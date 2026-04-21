पायात चप्पल, हातात गमछा; 60 वर्षांच्या अभिनेत्यावर ऑटो रिक्षा चालवण्याची का आली वेळ? व्हायरल झाला फोटो

गेल्या काही दिवसांपासून ऑटो रिक्षा खूप चर्चेत आहे. अशातच सोशल मीडियावर एक हैराण करणारा फोटो समोर आला आहे. या फोटोत पायात चप्पल घालून हातात लाल-पांढऱ्या रंगाचा पारंपरिक गमछा पकडून ऑटो रिक्षा जवळ दिसत आहे. 60 व्या वर्षी अभिनेत्यावर ही वेळ का आली अशी चर्चा रंगली आहे. भारताचा पहिला सुपरमॉडेल म्हणून ओळख निर्माण करणारा अभिनेता मिलिंद सोमणने मॉडेलिंग क्षेत्रात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 90 च्या दशकात जाहिरात आणि फॅशन शोमध्ये सर्वात लोकप्रिय ठरला. एवढंच नव्हे तर आयर्न मॅन ऑफ इंडिया देखील राहिला आहे. मॉडेलिंगसोबतच त्याने हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी सिनेमा आणि वेब सीरिजमध्ये काम केलं आहे.
"मेड इन इंडिया" या गाण्यामुळे मिलिंद सोमणचा तो लूक सगळ्यांसमोर आजही दिसून येतो. 60 ही वयोमर्यादा पार केल्यानंतरही तो चार्म आणि फिटनेस अधोरेखित होत आहे. त्यांची टोंड बॉडी आणि किलर लूक्स आजही तेवढाच प्रभावशाली आहे. 90 च्या दशकात जसा मिलिंद सोमण दिसत होता अगदी तो तसाच दिसतोय. मिलिंद सोमणचे वर्कआऊट करणारे असंख्य व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. ज्यामध्ये त्याची ऊर्जा आणि फिटनेस बघून अगदी तरुणही चक्रावतात. मिलिंद सोमणने स्वतःला लावलेली सवय आणि त्याचे नियम हे त्याच्या शरीरयष्ठीला कारणीभूत असल्याच दिसतं.
मिलिंद सोमणच्या खासगी आयुष्यामुळे देखील तो चर्चेत आला होता. त्याने 26 वर्षाने लहान असलेल्या अंकिता कोंवरसोबत लग्न केलं आहे. इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे त्याची सासू आणि त्याच्यामध्ये अवघ्या एका वर्षांचा फरक आहे. वयात एवढं अंतर असूनही अभिनेता आणि पत्नी यांच्यात खास बॉँड आहे. दोघं अनेकदा एकत्र फिटनेस आणि रनिंग करताना दिसत.
सध्या सोशल मीडियावर मिलिंद सोमणचा एक भलताच लूक व्हायरल झाला आहे. त्याने सोशल मीडियावर एक फोटो पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये तो गमछा पकडून पायात स्लिपर घालून एका साध्या रिक्षावाल्याचा लूकमध्ये दिसत आहे. मिलिंद सोमण या पोस्टमध्ये लिहितो की, कुणाला रिक्षा हवीय का? त्याचा हा लूक देखील प्रेक्षकांना भावला आहे.