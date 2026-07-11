/अभिनेता रोहित चंडेलला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या! 16 वर्षीय मुलीवर केला विनयभंग आणि हल्ला, नक्की प्रकरण काय?

Rohit Chandel News : 'पांड्या स्टोअर' आणि 'सैराब' यांसारख्या टीव्ही मालिकांमध्ये काम केलेला सुप्रसिद्ध अभिनेता रोहित चंडेल याला मुंबई पोलिसांनी अटक केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. टीव्ही स्टार रोहित चंडेलला पॉक्सो कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्याच्यावर एका 16 वर्षीय मुलीचा पाठलाग करून तिचा छळ केल्याचा आरोप केला आहे. अभिनेत्यावर लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. या बातमीने रोहितच्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत नक्की हे प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
या प्रकरणाची माहिती पोलिसांनी दिली आहे, यामध्ये पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अभिनेता रोहित चंडेल याच्या विरोधामध्ये पूर्व उपनगरातील एका 16 वर्षीय मुलीने तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमध्ये असे म्हटले आहे की आरोपी असलेल्या अभिनेत्याने तिला तिच्या मोबाईलवर वारंवार फोन करून अनेक वेगवेगळ्या नंबरवरून तिचा छळ केल्याचा आरोप केला आहे. या मुलीने सांगितले की 5 जुलै रोजी रोहित चंडेलने मुलीचा तिच्या घराजवळ पाठलाग केला, तिच्याशी वाद घातला, तिला शिवीगाळ केली आणि तिच्यावर शारीरिक हल्लाही केला. पोलिसांनी या माहितीमध्ये असेही सांगितले की ही अल्पवयीन मुलगी आणि आरोपी हे दोघे एकमेकांना ओळखत होते.
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पोलिसांनी सांगितले, "तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे." अभिनेत्याने अद्याप या प्रकरणावर सार्वजनिकरित्या कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पंत नगर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पॉक्सो कायद्यान्वये तसेच भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 78 आणि 115(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी शुक्रवारी दहिसर येथील त्याच्या घरातून रोहित चंडेलला अटक केली आणि नंतर त्याला विशेष पॉक्सो न्यायालयात हजर केले, ज्याने त्याला पोलीस कोठडी सुनावली.
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पीडित आणि आरोपी एकमेकांना ओळखत होते. 29 वर्षीय रोहित चंडेल सध्या 'सैराब' या टीव्ही मालिकेत दिसत आहे. यापूर्वी त्याने 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल'मध्ये बाजीराव आणि 'पांड्या स्टोअर'मध्ये धवल मकवानाची भूमिका साकारली होती.