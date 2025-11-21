English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'अमित जी ने मेरी जान ले ली थी', 'कौन बनेगा करोडपती'मध्ये मनोज बाजपेयीचा धक्कादायक खुलासा

'अमिता जी ने मेरी जान ले ली थी', अभिनेता मनोज बाजपेयीने 'कौन बनेगा करोडपती'मध्ये केला मोठा खुलासा.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 21, 2025, 04:56 PM IST
Manoj Bajpayee : बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल इंडस्ट्रीत आदराचे मोठे स्थान आहे. जवळपास 6 दशकांच्या कारकिर्दीत बिग बी यांनी असंख्य कलाकारांसोबत काम केले आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे बहुप्रतिक्षित ‘फॅमिली मॅन 3’ मधून सध्या चर्चेत असलेले मनोज बाजपेयी. प्रमोशनदरम्यान त्यांनी अमिताभ बच्चन यांच्याशी जोडलेला एक थरारक किस्सा उघड केला, ज्यामुळे प्रेक्षकांसह बिग बी देखील आश्चर्यचकित झाले.

मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत आणि शारिब हाशमी ‘कौन बनेगा करोड़पति’च्या विशेष एपिसोडमध्ये सहभागी झाले होते. प्रोमोमध्ये अमिताभ आणि कलाकारांमध्ये धमाल-मस्ती, डायलॉगबाजी दिसून आली. पण एका प्रोमो क्लिपने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ज्यामध्ये मनोज बाजपेयी अचानक म्हणाले, 'अमित जी ने एक बार मुझे मार ही दिया था… मुझे हार्ट अटैक आते-आते बचा. पूरा प्लान किया था मुझे ऊपर भेजने का!'

हे ऐकून अमिताभ सतत त्यांना ‘सच्चाई बोलो’ असे टोकत होते. शेवटी मनोज म्हणाले, 'खरंच, इन्होंने मेरी जान ले ली थी.' यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली की अखेर बिग बी यांनी असं काय केलं?

नेमकी काय होती ती घटना?

हा किस्सा नवीन नसून मनोज यांनी तो आधी कपिल शर्मा शोमध्ये देखील सांगितला आहे. ही घटना 2001 च्या ‘अक्स’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान घडली. या चित्रपटात मनोज, अमिताभ आणि रवीना टंडन प्रमुख भूमिका साकारत होते. या चित्रपटातील एका दृश्यामध्ये मनोज बाजपेयी यांना 85 फूट उंच धबधब्यावरून खाली उडी मारायची होती. मनोज यांना उंचीची भीती असल्याने ते हा सीन करण्यास घाबरत होते.

त्या वेळी अमिताभही त्यांच्यासोबत त्या सीनमध्ये होते. एक्शन डायरेक्टरने मनोज यांना सांगितले की भीती कमी करण्यासाठी ते बिग बीचा हात धरू शकतात आणि इथेच सुरु झाली ‘मजाक आणि दहशत’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अन् मनोज यांचा काळजाचा ठोका चुकला

मनोज यांनी सांगितले की त्यावेळी बिग बी यांनी त्यांना मजेत म्हटले की, 'अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जया को और पूरे परिवार को संभाल लेना.' ही गोष्ट मजेत असली तरी आधीच भीतीने गोंधळलेल्या मनोजच्या काळजाचा ठोका चुकला. ते म्हणाले की, 'त्या क्षणी माझी हालत खराब झाली. 

मी तर म्हणालो, अमित जी, असं काही बोलू नका, मला आत्ताच हार्ट अटॅक येईल!' ही घटना मनोजसाठी अत्यंत धडकी भरवणारी होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बिग बींच्या एका वाक्याने त्यांचे हातपाय थरथरले आणि सीन करताना त्यांना प्रचंड तणाव आला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

