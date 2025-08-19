English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'ज्योती ताई तुमचं जाणं...' ज्योती चांदेकरांच्या निधनवार व्यक्त झाला अभिनेता ऋषिकेश जोशी

ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांच्या निधनावर अभिनेता हृषिकेश जोशी झाला व्यक्त...  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 19, 2025, 05:16 PM IST
अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं 16 ऑगस्ट रोजी वयाच्या 68 व्या वर्षी निधन झालं. मराठी सिनेसृष्टीसाठी हा सर्वात मोठा धक्का होता. 5 दिवसांसाठी पुण्यात जाऊन येते असं सांगून ज्योती चांदेकर आपल्या घरी गेल्या होत्या. पण अचानक तब्बेत बिघडल्यामुळे त्यांना खासगी रुग्णालयात तात्काळ दाखल करण्यात आलं आणि उपचारा दरम्यान त्यांचं निधन झालं. 

ज्योती चांदेकर यांनी वयाच्या 12 वर्षापासून अभिनयाला सुरुवात केली. त्यामुळे अभिनयाचा त्यांचा दाणगा अनुभव होता. आतापर्यंत त्यांनी मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतही काम केलं आहे. ज्योती चांदेकर या 'ठरलं तर मग' या मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका साकारत होत्या. त्यांच्या अचानक जाण्याने अनेक कलाकारांना धक्का बसला आहे. अनेक कलाकार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त झाले. अभिनेता ऋषिकेश जोशीने आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या आहेत. 

(हे पण वाचा -'ठरलं तर मग' फेम पूर्णा आजींनी घेतला जगाचा निरोप, ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं वयाच्या 68 व्या वर्षी निधन) 

ऋषिकेश जोशी काय म्हणाला? 

ऋषिकेशने एक मोठी पोस्ट लिहिली आहे. ज्या पोस्टमध्ये त्याने ज्योती चांदेकर यांच्या अभिनयाबद्दल भरभरुन सांगितलं आहे. एवढंच नव्हे तर त्याने यामध्ये ज्योती चांदेकर यांना अभिनय सादर करताना पाहणं हा अनुभव कसा होता याबद्दल भावना व्यक्त केल्या आहेत. 

ऋषिकेश जोशी यांनी सांगितलं की, ज्योतीताई मराठीतील एक अग्रगण्य बुद्धीमान अभिनेत्री. मी पहिल्यांदा जे काम पाहिलं होतं ते म्हणजे ‘आमदार सौभाग्यवती’ मधलं. नटांच्या काम करण्याच्या पद्धतीतले प्राथमिक दोन स्रोत दिसतात.  कोणत्याही भूमिकेला भिडण्याच्या प्रवृत्तीत काही कलावंतांचा पिंड हा आधी बुद्धी वापरून सुरू होत असतो. म्हणजे त्या भूमिकेला आधी डोकं वापरून by brain स्कॅन केलं जातं. आणि सगळी आखणी करून नंतर त्या भूमिकेचा भावनिक पैस ते आत्मसात करतात. तर काही कलावंताचा पिंड नेमका याच्या उलट असतो. या कलावंतांचा स्वाभाविक इंपल्स हा आधी त्या भूमिकेला हृदयातून भिडण्याचा असतो. ते आधी by heart भूमिकेची खोली गाठतात आणि सादर करताना अनुभवाने तंत्र म्हणून त्यांच्या मेंदूचा पक्व वापर होत असतो. या गटातले कलावंत तसे विरळाच. म्हणूनच प्रत्येक वेळी त्यांनी सादर केलेल्या भूमिकांच्या भावनांचा झरा हा कायम जीवंत आणि म्हणूनच खरा वाटत असतो. आणि म्हणूनच त्यांच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या सदैव स्मरणात राहतात. या कारणानेच मी कदाचित भारावून जाऊन ज्योती ताईंचं आमदार सौभाग्यवतीचं काम पाहण्यासाठी साधारण हे नाटक ८/१० वेळा पाहिलं असेन. रंगमंचावर ही बाई स्तिमित करून टाकायची . नंतरची त्यांची अनेक कामे पाहिली आणि त्या भारावलेपणात कायम भरच पडत गेली. कालांतराने अभिराम भडकमकर लिखित आणि आदित्य इंगळे दिग्दर्शित ‘पाऊलवाट’ या सिनेमात त्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. या सिनेमात वैभव जोशीने नेहमीप्रमाणे अचंबित करणारं लिहलेलं आणि नरेंद्र भिडेनं हृदय पिळवटून टाकणारी चाल दिलेलं “एक अनोळखी फूल झुले माझ्या वेलीवर” हे गाणं आहे. आशाबाईंनी काळजाचा ठाव घेणाऱ्या स्वरात ते गायलेलं आहे.

(हे पण वाचा - तब्येत बिघडल्याचं निमित्त अन्.... ज्योती चांदेकरांच्या निधनाचं कारण समोर) 

( हे गाणं लोकांनी आवर्जून ऐकावं) आता सिनेमात असंख्य वेळा असं झालेलं आपण पाहिलेलं आहे की, अप्रतिम लिहलेली, रचलेली गाणी नटांच्या अत्यंत सुमार (खरतर भिकार)  अभिनयामुळे, फक्त संगीतकार गीतकार किती श्रेष्ठ होते हेच सिध्द करत आली आहेत. तर हे ‘एक अनोळखी फूल’ एकतर हे गाणं सिनेमात बॅकग्राउंडला आहे, म्हणजे पात्र ते गात नाही. अशावेळी नटाच्या हातात काय असतं? तसं बघायला गेलं तर फारसं काहीही नसतं. ना नृत्य, ना ओठांची हालचाल करून गायचं आहे. तर आहे फक्त अभिनय. मनस्थिती, डोळे, चेहरा आणि भावनांचा कल्लोळ… असं आर्त गाणं जेंव्हा ज्योती ताईंसारख्या अभिनेत्रीवर चित्रित होतं तेंव्हा शब्द, संगीत, पार्श्वगायन याला कैक पटीने गुणिले करणारा अभिनय . सुरुवातीला गाणं नुसतं रेकॉर्ड झाल्यावर त्याच्या परिणामाने सुन्न झालोच होतो. पण ते जेंव्हा पडद्यावर साभिनय बघितलं तेंव्हा काळजाच्या ठिकऱ्या उडवणारा त्याचा अपेक्षित परिणाम काय असतो याने थक्क व्हायला झालं.  

एखाद्या कलावंताचं ‘फॅन’ असणं म्हणजे काय, तर त्या कलावंताने केलेला सिनेमा, नाटक, कलाकृती कितीही चांगली असो वा कितीही वाईट असो.. आपण फक्त त्या अभिनेत्याचं वा अभिनेत्रीचं ‘काम’ बघायला जातो. फक्त हिचं काम बघायला जावं या कॅटेगरीतली ही मोठी अभिनेत्री होती. 
फक्त त्यांनी काम केलंय म्हणून अनेकांप्रमाणे मी ही ‘माझं घर’, ‘मित्र’ ही नाटकं बघायला गेलो आहे. माझं घर मधली आई आजतागायत विसरू शकलो नाहीये. 

अभिनेत्रीला साजेशी उंची, शरीरयष्टी, आरपार पाहणारे पाणीदार मोठे डोळे, सर्व भावनांचा कल्लोळ शेवटच्या रांगेपर्यंत पोहचवू शकणारा परमेश्वराने दिलेला अत्यंत बोलका चेहरा, आणि आणि सर्व सप्तकात लीलया फिरून येईल असा करारी भारदस्त आवाज. 
ज्यांच्या ज्यांच्या कडून शिकता येईल अशा कलावंतांपैकी एक हुशार अभिनेत्री म्हणून ज्योतीताईंचं स्थान कायमच अबाधित राहील. ज्योती ताई तुमचं जाणं चटका लावून गेलं. जेंव्हा जेंव्हा तुमचं नाव निघतं तेंव्हा तेंव्हा आठवणींचा कप्पा उजळून निघतो. आता फक्त आठवणीच. 
पण त्या कायमच मोलाच्या ठरतील. हा धक्का सहन करण्याचं बळ तेजूला आणि सर्व कुटुंबियाना मिळो. 

ऋषिकेश जोशीप्रमाणेच अनेक कलाकार व्यक्त झाले आहेत. 'ठरलं तर मग' यामधील अनेक कलाकार व्यक्त झाले आहेत. असं असताना अभिनेता चैतन्य सरदेशपांडेने देखील मनातील भावना व्यक्त केल्या आहेत. तो म्हणाला की, प्रत्येकाने सोशल मीडियावर व्यक्त व्हायला पाहिजे असं नाही. इंस्टाग्राम हे माध्यम नाही आहे. माझ्या आठवणी, माझं दुःख आणि आपण गमावलेल्या व्यक्तीशी असलेलं माझं नातं हे खूप वैयक्तित आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलं नाही, शांत होतो याचा अर्थ असा नाही की, मी माझ्या भावना खाजगीत ठेवतो. मी त्या भावना, आठवणी माझ्या हृदयात कायम जपून ठेवतो. .. त्या गोष्टी सोशल मीडियाच्या फिडवर मांडता येणार नाहीत. 

FAQ

ज्योती चांदेकर यांचं निधन कधी आणि कशामुळे झालं?
ज्योती चांदेकर यांचं निधन 16 ऑगस्ट 2025 रोजी वयाच्या 68 व्या वर्षी झालं. त्यांना अचानक तब्येत बिघडल्यामुळे पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं, परंतु उपचारा दरम्यान त्यांचं निधन झालं.

ज्योती चांदेकर कोणत्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध होत्या?
ज्योती चांदेकर यांनी मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत अनेक उल्लेखनीय भूमिका साकारल्या. विशेषतः 'ठरलं तर मग' या मालिकेत त्यांनी साकारलेली 'पूर्णा आजी' ही भूमिका खूप लोकप्रिय होती. याशिवाय 'आमदार सौभाग्यवती', 'माझं घर', 'मित्र' यांसारख्या नाटकांमधील त्यांच्या भूमिका आणि 'पाऊलवाट' सिनेमातील अभिनय विशेष गाजला.

ज्योती चांदेकर यांनी अभिनयाला कधी सुरुवात केली?
ज्योती चांदेकर यांनी वयाच्या 12 व्या वर्षापासून अभिनयाला सुरुवात केली होती. त्यांचा अभिनयाचा प्रवास तब्बल पाच दशकांहून अधिक काळाचा होता.

