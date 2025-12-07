अभिनेता हेमंत ढोमेने क्षिती जोगसाठी पोस्टमध्ये व्यक्त केले भावना: 'पाटलीणबाई, तुमच्याबरोबर म्हातारं होण्यात खास आनंद आहे'

मराठी कलाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता, निर्माता आणि दिग्दर्शक हेमंत ढोमे आणि अभिनेत्री, निर्माती क्षिती जोग हे कलाक्षेत्रातील एक आदर्श जोडपे मानले जातात. आज या जोडप्याचा १३ वा लग्न वाढदिवस असून, या खास प्रसंगी हेमंत ढोमेने सोशल मीडियावर क्षिती जोगसाठी मनमोहक पोस्ट शेअर केली आहे. हेमंतने इन्स्टाग्रामवर क्षितीबरोबरचा फोटो शेअर करत प्रेम व्यक्त करत लिहिले, 'पाटलीणबाई, तुमच्याबरोबर राहून दाढी पांढरी झाली. तुमच्यामुळे असं आज म्हणणार नाही, पण तुमच्याबरोबर म्हातारं होण्यात लई मजा आहे. असेच राहूया. एकमेकांबरोबर जगूया. बाकी तुला तर माहीतच आहे. खूप खूप प्रेम आणि लग्नाच्या तेराव्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. लव्ह यू' या पोस्टवर चाहत्यांनी तसेच मराठी सेलिब्रिटींनी हेमंत आणि क्षितीला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
हेमंत आणि क्षिती यांची पहिली भेट ‘सावधान शुभमंगल’ या नाटकाच्या रिहर्सलवेळी झाली. त्याआधी हेमंत क्षितीला ओळखत होता; ती त्याच्या एका नाटकाला देखील उपस्थित होती. रिहर्सल दरम्यान दोघांमध्ये मैत्री घडली, जी नंतर प्रेमात बदलली आणि अखेर आयुष्यभरासाठीच्या सहजीवनात रूपांतरित झाली. दोघांनी 2012 मध्ये लग्न केले. क्षिती हेमंतपेक्षा तीन वर्षांनी मोठी असून, व्यावसायिक आयुष्यात ती हेमंतपेक्षा आधी सक्रिय होती. कलाक्षेत्र, काम, घर आणि वैयक्तिक आयुष्य संतुलित सांभाळत या दोघांचा सुखी संसार सुरू आहे. क्षिती जोग ही मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज कलाकार अनंत जोग आणि उज्वला जोग यांची लेक आहे. लक्षात राहण्यासारखी बाब म्हणजे, क्षिती 18 वर्षांची असताना तिचे आईवडील वेगळे झाले होते. या अडचणींवर मात करत तिने कलाक्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.
हेमंत आणि क्षिती दोघेही व्यावसायिक क्षेत्रात खूप सक्रिय असून, एकमेकांना कायम पाठिंबा देतात. हेमंत सध्या दिग्दर्शन क्षेत्रात आपले नशीब आजमावत असून, या क्षेत्रातही त्याला भरपूर यश मिळाले आहे. या यशाच्या मागे क्षितीचा महत्वाचा वाटा आहे. या जोडप्याची कथा फक्त प्रेमाची नाही तर सहानुभूती, आदर आणि सामंजस्याचेही उदाहरण आहे. हेमंत आणि क्षिती यांनी एकमेकांबरोबर आयुष्यभराचे सहजीवन निवडले आहे आणि आजही त्यांचा संबंध अजूनही घट्ट आणि प्रेरणादायी आहे. आज हेमंत आणि क्षितीची जोडी कलाक्षेत्रातल्या अनेक जोडप्यांसाठी आदर्श मानली जाते. त्यांच्या चाहत्यांसाठी हा दिवस खास आनंदाचे आणि प्रेमाचे प्रतीक ठरतो.
FAQ
हेमंत ढोमे आणि क्षिती जोगचे लग्न कधी झाले?
हेमंत ढोमे आणि क्षिती जोग यांनी 2012 मध्ये लग्न केले. त्यांचा विवाह आज १३ वर्षांचा झाला आहे.
हेमंत ढोमेने वाढदिवसानिमित्त काय पोस्ट शेअर केले?
हेमंतने इन्स्टाग्रामवर क्षितीबरोबरचा फोटो शेअर करत लिहिले 'पाटलीणबाई, तुमच्याबरोबर राहून दाढी पांढरी झाली. तुमच्यामुळे असं आज म्हणणार नाही, पण तुमच्याबरोबर म्हातारं होण्यात लई मजा आहे. असेच राहूया. एकमेकांबरोबर जगूया. बाकी तुला तर माहीतच आहे. खूप खूप प्रेम आणि लग्नाच्या तेराव्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. लव्ह यू'
हेमंत आणि क्षितीची ओळख कशी झाली?
हेमंत आणि क्षिती यांची पहिली भेट ‘सावधान शुभमंगल’ या नाटकाच्या रिहर्सलवेळी झाली. त्यानंतर मैत्री, प्रेम आणि अखेर आयुष्यभरासाठीच्या सहजीवनात रूपांतरित झाली.