'ही लोकशाहीची हत्या आहे...' CJP आंदोलनावर अभिनेत्याची जोरदार टीका, पोस्ट व्हायरल

दिल्लीमध्ये सध्या गोंधळ सुरु आहे, सध्या संपूर्ण देशामध्ये कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन सध्या चर्चेचा विषय आहे. अनेक बॅालिवूडचे कलाकार त्याचबरोबर अनेक युट्यूबर या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत. निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील या आंदोलनामुळे संपूर्ण शहराला छावणीचे स्वरूप आले आहे. अनेक विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आणि जंतर मंतरच्या दिशेने मोर्चा काढू लागले, पण यावेळी कडेकोट सुरक्षेमुळे आंदोलन पूर्ण होऊ शकले नाही. आता या आंदोलनावर प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता रणवीर शौरी यांनी त्यांच्या एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे त्यामुळे नवा वाद सुरु झाला आहे.
दिल्लीत सुरु असलेल्या सीजेपीच्या आंदोलनामुळे मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरल्याने वाहतूक कोंडी झाली आहे. प्रत्येक चौकात पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. दरम्यान, बॉलिवूड अभिनेता रणवीर शौरीने सीजेपीच्या या आंदोलनावर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले असून त्यांना जोरदार फटकारले आहे. सोशल मिडियावर रविवारी एक एक्स अकाउंटवर एक व्हिडिओ रिट्विट केला आहे त्यामध्ये त्याने त्याचे मत मांडले आहे आणि त्यानंतर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
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कॉकरोच जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास हे, पक्ष, त्याचे कार्यकर्ते आणि आंदोलक आपल्या मागण्यांवरून मागे हटणार नाहीत, असे म्हणताना दिसत आहेत. त्यांनी सामान्य नागरिकांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहनही केले आहे. सौरव दास यांचा व्हिडिओ रिट्विट करत रणवीरने सरन्यायाधीशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि टीका केली. रणवीरने पोस्टमध्ये लिहिले, "तुमची ताकद रस्त्यावर नव्हे, तर संसदेत आणि निवडणुकांमध्ये दाखवा. आणि जर तिथे पोहोचण्याचा मार्ग चुकीचा किंवा अन्यायकारक वाटत असेल, तर न्यायालयात जा. हाच लोकशाहीचा खरा मार्ग आहे."
Show your numbers in Parliament and the ballot, not the streets! And if the way to those seems unjust, show the courts! That is the democratic way! Hijacking the streets and holding the public infrastructure and law and order machinery to ransom is the actual “murder of democracy”!— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) October 11, 2026
पुढे अभिनेता म्हणाला की, रस्त्यावर उतरणे आणि सार्वजनिक सुविधा व कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेला ओलीस धरणे ही लोकशाहीची खरी हत्या आहे!" रणवीर शोरेने एक व्हिडिओदेखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरभ दास सर्वांना आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन करताना दिसत आहेत. आशुतोष रांका यांनी पुन्हा आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्यासह पक्षाचे सर्व नेते शांततापूर्ण आंदोलनाची तारीख निश्चित करण्यासाठी पार्लमेंट स्टेशनवर गेले होते. १० ऑक्टोबरच्या सकाळी, अभिजीत, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली पोलिसांनी विमानातच ताब्यात घेतले.