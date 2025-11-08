अभिनेते जयवंत वाडकरांची लेक स्वामिनीचा भव्य साखरपुडा, नवऱ्याबद्दल उत्सुकता!

मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता जयवंत वाडकर यांच्या कुटुंबात आनंदाची वातावरण पसरली आहे. त्यांच्या लेकी स्वामिनी वाडकरचा थाटामाटात भव्य साखरपुडा पार पडला, ज्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. या सोहळ्याचे आयोजन अत्यंत परंपरेप्रमाणे आणि भव्यतेने करण्यात आले होते, ज्यामध्ये साखरपुड्याची प्रत्येक सजावट आणि प्रसंगी केलेली तयारी लक्ष वेधून घेणारी होती.
साखरपुड्याच्या सोहळ्यात मराठी मनोरंजन विश्वातील अनेक नामांकित कलाकार उपस्थित होते. यामध्ये गौरव मोरे, अभिनय बेर्डे, स्वानंदी बेर्डे यांसह अनेक सेलिब्रिटीज उपस्थित राहिले. जयवंत वाडकर स्वतः या प्रसंगी खूप आनंदी दिसत होते आणि लेकीच्या या महत्वाच्या टप्प्यावर कुटुंबासोबत उपस्थित राहून आनंद व्यक्त करत होते. स्वामिनीच्या होणाऱ्या नवऱ्याची चर्चा चाहत्यांसाठी उत्सुकतेचा विषय होती. स्वामिनीचा होणारा नवरा म्हणजे प्रसिद्ध निर्माता वरुण नायर. गेल्या काही महिन्यांपासून वरुण आणि स्वामिनी एकमेकांसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहेत, अशी माहिती मनोरंजन विश्वात चर्चेत आहे. वरुण मिरारी प्रॉडक्शनचा संस्थापक असून, त्याने प्लॅनेट मराठीवरील ‘बाबा’ या सिनेमाची निर्मिती केली होती. या सिनेमात बाप-लेकी जयवंत वाडकर आणि स्वामिनी यांनी एकत्र काम केले होते.
जयवंत वाडकरांच्या पत्नीने या प्रसंगी वरुणसाठी कौतुकाचे शब्द व्यक्त केले आणि सांगितले की, वरुण मल्याळी असून तो स्वामी भक्त आहे. या विशेष प्रसंगी वरुणने गुडघ्यावर बसून स्वामिनीच्या बोटात अंगठी घातली, ज्यामुळे साखरपुड्याचा सोहळा आणखी उत्साहपूर्ण आणि भावनिक बनला. यानंतर दोघांनी कॅमेरासमोर पोज दिला आणि हा क्षण फोटो आणि व्हिडीओमध्ये कैद केला गेला. स्वामिनी स्वतःही अभिनेत्री असून तिने अनेक मराठी चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तिच्या अभिनय कौशल्यामुळेच तिला मराठी मनोरंजनविश्वात एक वेगळी ओळख मिळाली आहे. साखरपुड्याच्या सोहळ्यात उपस्थित लोकांनी आनंद व्यक्त करताना तिच्या पुढील आयुष्याच्या सुखसमृद्धीसाठी शुभेच्छा दिल्या. सध्या स्वामिनीच्या लग्नाची निश्चित तारीख जाहीर केलेली नसली तरी, काही दिवसांतच साखरपुड्याचा हा आनंद लग्नात रूपांतरित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जयवंत वाडकरांच्या कुटुंबासाठी हा क्षण अत्यंत खास आणि संस्मरणीय ठरला आहे.
