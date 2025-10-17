English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘डूड’ चित्रपटाच्या प्रमोशनावेळी घडला धक्कादायक प्रसंग! सोशल मीडियावर Video व्हायरल, चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Pradeep Ranganathan Mamitha Baiju Video: प्रदीप रंगनाथन आणि ममिता बैजू यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये तो ममिताचे केस ओढताना दिसत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 17, 2025, 08:15 PM IST
Pradeep Ranganathan : साऊथमधील लोकप्रिय अभिनेता प्रदीप रंगनाथन आणि अभिनेत्री ममिता बैजू सध्या दोघे त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘डूड’ मुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहेत. या दोघांच्या जोडीचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून त्याला सोशल मीडियावर प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु, चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान दोघांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्याने सध्या प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे.

या व्हिडिओमध्ये प्रदीप रंगनाथन हा सहकलाकार ममिता बैजूचे केस ओढताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पसरताच प्रेक्षकांनी अभिनेत्यावर संताप व्यक्त केला आहे. अनेकांनी प्रदीप रंगनाथनवर टीका देखील केली आहे. तर काहींनी त्याच्या या कृतीला छळवणूक असेही संबोधले आहे.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये नेमकं काय? 

मात्र, नंतर या घटनेची संपूर्ण सत्यता समोर आली आणि सगळ्यांच्या गैरसमजुती दूर झाल्या आहेत. खरं तर, ‘डूड’ चित्रपटात एक सीन आहे, ज्यात प्रदीप रंगनाथन आपल्या सहकलाकार ममिताचे केस ओढताना दिसतो. त्याच सीनचं रिअल-लाइफ रीक्रिएशन दोघांनी हैदराबादमधील एका प्रमोशनल इव्हेंटमध्ये केलं होतं.

इव्हेंट दरम्यान ममिता रागावल्याचा अभिनय करत होती आणि प्रदीप रंगनाथनने तिला 'नॉट क्यूट' असं म्हणत संवाद पुढे नेला. या सादरीकरणात दोघांनी इतकं वास्तवदर्शी अभिनय केला की उपस्थित चाहत्यांना ते खरंच घडलं असावं असं वाटलं. परिणामी, व्हिडिओ पाहणारे चाहते देखील भडकले आणि सोशल मीडियावर त्यांनी प्रदीपला ट्रोल करायला सुरुवात केली.

प्रमोशनसाठी असा सीन निवडणं योग्य

परंतू, जेव्हा नंतर हे स्पष्ट झालं की हा सीन फक्त चित्रपटाच्या प्रमोशनचा भाग होता आणि दोघांमधील नातं अगदी व्यावसायिक आहे. तरीदेखील, काही प्रेक्षकांनी आपली नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की, प्रमोशनसाठी असा सीन निवडणं योग्य नाही. कारण त्यामुळे चुकीचा संदेश जाऊ शकतो.

सध्या या प्रकरणावर प्रदीप रंगनाथनने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र ‘डूड’ या चित्रपटामुळे तो आणि ममिता पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. या चित्रपटाच्या कथानकाबद्दल मोठी उत्सुकता असून तो लवकरच प्रदर्शित होणार आहे.

FAQ

प्रदीप रंगनाथन आणि ममिता बैजू यांच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये नेमकं काय दिसतं?

हैदराबादमधील ‘ड्यूड’ चित्रपटाच्या प्रमोशनल इव्हेंटमध्ये प्रदीप रंगनाथनने ममिता बैजूचे केस ओढले आणि तिला ओढून आणले असा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ममिता रागावल्याचा अभिनय करत होती आणि प्रदीपने तिला ‘नॉट क्यूट’ म्हणत संवाद पुढे नेला. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना तो खरा वाटला आणि त्यावर संताप व्यक्त झाला.

हा व्हिडिओ चित्रपट ‘ड्यूड’शी कसा जोडला गेला?

हा व्हिडिओ चित्रपटातील एका ट्रेलर सीनचं रिअल-लाइफ रीक्रिएशन आहे. ट्रेलरमध्ये ममिता प्रदीपचे केस ओढते, पण प्रमोशनमध्ये भूमिका उलट्या झाल्या. दोघांनीही वास्तवदर्शी अभिनय केला, ज्यामुळे चाहत्यांना गैरसमज झाला. हा सीन चित्रपटाच्या मजेशीर आणि रोमँटिक भागाचा आहे.

प्रेक्षकांची सुरुवातीची प्रतिक्रिया काय होती?

सुरुवातीला सोशल मीडियावर प्रदीपवर मोठा संताप झाला. अनेकांनी याला ‘छळवणूक’ आणि ‘क्रिपी’ म्हटले, तसेच #BoycottPradeep सारखे हॅशटॅग ट्रेंड झाले. चाहत्यांनी प्रदीपला ट्रोल करत टीका केली आणि ममिताच्या सुरक्षिततेची चिंता व्यक्त केली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

