'तुकाराम मुंढेंची बदली....', महाराष्ट्रात FDA च्या धडक कारवाया सुरु असतानाच थेट CM फडणवीसांकडे मागणी, अभिनेत्याची पोस्ट चर्चेत

बॉलिवूड अभिनेते परेश रावल नेहमीच राजकीय-सामाजिक विषयांवर आपलं मत मांडत असतात. परेश रावल परखडपणे आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी ओळखले जातात. माजी लोकसभा खासदार असणाऱ्या परेश रावल यांनी नुकतंच राज्यात सध्या चर्चेचा विषय असणारे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कामगिरीचं कौतुक केलं आहे. इतकंच नाही तर त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आवाहन केलं आहे.
"नम्रता आणि आदराने सांगायचे तर, तुकाराम मुंढे (IAS) यांचं संरक्षण करणे हे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं प्राधान्य आणि कर्तव्य असायला हवं. त्यांची बदली होऊ नये किंवा त्यांना त्यांच्या विभागातून बाजूला केले जाऊ नये," असं स्पष्ट मत त्यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत मांडलं आहे.
यासंदर्भात 'हिंदुस्तान टाइम्स'शी संवाद साधताना त्यांनी तुकाराम मुंढे यांचं समर्थन करण्यामागील कारण सांगितलं. ते म्हणाले, "सध्या स्वच्छतेचे जे निकष पाळले जात आहेत ते अत्यंत भयावह आहेत आणि आम्हाला अन्नविषबाधा होण्याची भीती वाटत आहे. शिवाय, यात कोणाचीही जबाबदारी निश्चित केली जात नाही. अशा वेळी जेव्हा तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी येतात, तेव्हा नक्कीच आनंद होतो आणि तो साजरा केला जातो".
मात्र ही परिस्थिती फार काळ टिकणार नाही, अशी भीतीही त्यांना वाटत आहे. "त्यांना बाजूला केलं जाईल, त्यांची बदली केली जाईल किंवा एखाद्या प्रकरणात अडकवलं जाईल आणि आपण पुन्हा अन्नाच्या (व स्वच्छतेच्या) त्या भयंकर दर्जाच्या स्थितीत जाऊ, अशी एक भीतीही वाटते," असं परखड मत त्यांनी मांडलं आहे.
फक्त सेलिब्रिटीच नव्हे तर सामान्य नागरिकांनीही मुंढे यांना पाठिंबा आणि प्रोत्साहन दिल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात असं ते म्हणाले आहेत. "केवळ चित्रपटसृष्टीतील लोकच कशाला, सामान्य नागरिकही पुढे येऊन आपला आवाज उठवू शकतात आणि सांगू शकतात की आम्हाला अशा व्यक्तीची गरज आहे," असं ते म्हणाले. "जर पनीर आणि दुधात भेसळ होत असेल, तर मग माणसाने खायचे तरी काय?," असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
To put it with humility and respect that it should the priority and Dharm of Honourable CM @Dev_Fadnavis ji to protect Shri @Tukaram_IndIAS that he should not be xfered or shunted out of his department.— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) August 9, 2026
दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. "मुंबईसारख्या शहरात राहताना, समाजातील कोणत्या स्तरातून तुम्ही आला आहात हे महत्त्वाचे नसून, जीवनशैलीचा एक विशिष्ट दर्जा तुम्हाला राखावाच लागतो. पनीर आणि दुधातील भेसळ हा केवळ गुन्हा नाही, तर तो एक मोठं पाप आहे आणि त्यासाठी कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. आपल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आणि शिथिलता दिसून येते; त्यामुळेच, असे अधिकारी जेव्हा पुढे येतात तेव्हा खूप समाधान वाटते," असं ते म्हणाले आहेत.
सोशल मीडियावर काहीजण तुकाराम मुंढे यांची तुलना नायक चित्रपटातील अनिल कपूरच्या मुख्य भूमिकेशी करत आहेत. याबाबत विचारलं असता ते मिश्किलपणे म्हणाले, "'नायकमधील ती सर्व घटना काल्पनिक होती. त्यातील पात्र केवळ एका दिवसासाठी मुख्यमंत्री बनले होते, पण तुकाराम मुंढे मात्र अनेक वर्षे पदावर राहावेत अशी माझी इच्छा आहे. शेवटी, त्यांच्यासारखे आणखी लोक पुढे यावेत आणि सरकार त्यांना पाठिंबा देईल, अशी मी आशा करतो."