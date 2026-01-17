वय केवळ आकडा? 4 लग्न, अनेक अफेअर्स; 70 व्या वर्षी अभिनेत्यानं 30 वर्षांनी लहान मुलीसह बांधली लग्नगाठ

Actor Kabir Bedi Affairs: बॉलिवूडमध्ये असे काही कलाकार आहेत, ज्यांनी केवळ भारतातच नाही तर परदेशातही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यापैकी एक नाव म्हणजे कबीर बेदी. रंगभूमीपासून प्रवास सुरू करून त्यांनी हिंदी चित्रपट, हॉलिवूड आणि युरोपियन सिनेमांत काम केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांना चांगली प्रसिद्धी मिळाली. भारतात मात्र आजही अनेक प्रेक्षक त्यांना त्यांच्या प्रभावी खलनायकाच्या भूमिकेसाठी ओळखतात. अभिनयाइतकंच त्यांचं वैयक्तिक आयुष्यही कायम चर्चेत राहिलं आहे.
अभिनयाची सुरुवात थिएटरपासून मग...
कबीर बेदी यांनी अभिनयाची सुरुवात थिएटरपासून केली. दमदार आवाज, व्यक्तिमत्त्व आणि आत्मविश्वास यामुळे ते पटकन लक्षात आले. हिंदी चित्रपटांसोबतच त्यांनी परदेशी सिनेमांतही भूमिका केल्या आणि तिथेही स्टारडम मिळवलं. भारतात त्यांची नकारात्मक भूमिका आजही लक्षात ठेवली जाते.
1969 साली कबीर बेदी यांनी मॉडेल आणि डान्सर प्रोतिमा गुप्ता यांच्याशी लग्न केलं. कुटुंबाचा विरोध असूनही त्यांनी प्रेमासाठी पळून जाऊन लग्न केलं. त्यांना पूजा बेदी आणि सिद्धार्थ बेदी ही दोन मुलं झाली. मात्र काळानुसार दोघांमध्ये मतभेद वाढले. नातं टिकवण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळे निर्णय घेतले, पण अखेर 1977 मध्ये घटस्फोट झाला.
परवीन बाबींसोबतचं वादग्रस्त नातं
पहिलं लग्न सुरू असतानाच कबीर बेदी अभिनेत्री परवीन बाबींच्या जवळ गेले. या नात्यामुळे त्यांच्या संसारात अधिक तणाव निर्माण झाला. भावनिक अंतर वाढत गेलं आणि शेवटी प्रोतिमाने वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. परवीन बाबी आणि कबीर बेदी यांचं नातं प्रेमळ होतं, पण तेही फार काळ टिकू शकलं नाही.
एक दोन तीन नाही तर चारवेळा मांडवात बसला अभिनेता
परवीन बाबींनंतर कबीर बेदी यांनी 1980 मध्ये ब्रिटिश फॅशन डिझायनर सुसान हम्फ्रीसशी लग्न केलं. त्यांना आदम बेदी हा मुलगा झाला. मात्र हे नातंही 1990 मध्ये संपलं. त्यानंतर 1991 मध्ये त्यांनी रेडिओ प्रेझेंटर निक्की मूळगावकरशी लग्न केलं. वयातील फरक आणि लांब अंतरामुळे हे लग्न 2005 मध्ये तुटलं.
पोटच्या मुलीपेक्षा 5 वर्षांनी लहन मुलीसबोत केलं लग्न
तीन अपयशी लग्नांनंतर कबीर बेदी यांच्या आयुष्यात परवीन दुसांझ यांचं आगमन झालं. दोघांमध्ये जवळपास 30 वर्षांचं वयाचं अंतर असल्याने बरीच चर्चा झाली. मुलगी पूजा बेदीने सुरुवातीला या नात्याला विरोध केला. तरीही कबीर बेदी आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.
70 व्या वाढदिवशी चढला बोहल्यावर
कबीर बेदी यांनी रोममध्ये परवीन दुसांझ यांना लग्नाची मागणी घातली आणि आपल्या 70 व्या वाढदिवशी त्यांच्याशी विवाह केला. हा निर्णय चर्चेत राहिला. जरी कुटुंबातील सर्व सदस्य या लग्नात सहभागी झाले नाहीत, तरी कबीर बेदी यांनी आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रेमाला पुन्हा संधी दिली, हेच त्यांच्या आयुष्याचं वेगळेपण ठरलं.