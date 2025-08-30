English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आरे देवा! 'या' अभिनेत्याची नवी पत्नी त्याच्या मुलीपेक्षा आहे लहान, ओळखलं का?

नाते तेव्हाच टिकते जेव्हा त्यामध्ये विश्वास, प्रेम आणि आदर असतो. अशावेळी दोघांमध्ये किती वयाचे अंतर आहे हे पाहिले जात नाही.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 30, 2025, 07:20 PM IST
आरे देवा! 'या' अभिनेत्याची नवी पत्नी त्याच्या मुलीपेक्षा आहे लहान, ओळखलं का?

Kabir Bedi : प्रेमाची कुठलीच परिभाषा ठरलेली नाही. वयाचं बंधन असो की समाजाचे नियम. प्रेमापुढे काहीही आड येऊ शकत नाही. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते कबीर बेदी आणि त्यांची पत्नी परवीन दुसांज यांचं लग्न. 

Add Zee News as a Preferred Source

विशेष म्हणजे कबीर बेदींपेक्षा परवीन तब्बल 29 वर्षांनी लहान आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, खरंच नात्यांत वयाचं अंतर महत्त्वाचं असतं का?

कबीर बेदी आणि परवीन दुसांज यांची प्रेमकहाणी

कबीर बेदींचं वैयक्तिक आयुष्य नेहमीच चर्चेत राहिलं आहे. त्यांनी चार विवाह केले असून त्यांचं सध्याचं लग्न वयाच्या मोठ्या फरकामुळे चर्चेत आलं आहे. 16 जानेवारी 2016 रोजी कबीर यांनी आपल्या दीर्घकाळच्या जोडीदार परवीन दुसांजशी लग्न केलं. तेव्हा कबीर बेदी 70 वर्षांचे होते. तर परवीन त्यांच्यापेक्षा 29 वर्षांनी लहान होत्या. गंमत म्हणजे परवीन या कबीर बेदींच्या मुलगी पूजा बेदीपेक्षाही 5 वर्षांनी लहान आहेत.

परवीन दुसांज या ब्रिटिश-पंजाबी वंशाच्या असून त्या निर्मात्या, सामाजिक संशोधक आणि यशस्वी व्यावसायिका आहेत. त्यांची आणि कबीर बेदींची पहिली भेट 2005 मध्ये लंडनमधील एका नाटकादरम्यान झाली. काही काळातच त्यांची मैत्री प्रेमात बदलली. जवळपास 10 वर्षे ते दोघं लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिले. 2011 मध्ये कबीर यांनी रोममध्ये परवीनला प्रपोज केलं आणि 70व्या वाढदिवशी खास समारंभात त्यांनी लग्न केलं. 

नात्यांत वयाचं महत्त्व किती? 

कबीर बेदींच्या लग्नामुळे पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे की, नात्यांत वयाचं महत्त्व किती? रिलेशनशिप तज्ज्ञांच्या मते, वयाचं अंतर तेव्हाच समस्या ठरतं जेव्हा दोन व्यक्तींच्या विचारांत किंवा भावनिक पातळीवर ताळमेळ नसतो. पण जर परस्परांमध्ये समज, विश्वास आणि आदर असेल तर वय फक्त आकडे ठरून राहतं.

असं केवळ कबीर बेदींच्या बाबतीतच नाही. बॉलिवूडमधील मलायका अरोरा ही देखील आपल्या नात्यांविषयी नेहमीच स्पष्ट बोलते. 51 व्या वर्षी घटस्फोट आणि ब्रेकअपचा सामना करूनही मलायकाने अलीकडेच एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, 'लग्नाला कधीही नाही म्हणू नका. आयुष्य कोणत्याही वयात तुम्हाला नवी संधी देऊ शकतं. ती संधी स्वीकारायला मागे हटू नका'. 

FAQ

1. कबीर बेदी आणि परवीन दुसांज यांचे लग्न कधी झाले?

कबीर बेदी आणि परवीन दुसांज यांचे लग्न 16 जानेवारी 2016 रोजी झाले, जेव्हा कबीर बेदी 70 वर्षांचे होते आणि परवीन 41 वर्षांच्या होत्या.

2. कबीर बेदी आणि परवीन दुसांज यांच्यातील वयाचा फरक किती आहे?

कबीर बेदी आणि परवीन दुसांज यांच्यात 29 वर्षांचा वयाचा फरक आहे. परवीन कबीर यांच्या मुलगी पूजा बेदीपेक्षा देखील 5 वर्षांनी लहान आहेत.

3. कबीर बेदी आणि परवीन दुसांज यांची भेट कशी झाली?

कबीर आणि परवीन यांची पहिली भेट 2005 मध्ये लंडनमधील एका नाटकादरम्यान झाली. त्यांची मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली, आणि सुमारे 10 वर्षे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर 2011 मध्ये कबीर यांनी रोममध्ये परवीनला प्रपोज केले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Age difference in relationshipskabir bedi marriagelove and ageRelationship Adviceकबीर बेदी

इतर बातम्या

आशिया कप 2025 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल, 'या' वेळ...

स्पोर्ट्स