'अमित जी ने मेरी जान ले ली थी', 'कौन बनेगा करोडपती'मध्ये मनोज बाजपेयीचा धक्कादायक खुलासा

Manoj Bajpayee : बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल इंडस्ट्रीत आदराचे मोठे स्थान आहे. जवळपास 6 दशकांच्या कारकिर्दीत बिग बी यांनी असंख्य कलाकारांसोबत काम केले आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे बहुप्रतिक्षित ‘फॅमिली मॅन 3’ मधून सध्या चर्चेत असलेले मनोज बाजपेयी. प्रमोशनदरम्यान त्यांनी अमिताभ बच्चन यांच्याशी जोडलेला एक थरारक किस्सा उघड केला, ज्यामुळे प्रेक्षकांसह बिग बी देखील आश्चर्यचकित झाले.
मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत आणि शारिब हाशमी ‘कौन बनेगा करोड़पति’च्या विशेष एपिसोडमध्ये सहभागी झाले होते. प्रोमोमध्ये अमिताभ आणि कलाकारांमध्ये धमाल-मस्ती, डायलॉगबाजी दिसून आली. पण एका प्रोमो क्लिपने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ज्यामध्ये मनोज बाजपेयी अचानक म्हणाले, 'अमित जी ने एक बार मुझे मार ही दिया था… मुझे हार्ट अटैक आते-आते बचा. पूरा प्लान किया था मुझे ऊपर भेजने का!'
हे ऐकून अमिताभ सतत त्यांना ‘सच्चाई बोलो’ असे टोकत होते. शेवटी मनोज म्हणाले, 'खरंच, इन्होंने मेरी जान ले ली थी.' यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली की अखेर बिग बी यांनी असं काय केलं?
हा किस्सा नवीन नसून मनोज यांनी तो आधी कपिल शर्मा शोमध्ये देखील सांगितला आहे. ही घटना 2001 च्या ‘अक्स’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान घडली. या चित्रपटात मनोज, अमिताभ आणि रवीना टंडन प्रमुख भूमिका साकारत होते. या चित्रपटातील एका दृश्यामध्ये मनोज बाजपेयी यांना 85 फूट उंच धबधब्यावरून खाली उडी मारायची होती. मनोज यांना उंचीची भीती असल्याने ते हा सीन करण्यास घाबरत होते.
त्या वेळी अमिताभही त्यांच्यासोबत त्या सीनमध्ये होते. एक्शन डायरेक्टरने मनोज यांना सांगितले की भीती कमी करण्यासाठी ते बिग बीचा हात धरू शकतात आणि इथेच सुरु झाली ‘मजाक आणि दहशत’
मनोज यांनी सांगितले की त्यावेळी बिग बी यांनी त्यांना मजेत म्हटले की, 'अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जया को और पूरे परिवार को संभाल लेना.' ही गोष्ट मजेत असली तरी आधीच भीतीने गोंधळलेल्या मनोजच्या काळजाचा ठोका चुकला. ते म्हणाले की, 'त्या क्षणी माझी हालत खराब झाली.
मी तर म्हणालो, अमित जी, असं काही बोलू नका, मला आत्ताच हार्ट अटॅक येईल!' ही घटना मनोजसाठी अत्यंत धडकी भरवणारी होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बिग बींच्या एका वाक्याने त्यांचे हातपाय थरथरले आणि सीन करताना त्यांना प्रचंड तणाव आला.