पायात चप्पल, हातात गमछा; 60 वर्षांच्या अभिनेत्यावर ऑटो रिक्षा चालवण्याची का आली वेळ? व्हायरल झाला फोटो

अनेक कलाकार आपल्याला अभिनयासोबतच इतर व्यवसाय करताना दिसतात. एका अभिनेत्याचा सध्या एक फोटो प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये तो चक्क रिक्षा चालवताना दिसत आहे. या फोटोमागचं सत्य काय?  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 21, 2026, 03:22 PM IST
गेल्या काही दिवसांपासून ऑटो रिक्षा खूप चर्चेत आहे. अशातच सोशल मीडियावर एक हैराण करणारा फोटो समोर आला आहे. या फोटोत पायात चप्पल घालून हातात लाल-पांढऱ्या रंगाचा पारंपरिक गमछा पकडून ऑटो रिक्षा जवळ दिसत आहे. 60 व्या वर्षी अभिनेत्यावर ही वेळ का आली अशी चर्चा रंगली आहे. भारताचा पहिला सुपरमॉडेल म्हणून ओळख निर्माण करणारा अभिनेता मिलिंद सोमणने मॉडेलिंग क्षेत्रात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 90 च्या दशकात जाहिरात आणि फॅशन शोमध्ये सर्वात लोकप्रिय ठरला. एवढंच नव्हे तर आयर्न मॅन ऑफ इंडिया देखील राहिला आहे. मॉडेलिंगसोबतच त्याने हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी सिनेमा आणि वेब सीरिजमध्ये काम केलं आहे. 

"मेड इन इंडिया" या गाण्यामुळे मिलिंद सोमणचा तो लूक सगळ्यांसमोर आजही दिसून येतो. 60 ही वयोमर्यादा पार केल्यानंतरही तो चार्म आणि फिटनेस अधोरेखित होत आहे. त्यांची टोंड बॉडी आणि किलर लूक्स आजही तेवढाच प्रभावशाली आहे. 90 च्या दशकात जसा मिलिंद सोमण दिसत होता अगदी तो तसाच दिसतोय. मिलिंद सोमणचे वर्कआऊट करणारे असंख्य व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. ज्यामध्ये त्याची ऊर्जा आणि फिटनेस बघून अगदी तरुणही चक्रावतात. मिलिंद सोमणने स्वतःला लावलेली सवय आणि त्याचे नियम हे त्याच्या शरीरयष्ठीला कारणीभूत असल्याच दिसतं. 

(हे पण वाचा - 'दशावतार' सिनेमाची गायिका स्वानंदी सरदेसाईने गुपचुप उरकलं लग्न! नवरा काय करतो?) 

 

मिलिंद सोमणच्या खासगी आयुष्यामुळे देखील तो चर्चेत आला होता. त्याने 26 वर्षाने लहान असलेल्या अंकिता कोंवरसोबत लग्न केलं आहे. इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे त्याची सासू आणि त्याच्यामध्ये अवघ्या एका वर्षांचा फरक आहे. वयात एवढं अंतर असूनही अभिनेता आणि पत्नी यांच्यात खास बॉँड आहे. दोघं अनेकदा एकत्र फिटनेस आणि रनिंग करताना दिसत.

सध्या सोशल मीडियावर मिलिंद सोमणचा एक भलताच लूक व्हायरल झाला आहे. त्याने सोशल मीडियावर एक फोटो पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये तो गमछा पकडून पायात स्लिपर घालून एका साध्या रिक्षावाल्याचा लूकमध्ये दिसत आहे. मिलिंद सोमण या पोस्टमध्ये लिहितो की, कुणाला रिक्षा हवीय का? त्याचा हा लूक देखील प्रेक्षकांना भावला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

ललित मोदीचा IPL 'संघ मालका'वर काळ्या जादू केल्या...

स्पोर्ट्स