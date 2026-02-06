Cheque Bounce प्रकरणात फासलेला अभिनेता राजपाल यादवचं न्यायालयाच्या आदेशानंतर आत्मसमर्पण

बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर चेक बाऊन्स प्रकरणात तुरुंगात आत्मसमर्पण केले. हा प्रकरण २०१० सालचा असून, त्यांच्या पहिल्या दिग्दर्शित चित्रपट ‘अता पता लापता’साठी त्यांनी एका खासगी कंपनीकडून सुमारे 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी न झाल्यामुळे कर्ज फेडण्यात उशीर झाला आणि देण्यात आलेले चेक बाऊन्स झाले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राजपाल यादव यांना 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी संबंधित तुरुंग अधीक्षकासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आत्मसमर्पणानंतर अभिनेता पुन्हा वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी दिलासा मागितला. राजपाल यादव यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ते 25 लाख रुपयांचा चेक घेऊन आले आहेत आणि उर्वरित रक्कम देखील लवकरच देण्याचे आश्वासन दिले.
परंतु न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणताही दिलासा देण्यापूर्वी आत्मसमर्पण करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आत्मसमर्पण केल्यानंतरच कोणताही दिलासा दिला जाऊ शकतो की नाही हे पाहिले जाईल. उच्च न्यायालयाने हे देखील सांगितले की यापूर्वी जो दिलासा दिला गेला होता, तो वाद परस्पर संमतीने सोडवण्यासाठी होता आणि तक्रारदार कंपनीला पैसे दिले जातील या आश्वासनांवर आधारित होता. तथापि, अनेक संधी मिळूनही हे आश्वासन पूर्ण केले गेले नाही, त्यामुळे पुढील दिलासा मागे घेण्यात आला.
न्यायालयाने डिमांड ड्राफ्टमधील तांत्रिक किंवा टायपिंगच्या चुका स्वीकारल्या नाहीत आणि त्या बहाण्यांना फेटाळून लावले. वरिष्ठ वकिलांमार्फत उघडपणे दिलेली आश्वासने आणि अतिरिक्त वेळ देखील फक्त तक्रारदाराच्या आदेशानुसार दिला गेला होता. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नियम वारंवार मोडल्यामुळे पुढील कोणताही दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. रजिस्ट्रार जनरलकडे जमा केलेली रक्कम तक्रारदार कंपनीला देण्यात यावी आणि राजपाल यादवांना ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा भोगावी लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
खरं तर, हा प्रकरण 2010 सालच्या आहे. राजपाल यादव यांनी ‘अता पता लापता’ चित्रपटासाठी घेतलेले कर्ज बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाच्या अपयशामुळे फेडता आले नाही. त्यानंतर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या कलम 138 अंतर्गत कंपनीने त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. ट्रायल कोर्टाने सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देऊन समझोत्याची संधी दिली होती.