English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अभिनेते सचिन जोशींवर फसवणुकीचे आरोप, पासपोर्टवरील नाव बदलण्याची मागणी; कोर्टाने दिला ज्योतिषाचा आदेश !

अभिनेते सचिन जोशींवर फसवणुकीचे आरोप, पासपोर्टवरील नाव बदलण्याची मागणी; कोर्टाने दिला ज्योतिषाचा आदेश !

Actor Sachin Joshi accused of fraud and demands to change name on passport : मुंबई उच्च न्यायालयाने फसवणूक प्रकरणातील आरोपी सचिन जोशी यांना पासपोर्टवरील नाव बदलण्याबाबत दिलासा दिला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 14, 2026, 03:01 PM IST
अभिनेते सचिन जोशींवर फसवणुकीचे आरोप, पासपोर्टवरील नाव बदलण्याची मागणी; कोर्टाने दिला ज्योतिषाचा आदेश !

फसवणूक व कटकारस्थानाच्या प्रकरणात आरोपी अभिनेते-निर्माते सचिन जोशी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पासपोर्टवरील नाव बदलण्याच्या अर्जाबाबत मोठा दिलासा दिला आहे. जोशी यांनी आपले नाव पासपोर्टवर ‘योगेश जगदीश जोशी’ असे बदलण्याची विनंती केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने मार्गदर्शन करत पासपोर्ट प्रशासनाला विचार करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तसेच मुंबई पोलिसांनी फेरपडताळणी करून 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

सचिन जोशी यांनी आपल्या नावात अनेक वेळा बदल केले आहेत. सुरुवातीला त्यांनी पहिल्या नावातील स्पेलिंग बदलून घेतले, त्यानंतर त्यांनी ‘योगेश जगदीशप्रसाद जोशी’ असे नाव स्वीकारले, आणि त्यानंतर ‘योगेश जे. जोशी’ असे बदलले. आता त्यांनी आपल्या पासपोर्टवर ‘योगेश जगदीश जोशी’ हे नाव हवे असल्याचे सांगितले. मात्र, प्रशासनाने ही विनंती आधी मान्य केली नाही, म्हणून त्यांनी ॲड. सुजय कांतावाला यांच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल केली.

सरकारी वकिलांनी खंडपीठासमोर मांडले की, “जोशी यांच्या विरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणांमुळे आणि पोलिस पडताळणीसाठी सहकार्य न केल्यामुळे पोलिसांना प्रमाणपत्र देता आलेले नाही. पोलिस पडताळणीसाठी जाताना त्यांचे घर बंद असते.”

जोशींचा युक्तिवाद

जोशींच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सांगितले की, “जोशी यांच्याविरोधात सध्या फक्त एकच प्रकरण प्रलंबित आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणासह इतर सर्व प्रकरणे न्यायालयाने निकाली काढली आहेत. प्रलंबित प्रकरणामुळे पासपोर्ट नूतनीकरण किंवा नव्या पासपोर्ट मिळण्यास अडथळा येऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे.”

त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आरोपीने पोलिस पडताळणीसाठी सहकार्य केले आहे, आणि फक्त घरात नसल्यामुळे काही अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे पासपोर्टवर नाव बदलण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.

न्यायालयाचे हलकेफुलके भाष्य

खंडपीठाने नाव वारंवार बदलण्याच्या प्रकरणावर भाष्य करत म्हटले, 'अंकशास्त्र किंवा ज्योतिषावर विश्वास ठेवता का? नव्या नावासोबत नवीन खटले येऊ नयेत,' अशी हलकीफुलकी टिप्पणी केली. खंडपीठाने पोलिसांना 18 फेब्रुवारी रोजी फेरपडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे आणि पासपोर्ट प्रशासनाला कायद्याप्रमाणे नामबदलाचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पुढील प्रक्रिया

नियमानुसार, पोलिसांनी फेरपडताळणी पूर्ण करून अहवाल सादर केल्यावर पासपोर्ट प्रशासन निर्णय घेईल. न्यायालयाने सांगितले की, नामबदलाचा अर्ज मंजूर करणे किंवा नाकारणे पूर्णपणे प्रशासनाच्या कायदेशीर अधिकारात येते, पण पोलिस अहवालानंतर अर्जास मान्यता मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Sachin JoshiYogesh Jagdish JoshiPassport Name Changemumbai high courtFraud Case

इतर बातम्या

"...चौकशी करून दोषींवर लगेचच कारवाई केली जाईल", म...

मुंबई बातम्या