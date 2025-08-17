इरफान खानचे शेवटचे 'ते' दोन शब्द, जे तुम्हाला जगण्याचा खरा अर्थ सांगतील; अनुपम खेर यांनी भावूक होऊन सांगितला तो क्षण...

इरफान खान हा अभिनेता आज आपल्यात नाही पण तरीही त्याची प्रत्येक गोष्ट चाहत्यांसाठी खास आहे. ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्या व्हिडीओमध्ये अनुपम खेर दिवंगत अभिनेता इरफान खानची एक आठवण सांगत आहेत. ज्या आठवणीत इरफान खानचं संपूर्ण जीवन समोर आलं आहे. इरफान खानच्या "त्या' शेवटच्या दोन शब्दांनी जगण्याचा अर्थ उलगडगला आहे.
इरफान खान यांचं निधन झालं त्या क्षणी अनुपम खेर तिथेच होते. इरफान खान यांचा शेवटचा काळ अतिशय कठीण होता. त्याला बोलताही येत नव्हतं अशा परिस्थितीत त्याने अनुपम खेर यांना जवळ बोलावलं. इरफान खानची अवस्था इतकी कठीण होती की, त्याला बोलताही येत नव्हतं. तेव्हा त्याने अनुपम खेर यांना जवळ बोलावलं आणि त्यांच्या कानात फक्त दोन शब्द सांगितले. ते शब्द होते 'Live Life'.
अनुपम खेर म्हणतात की, इरफान खानच्या त्या दोन शब्दांनी जगण्याचा खरा अर्थ सांगितला. Live Life म्हणजे जीवन जगा. अनुपम खेर म्हणाले की, इरफान खानला बोलताही येत नव्हतं पण त्याने प्रत्येकाला जगण्याचा खरा अर्थ दिला आहे. अनेकदा आपण जगण्याच्या नादात खरं जगणंच विसरुन जातं. धावपळीच्या या जगात नेमकं काय करायला पाहिजे हेच विसरुन जातं.
अभिनेता इरफान खानचा मृत्यू उपासमारीने झाल्याच सांगण्यात येतंय. अनुपम खेर यांनी सांगितलं की, इरफान खानला जेवण रेती सारखं वाटायचं तर पाणी अगदी ऍसिड म्हणजे आम्ल सारख वाटायचं. त्यामुळे त्याने खाणं-पिणं सोडलं होतं. इरफान खानच्या शेवटच्या त्या 20 सेकंदात अनुपम खेर तेथे होते. त्यांनी हा शेवटचा क्षण सांगितला.