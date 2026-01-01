'मी चुकले, तुम्ही चुकू नका....' जितेंद्र जोशीने पोस्ट करु मागितली माफी, नेमकं काय चुकलं?

अभिनेता जितेंद्र जोशी यांची पत्नी मिताली जोशी यांनी अलीकडेच 'क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम' या नवीन मराठी चित्रपटाच्या निमित्ताने एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. मिताली जोशी यांनी आपल्या मुलीला मराठी माध्यमाच्या शाळेत न घालता इंग्रजी माध्यमाच्या (इंटरनॅशनल स्कूल) शाळेत प्रवेश दिल्याबद्दल जाहीरपणे माफी मागितली आणि खंत व्यक्त केली.
हेमंत ढोमे आणि क्षिती जोग यांचा 'क्रांतिज्योती विद्यालय' हा चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यांना आपल्या निर्णयाची चुकीची जाणीव झाली. जितेंद्र जोशी यांची नेहमीच मुलीला मराठी शाळेत घालण्याची इच्छा होती, मात्र मिताली यांनी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मुलीला इंग्रजी माध्यमात घातले होते. मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी पालकांना आवाहन केले की, मुलाना आपल्या मातीचा इतिहास, साहित्य आणि भूगोल यांची ओळख करून द्या.
ह्या विषयावर बोलण्याचा मला अधिकार नाहीये. माझं शालेय शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेलं आहेत. लहानपणी “ मला का नाही घालतं मराठी माध्यमाच्या शाळेत” म्हणून रडायचे मी, पण मुलीला शाळेत घालायची वेळ आल्यावर मात्र इंग्रजी माध्यम निवडलं.
हा निर्णय घेताना आपण कुठे रहातो, इथे आसपास इतर मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत का, मला तिचा अभ्यास घेता येईल का कारण माझं शिक्षण इंग्रजी माध्यमात झालेलं आहे ही ( आत्ता कमकुवत वाटणारी) शहानिशा केली आणि माझ्या पती च्या इच्छे विरुध, तिला घरासमोरच्या internationl school मधे घातलं. तिला तिची मातृभाषा व्यवस्थित बोलता येईल ह्याची मनोमन जबाबदारी घेतली. बाळ असल्यापासून तिच्या कानावर बालकवी, बोरकर, कुसुमाग्रजआणि अगदी मर्ढेकर पण पडतील ह्याची तसबीज केली. बाळाला अंघोळ घालताना मराठी कविता म्हणायच्याहा माझा रतीब ती माझ्या हातात असेपर्यंत ठेवला मी, पण मग बाळ मोठ झालं.
“मराठी कस आहे तुझं?” ह्यावर “अस्खलित” असं उत्तर देणारं माझं २ वर्षाचं बाळ, कर्ता कर्म क्रियापद इंग्रजी च्या व्याकरणाप्रमाणे वापरू लागलं. बोरकर, बालकवी लांब गेलेच पण wordsworth, frost, Dikenson पण जवळ नाही आले. कविता लांब गेली..
फ्रेंच मधे महिने, वार पाठ झाले पण चैत्र वैशाख काही लक्षात राहिले नाहीत.
आता ह्यातून माझं guilt बाजूला काढलं तर नुकसान काय झालं? मराठी माध्यमात शकणाऱ्या सगळ्यांना कुठे असते कवितेशी सगली? जगात वावरताना अनेक न्यूनगंड असणारच आहेत . दिसण्याचे, असण्याचे… ह्यात भाषा नको मधे इत्यादी कारणं देउच आपण. मी स्वतः दिलीयेत .
पण मग @hemantdhome21 आणि @kshiteejog क्रांतिज्योती विद्यालय सारखा सिनेमा बनवतात आणि माझ्या तोंडात चपराक बसते.
पालक म्हणून एक मूलभूत जबाबदारी आपण नाकारली ही मनात बंद करून ठेवलेली भावना बाहेर येते.
मी चुकले! तुम्ही चुकू नका. मुलांना निदान महिन्यांची नावं, सणवार, गडकिल्ले, माती, खरीप आणी रब्बी पिक जी इथे उगवली जातात, इथला भूगोल आणि सगळ्यात महत्वाचं, इथला इतिहास शिकवा…आणि साहित्य स्वतः वाचा.
आणि हा सिनेमा बघा!
धन्यवाद हेमंत! खूप खूप आभार..
मातृभाषेत शिक्षण घेता येणं ही एक पर्वणी आहे.
क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम हा सिनेमा 1 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला आहे. या शाळेत कादंबरी कदम, क्षिती जोग, सिद्धार्थ चांदेकर, सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, हरीश दुधाडे, पुष्कराज चिरपुटकर यांच्या महत्वाच्या भूमिका आहेत. याशिवाय अभिनेत्री आणि प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर प्राजक्ता कोळी या सिनेमातून मराठी इंडस्ट्रीत पदार्पण करत आहे.