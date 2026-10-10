/गोवा- मुंबईत घर; 27 एकरावर फार्म हाऊस अन् शेती...; नाना पाटेकरांनी कुटुंबीयांसाठी मागे सोडली इतकी संपत्ती

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं अचानक निधन झाल्याने चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे. वयाच्या 75 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. क्रांतीवीर, तिरंगा, वेलकम, नटसम्राट, प्रहार अशा अनेक चित्रपटांमधून आपली छाप सोडणारे नाना पाटेकर यांनी आपल्या अभिनयाने चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण केली होती. गोव्यातील घरी ह्रदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचं निधन झालं. जगाचा निरोप घेणारे नाना पाटेकर यांनी आपल्या मागे गोवा-मुंबईतील घऱ, शेती आणि जमिनीसह करोडोंची संपत्ती सोडली आहे.
नाना पाटेकर यांचा जन्म 1 जानेवारी 1951रोजी मुंबईत झाला. छातीत दुखू लागल्याने गोव्यातील त्यांच्या घरी डॉक्टरांनी त्यांना तातडीने सीपीआर दिला. मात्र, प्रकृतीत सुधारणा न झाल्याने त्यांना मनिपाल रुग्णालयात नेण्यात आले. सर्व प्रयत्न करूनही त्यांना वाचवता आले नाही आणि पहाटे 5.20 वाजता त्यांचं निधन झाले.
नाना पाटेकर यांचे बालपण आर्थिक अडचणीत गेले. त्यांचे वडील दिनकर पाटेकर टेक्सटाईल पेंटिंगच्या व्यवसायात होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, कौटुंबिक व्यवसाय बंद पडल्यानंतर नाना पाटेकर यांनी स्वतः 'झेब्रा क्रॉसिंग' आणि चित्रपटांचे पोस्टर्स रंगवण्याचे काम स्वीकारले. तरीही, सुरुवातीच्या काळातच आर्थिक संघर्ष अनुभवूनही नाना पाटेकर खचले नाहीत. अफाट मेहनत आणि आपल्या अभिनयकौशल्याच्या जोरावर त्यांनी बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला आणि स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. 'क्रांतीवीर', 'तिरंगा', 'वेलकम', 'अब तक छप्पन' आणि 'गुलाम-ए-मुस्तफा' यांसारख्या चित्रपटांमुळे त्यांना प्रचंड लोकप्रियता आणि मोठा चाहतावर्ग मिळाला.
नाना पाटेकर यांनी आपली पत्नी नीलकांती पाटेकर आणि मुलगा मल्हार पाटेकर यांच्यासाठी कोट्यवधींची संपत्ती मागे ठेवली आहे. त्यांच्या एकूण संपत्तीबाबत बोलायचे झाल्यास, रिपोर्टनुसार ती सुमारे ८० कोटी इतकी आहे.
दिवंगत अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या मालकीचे गोव्यात आणि पुण्यात 'लॉ कॉलेज रोड'वर एक घर आहे. तसेच, मुंबईतही त्यांच्या मालकीचा एक वन बीएचके फ्लॅट असल्याची माहिती आहे. पुण्याजवळील खडकवासलाजवळी डोणजे गावात त्यांचे एक फार्महाऊस आहे. ते आपला बहुतांश वेळ याच 27 एकरांच्या फार्म हाऊसमध्ये घालवायचे. तिथे ते गहू आणि भाताची शेती करत असत. विशेष म्हणजे, या शेतीतून मिळणारे उत्पन्न ते शेतकऱ्यांमध्ये वाटून टाकत असत.
नाना पाटेकर यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोलाचे कार्य केले. त्यांनी 2015 मध्ये 'नाम फाउंडेशन'ची स्थापना केली. ही पुण्यामध्ये मुख्यालय असलेली एक नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था (NGO) आहे. या फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी गरजू ग्रामस्थांना आणि महाराष्ट्रातील अशा शेतकरी कुटुंबांना मदत केली, ज्यांनी तीव्र दुष्काळ, पाणीटंचाई, कर्ज किंवा आर्थिक अडचणींमुळे आत्महत्या केली होती. तसेच, त्यांनी गरीब शेतकरी कुटुंबांतील मुलींच्या लग्नासाठीही आर्थिक मदत केली.