्तीबाबत चाहत्यांना प्रचंड कुतूह असतं. हे कुतूहल असण्यामागं कैक कारणं असतात. असाच संपत्तीच्या आकड्यामुळं चर्चेत असणारा अभिनेता म्हजे हिथ लेजर. वयाच्या अवघ्या 28 व्या वर्षी या अभिनेत्यानं जगाचा निरोप घेतला. जानेवारी 2008 मध्ये हिथ या जगातून कायमचा निघून गेला आणि त्यानं मागे सोडली ती म्हणजे 16.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर म्हणजेच साधारण ₹1,54,57,00,000 इतकी प्रचंड संपत्ती. आपल्या संपत्तीचं पुढे काय करायचं हे हिथनं आधीच ठरवलं होतं, किंबहुना त्यासाठी त्यानं रितसर मृत्यूपत्रही केलं होतं. ज्यामध्ये एकुलती एक मुलगी मटील्डा हीचं नाव मात्र नव्हतं. तरीही त्याच्या लेकीला वडिलांच्या संपत्तीचा पूर्ण भाग मिळणार असून, त्यानिमित्तानं हिथचं कुटुंब अनेकांचीच मनं जिंकत आहे. People च्या वृत्तानुसार 'द डार्क नाईट', '10 थिंग्स आय हेट अबाऊट यू' अशा चित्रपटांतून प्रभावी भूमिका साकारणाऱ्या हिथचं मृत्यूपत्र 2003 मध्ये लेकीच्या जन्माच्या 2 वर्षांपूर्वीच लिहिण्यात आलं होतं. ज्यामध्ये त्यानं आपल्यापश्चात संपत्तीचे सर्व अधिकार पालक आणि बहिणींकडे सोपवले होते. मात्र, मटील्डाची काळजी घेण्यासाठीच त्याच्या कुटुंबानं सुरुवातीपासून स्वत:हून झोकून दिलं. 

कुटुंबानं संपत्तीचं काय केलं? 

हिथच्या निधनानंतर त्याचे पालक किम आणि सॅली, त्याच्या बहिणी केट, ओलिव्हिया आणि एशल्हे य़ांच्या विनंतीवरून मटील्डा आणि तिची आई मिशेल विलियम्स यांना ही पूर्ण संपत्ती सोपवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. 'मटील्डा ही कामय प्राधान्यस्थानी असून मिशेल ही आमच्या कुटुंबाचाच एक भाग आहे. त्यांची काळजी घेतली जाईल, हिथलाही हे असंच असणं अपेक्षित होतं' असं कुटुंबीयांनी त्यावेळी माध्यमांना सांगितलं होतं. ज्यानंतर हिथच्या संपत्तीचा संपूर्ण वारसा हक्क सर्वस्वी त्याची मुलगी मटील्डाकडे सोपवण्यात आला. 

हिथच्या वडिलांनी त्यानंतर माध्यमांना सांगितल्यानुसार कुटुंबानं सर्वकाही मटील्डाला भेट स्वरुपात दिली असून, हे तिला जाणार यात काही प्रश्नच नव्हता. फक्त कुटुंबच नव्हे, तर हॉलिवूडमधून जॉनी डेप, कॉलिन फॅरेल, ज्यूड लॉ यांनीसुद्धा हिथच्या अखेरच्या चित्रपटाचं त्यांच्या वाट्याचं मानधनही या अभिनेत्याच्या लेकीला दिलं होतं. हिथ लेजरची मुलगी मटील्डा आज 20 वर्षांची असून, ती आई मिशेल विलियम्ससह न्यूयॉर्क शहरात राहते. Jake Gyllenhaal आणि Busy Phillips यांनी तिचं पालकत्वं स्वीकारल्याची माहिती सांगितली जात

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

