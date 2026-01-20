English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • अभिनेता प्रसाद ओकच्या लेकाचा साखरपुडा पार पडला पण ; कोण आहे होणारी सून?

अभिनेता प्रसाद ओकच्या लेकाचा साखरपुडा पार पडला पण ; कोण आहे होणारी सून?

प्रसाद ओकच्या लेकाचा साखरपुडा व्हायरल, सोशल मीडियावर चर्चा; होणारी सून कोण आहे?  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 20, 2026, 12:38 PM IST
अभिनेता प्रसाद ओकच्या लेकाचा साखरपुडा पार पडला पण ; कोण आहे होणारी सून?

गेल्या काही आठवड्यांपासून मराठी चित्रपट इंडस्ट्रीत लग्नाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. यामध्ये एक मोठं आणि आनंदी प्रसंग म्हणजे प्रसिद्ध अभिनेता प्रसाद ओक आणि मंजिरी ओक यांचा लेक सार्थक याचा साखरपुडा. 19 जानेवारी 2026 रोजी हा सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. या साखरपुड्याला मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली, आणि साखरपुड्याच्या फोटोंनी सोशल मीडियावर धूम माजवली. सार्थक आणि त्याच्या होणाऱ्या पत्नी रितू यांचा साखरपुडा एक आकर्षक आणि संस्मरणीय कार्यक्रम ठरला.

सार्थक ओक आणि रितू यांचा स्टायलिश साखरपुडा

सार्थक ओक आणि रितू यांच्या साखरपुड्याचा कार्यक्रम रंगीन, विविधतेने भरलेला आणि प्रेमळ वातावरणात पार पडला. सार्थकने फिकट पिस्ता रंगाची हाफ शेरवानी घातली होती, त्यावर पांढऱ्या रंगाची पँट होती, ज्यामुळे तो अतिशय स्मार्ट आणि आकर्षक दिसत होता. रितूने फिकट गुलाबी रंगाचा घागरा घातला होता, ज्यामुळे तिचा लुक अत्यंत सुंदर आणि नाजूक दिसत होता. दोघांचं पेहराव एकमेकांशी मॅचिंग होतं आणि एकमेकांच्या सौंदर्याला छान Ergänण करत होतं. त्यांच्या जोडीला पाहून उपस्थित सर्व लोक खूप प्रभावित झाले.

प्रसाद ओक आणि मंजिरी ओक यांचा लुक

प्रसाद ओक आणि मंजिरी ओक यांनी साखरपुड्याला मॅचिंग कपडे घातले होते, ज्यामुळे त्यांचं जोडपं एकदम आकर्षक दिसत होतं. मंजिरी ओकने फिकट हिरव्या रंगाची सुंदर साडी परिधान केली होती, ज्यावर अतिशय आकर्षक ज्वेलरी होती. तिच्या केसात गजरा लावला होता, तर कपाळावर टिकली आणि गळ्यात मंगळसूत्र घालून तिच्या लुकमध्ये पारंपारिक आणि ग्लॅमरस टच होता. प्रसाद ओकने मंजिरीच्या साडीसोबत मॅचिंग शेरवानी आणि जॅकेट घातलं होतं, त्यात पांढऱ्या रंगाची पँट होती. या दोघांचा पेहराव अत्यंत समकालीन आणि शाही लुक देणारा होता.

सार्थकच्या साखरपुड्याला मराठी फिल्म इंडस्ट्रीतील कलाकारांची उपस्थिती

सार्थकच्या साखरपुड्याला मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमधील प्रमुख कलाकारांनी उपस्थिती लावली. अभिनेता स्वप्निल जोशी, समीर चौघुले, अमृता खानविलकर आणि इतर अनेक कलाकारांनी या सोहळ्याला हजेरी दिली. खासकरून अमृता खानविलकर, जी प्रसाद ओकची जवळची मित्र आहे, हिला आईसोबत साखरपुड्याला उपस्थित पाहिलं गेलं. या कार्यक्रमामुळे साखरपुड्याला आणखी खास आणि आनंदी वातावरण मिळालं.

सार्थक आणि रितू यांच्या लग्नाची तारीख कधी?

सार्थकच्या साखरपुड्याला मिळालेल्या आनंदाने आणि प्रेमाने, आता सर्वांचे लक्ष या जोडप्याच्या लग्नाच्या तारखेवर लागले आहे. साखरपुड्याला उपस्थित असलेल्या मराठी फिल्म इंडस्ट्रीतील कलाकारांचा उत्साह आणि प्रेम यामुळे सार्थक आणि रितू यांचा लग्नसोहळा आणखी रोमांचक होईल, अशी अपेक्षा आहे. चाहत्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे – सार्थक आणि रितू यांच्या लग्नाची तारीख कधी ठरेल?

सार्थक आणि रितू यांचे लग्न कधी होईल, हे अद्याप जाहीर झालेलं नाही, मात्र या जोडप्याचे प्रेम आणि त्यांच्या आगामी नात्याचे अनेक चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

