  • मनोरंजन
  • कुणाल खेमू अन् त्याच्या वडिलांविरोधात फसवणुकीचीतक्रार, न्यायालयाने पोलिसांकडे मागितलं उत्तर

कुणाल खेमू अन् त्याच्या वडिलांविरोधात फसवणुकीचीतक्रार, न्यायालयाने पोलिसांकडे मागितलं उत्तर

निर्मात्याने आरोप केला होता की आगाऊ रक्कम मिळाल्यानंतरही, आरोपी पिता-पुत्र जोडीने त्यांचे आश्वासन पूर्ण केले नाही आणि अतिरिक्त पैसे मागितले, ज्यामुळे मोठे व्यावसायिक नुकसान झाले. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 2, 2026, 12:01 PM IST
कुणाल खेमू अन् त्याच्या वडिलांविरोधात फसवणुकीचीतक्रार, न्यायालयाने पोलिसांकडे मागितलं उत्तर

बॉलीवूड अभिनेता कुणाल खेमू आणि त्याचे वडील रवी खेमू यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या तक्रारीवर मुंबईच्या एका न्यायालयाने पोलिसांकडून उत्तर मागितले आहे. चित्रपट निर्मात्याने त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे की ते "ओव्हरटेक" नावाच्या हिंदी चित्रपटाची निर्मिती करत होते आणि मुख्य भूमिका साकारण्यासाठी त्यांनी कुणाल खेमू यांच्याशी संपर्क साधला होता.

बॉलीवूड अभिनेता कुणाल खेमू आणि त्याचे वडील रवी खेमू यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या कथित गुन्हेगारी फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या तक्रारीवर मुंबईच्या एका न्यायालयाने पोलिसांकडून उत्तर मागितले आहे. २९ डिसेंबर रोजीच्या आदेशात, प्रथम श्रेणी (अंधेरी न्यायालय) न्यायदंडाधिकारी सुजीत कुमार सी. तायडे यांनी म्हटले आहे की, भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम १७५ (३) अंतर्गत, प्रकरणाची दखल घेताना संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याचे म्हणणे विचारात घेणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या अंबोली पोलिस स्टेशनच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली. चित्रपट निर्माते रवी दुर्गा प्रसाद अग्रवाल यांनी जवळजवळ दोन दशके जुन्या चित्रपट प्रकल्पासंदर्भात एका अभिनेत्या पिता-पुत्र जोडीवर फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासघात आणि गुन्हेगारी धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे.

मुख्य भूमिकेसाठी संपर्क साधला

अ‍ॅडव्होकेट वेदिका चौबे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या तक्रारीत अग्रवाल यांनी म्हटले आहे की ते "ओव्हरटेक" नावाच्या हिंदी चित्रपटाची निर्मिती करत होते आणि मुख्य भूमिका साकारण्यासाठी कुणाल खेमूशी संपर्क साधला होता.

अभिनेत्याला ₹21 लाखांची रक्कम

तक्रारीनुसार, चित्रपटाची चर्चा आणि कथा ऐकल्यानंतर, कुणाल खेमू चित्रपटात काम करण्यास तयार झाला. अग्रवाल यांच्या मते, कुणाल खेमू आणि त्याच्या वडिलांकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर, अभिनेत्याला ₹२१ लाख आगाऊ रक्कम देण्यात आली.

न्यायालयात धाव घेतली

निर्मात्याने आरोप केला होता की आगाऊ रक्कम मिळाल्यानंतरही, आरोपी पिता-पुत्र जोडीने त्यांचे आश्वासन पूर्ण केले नाही आणि अतिरिक्त पैसे मागितले, ज्यामुळे मोठे व्यावसायिक नुकसान झाले. अग्रवाल यांनी यापूर्वी २०१४ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु २०१७ मध्ये हा खटला फेटाळण्यात आला. त्यांच्या नवीन तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे की, समझोत्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्याने आणि आरोपींकडून पुन्हा धमक्या मिळाल्याने कारवाईसाठी एक नवीन कारण निर्माण झाले आहे.

प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश

तक्रारीनुसार, अग्रवाल यांनी जानेवारी 2024 मध्ये अंबोली पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली होती, परंतु आजपर्यंत त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. अग्रवाल यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की पोलिसांना एफआयआर नोंदवून प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत.

