रेप सीनचं शूटिंग करताना अभिनेत्याचा अतिरेक; संतापलेल्या अभिनेत्रीने सर्वांसमोरच दाखवला दम!

बॉलिवूडमध्ये अनेक वर्षांपासून इंटिमेट आणि रेप सीन ही वास्तवदर्शी कथानकाचा भाग म्हणून दाखवली जातात. पडद्यावर काही क्षणात संपणारे हे सीन प्रेक्षकांसाठी सहज भासतात, मात्र कलाकारांसाठी ते साकारताना मानसिक आणि भावनिक दृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक ठरतात. अशा दृश्यांच्या चित्रीकरणादरम्यान संयम, व्यावसायिकता आणि परस्पर आदर राखणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. मात्र, 1980च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये अशी एक घटना घडली होती, ज्याने संपूर्ण इंडस्ट्रीला हादरवून टाकलं. ही घटना प्रसिद्ध अभिनेत्री जया प्रदा आणि पडद्यावरील खलनायकी भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे दलीप ताहिल यांच्याशी जोडली जाते.
असं सांगितलं जातं की 1980 साली आलेल्या 'शान' या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान एका रेप सीनचं चित्रीकरण सुरू होतं. या सीनमध्ये जया प्रदा आणि दलीप ताहिल सहभागी होते. सीन अधिक वास्तवदर्शी भासावा म्हणून दोघांनाही भावनिक गुंतवणूक करून अभिनय करावा लागत होता. मात्र, चित्रीकरणादरम्यान दलीप ताहिल इतके सीनमध्ये गुंतले की त्यांनी स्वतःवरचा ताबा गमावला. त्यांच्या कृतीने जया प्रदा अस्वस्थ झाल्या आणि त्यांनी संतापाच्या भरात दलीप ताहिल यांना जोरदार कानशिलात लगावली, असा दावा अनेक माध्यमांनी त्या काळी केला. या घटनेनंतर सेटवर काही काळ शूटिंग थांबवावं लागलं. दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर जया प्रदा पुन्हा शूटसाठी तयार झाल्या आणि चित्रपट पूर्ण झाला. मात्र, या घटनेमुळे बॉलिवूडमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्या काळात ‘शान’ हा मोठा बजेट आणि स्टारकास्ट असलेला चित्रपट होता अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, सुनील दत्त यांसारखे कलाकार यात प्रमुख भूमिकेत होते. त्यामुळे या घटनेची चर्चा इंडस्ट्रीभर पसरली आणि ती जया प्रदा–दलीप ताहिल विवाद म्हणून वर्षानुवर्षं चर्चेत राहिली.
अनेक दशकांनंतर, या चर्चेचं गेल्या वर्षी नवं वळण मिळालं. अभिनेता दलीप ताहिल यांनी स्वतःच या अफवेला उत्तर दिलं. सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट केलं की 'मी हे स्पष्ट सांगू इच्छितो की, मी कधीच जया प्रदा यांच्यासोबत काम केलं नाही. मला त्यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा होती, पण तसं घडलं नाही. त्यामुळे अशा कोणत्याही घटनेचा प्रश्नच येत नाही.' त्यांच्या या विधानानंतर अनेक चाहते आणि इंडस्ट्रीतील लोक आश्चर्यचकित झाले. कारण, वर्षानुवर्षे चाललेल्या चर्चेनुसार ‘शान’ चित्रपटाच्या सेटवरच ही घटना घडल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, ताहिल यांच्या मते त्यांनी त्या चित्रपटात कामच केलं नव्हतं. दलीप ताहिल यांनी 1974साली ‘अंकुर’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यापूर्वी त्यांनी नाट्यसृष्टीत बराच काळ घालवला होता. त्यांनी अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये खलनायक, बिझनेसमन आणि अधिकारशाही पात्रं साकारली, पण जया प्रदासोबत त्यांनी कोणताही प्रकल्प केला नाही, असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं.
दलीप ताहिल यांच्या स्पष्टीकरणानंतर चाहत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. काहींचं म्हणणं आहे की ही घटना ‘शान’ नव्हे तर दुसऱ्या चित्रपटाच्या सेटवर घडली असावी, तर काहींचं मत आहे की ही गोष्ट पूर्णपणे बनावट आणि प्रचारासाठी पसरवली गेली होती. पण एक गोष्ट निश्चित या कथित घटनेने बॉलिवूडमधील संवेदनशील सीन चित्रीकरणाच्या प्रक्रियेवर प्रकाश टाकला. त्या काळात आजच्या सारखी ‘इंटिमसी कोऑर्डिनेटर’ची पद्धत नव्हती, त्यामुळे अशा सीनदरम्यान कलाकारांना स्वतःच्या संवेदनशीलतेवर आणि व्यावसायिकतेवर अवलंबून राहावं लागत होतं.
आजच्या काळात बॉलिवूड आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर इंटिमेट किंवा संवेदनशील सीन चित्रीकरणासाठी स्वतंत्र इंटिमसी डायरेक्टर असतात. हे व्यावसायिक कलाकारांच्या सोई, सुरक्षितता आणि मर्यादा लक्षात घेऊन काम करतात. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी आता संपूर्ण इंडस्ट्री अधिक सजग झालेली आहे. मात्र, जया प्रदा–दलीप ताहिल प्रकरणाचं सत्य अजूनही गूढच राहिलं आहे. ही घटना खरोखर घडली की ती फक्त अफवा होती याचं उत्तर आजपर्यंत कुणालाच सापडलं नाही.
FAQ
ही घटना नेमकी कोणत्या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान घडल्याचं म्हटलं जातं?
1980 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘शान’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान ही घटना घडल्याचं म्हटलं जातं.
दलीप ताहिल यांनी या घटनेबाबत काय भूमिका घेतली?
त्यांनी स्पष्ट केलं की त्यांनी जया प्रदासोबत कधीच काम केलं नाही, त्यामुळे अशा घटनेचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
आजही हे प्रकरण चर्चेत का आहे?
कारण या घटनेबाबत कोणतंही अधिकृत पुष्टीकरण किंवा पुरावा आजपर्यंत समोर आलेला नाही. त्यामुळे ती अजूनही बॉलिवूडमधील एक गूढ अफवा म्हणून ओळखली जाते.