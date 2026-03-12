English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • आता भक्त कसे व्यक्त होतात पाहूयात, LPG च्या तुटवड्यानंतर प्रकाश राज यांची पोस्ट, स्मशानभूमीही प्रभावित

'आता भक्त कसे व्यक्त होतात पाहूयात,' LPG च्या तुटवड्यानंतर प्रकाश राज यांची पोस्ट, 'स्मशानभूमीही प्रभावित'

Prakash Raj On LPG: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यानंतर अभिनेते प्रकाश राज यांनी एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यावरुन चर्चा सुरु झाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 12, 2026, 04:40 PM IST
'आता भक्त कसे व्यक्त होतात पाहूयात,' LPG च्या तुटवड्यानंतर प्रकाश राज यांची पोस्ट, 'स्मशानभूमीही प्रभावित'

Prakash Raj On LPG: इराण-इस्त्रायल युद्धाचा फटका आता भारतालाही बसत असून अनेक ठिकाणी एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. यामुळे बंगळुरु, मुंबईसह अनेक ठिकाणी हॉटेल आणि इतर व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. अभिनेते प्रकाश राज यांनी यावर व्यक्त होत सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. 60 वर्षीय प्रकाश राज यांनी एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अनेक शहरांमधील घरं, हॉटेल आणि स्मशानभूंमींना फटका बसला आहे मध्यपूर्वेतील तणावामुळे हा तुटवडा जाणवत आहे. मागील शनिवारी घऱगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत 60 रुपये आणि व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत 115 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. 

'भक्त कसे व्यक्त होतात हे पाहूया'

प्रकाश राज यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत सध्याच्या स्थितीवर, तसंच एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या यावर भाष्य केलं आहे. त्यांनी लिहिलं आहे की, "प्रिय नागरिकांनो, जसं की आपण पाहत आहोत...घर, हॉटेल आणि स्मशानभूमीदेखील प्रभावित होत आहेत". यावेळी त्यांनी आता 'गोभी भक्त कसे व्यक्त होतात ते पाहूया' असंही म्हटलं आहे. 

प्रकाश राज यांच्या पोस्टवर नेटकरी झाले व्यक्त

प्रकाश राज यांच्या पोस्टवर अनेक युजर्स व्यक्त झाले आहेत. एकाने म्हटलं आहे की, "ही फार वाईट स्थिती आहे. ज्या कटुंबांची घरं प्रभावित होत आहेत, बिजनेस बंद झाला आहे आणि स्मशानभूमींनाही फटका बसणं यावरुन किती मोठं संकट आहे हे दिसत आहे. लवकरच तोडगा काढला जाईल अशी आशा आहे".

गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला तर सर्वात आधी कोणाला मिळणार सिलेंडर? सरकारच्या यादीत तुमचा नंबर कितवा?

 

दुसऱ्या एका युजरने लिहिलं आहे की, "जर तुम्हाला माहित नसेल, तर मी तुम्हाला सांगतो, पश्चिम आशियात युद्ध सुरू आहे... तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, आणि सरकारला अनेक कल्याणकारी योजना राबवाव्या लागत आहेत... अन्यथा, लोक त्यांना मतदान करणार नाहीत. तर, हे सर्व खोटे आहे".

काही नेटकऱ्यांकडून टीका

"एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम करणारे जागतिक संकट... आणि तुम्ही अजूनही ते भक्त विरुद्ध तुम्ही असं चित्र उभं करत आहात. हा ध्यास या समस्येपेक्षाही अधिक मजबूत आहे," असं एकाने म्हटलं आहे. एकाने कमेंट केली आहे की, "संपूर्ण जग प्रभावित झाले आहे. प्रकाश राज यांच्या मते आपण मंगळावर राहतो का?".

केंद्र सरकारकडून निवेदन

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) पुरवठ्याच्या कमतरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि म्हटलं आहे की घरगुती एलपीजीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी पावलं उचलली जात आहेत. एक्स वर पोस्ट केलेल्या निवेदनात, मंत्रालयाने म्हटलं आहे की त्यांनी तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आणि अतिरिक्त उत्पादन घरगुती वापराकडे वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

इराण-अमेरिका युद्धात रशिया मालामाल, काहीही न करता भरतायत तिजोरी; चीनचं सर्वाधिक नुकसान, 400 अरब डॉलर्स बुडाले

 

मंत्रालयाने पुढे म्हटलं आहे की, घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यात आलं आहे आणि साठवणूक आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी बुकिंगमध्ये 25 दिवसांचं अंतर ठेवण्यात आले आहे. मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, "रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांसाठी आयात केलेल्या एलपीजीमधून देशांतर्गत नसलेल्या पुरवठ्याला प्राधान्य दिलं जात आहे." 

रेस्तराँ, हॉटेल्स आणि इतर उद्योगांकडून येणाऱ्या एलपीजी पुरवठा विनंत्यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयाने तेल विपणन कंपन्यांच्या (ओएमसी) तीन कार्यकारी संचालकांची एक समिती देखील स्थापन केली आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

