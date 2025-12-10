English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन यांच्यानंतर सलमान खानने ठोठावला दिल्ली हायकोर्टाचा दरवाजा, दाखल केली याचिका

शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर आणि रणवीर सिंग यांच्या नंतर आता बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानने देखील दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 10, 2025, 07:47 PM IST
Salman Khan : बॉलिवूडचा दबंग स्टार सलमान खानने त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आणि पब्लिसिटी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी दिल्ली हाय कोर्टात धाव घेतली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये बॉलिवूडमधील अनेक प्रसिद्ध कलाकारांनी अशाच प्रकारच्या हक्कांसाठी न्यायालयातून संरक्षण मिळवले आहे. त्यानंतर आता अभिनेता सलमान खानने देखील आपल्या हक्कांसाठी अधिकृत अर्ज दाखल केला आहे.

डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया आणि एआय टेक्नॉलॉजीच्या वाढत्या वापरामुळे एखाद्या कलाकाराचे नाव, चेहरा, आवाज, फोटो आणि त्याच्याशी निगडित ओळख अनधिकृतपणे जाहिरातींमध्ये किंवा फेक व्हिडिओ तयार करण्यासाठी वापरण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

सलमान खानच्या अर्जामध्ये याच बाबींसंबंधी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याने दावा केला आहे की त्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्या चेहर्‍याचा, नावाचा किंवा फोटोंचा कोणताही व्यावसायिक वापर रोखला जावा.

इतर अभिनेत्यांनी आधीच घेतली आहे कोर्टाची मदत

अलीकडच्या काळात अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, रणवीर सिंग, रजनीकांत यांच्यासह अनेक कलाकारांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सलमान खानचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

सलमान खानच्या याचिकेवर 11 डिसेंबर रोजी दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी होणार असून या सुनावणीकडे संपूर्ण उद्योगक्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. डिजिटल क्रिएटर्स, एआय कंटेंट तयार करणारे तसेच फॅन अकाउंट चालवणाऱ्यांसाठी ही सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

का आहे हे प्रकरण चर्चेत?

सलमान खानचे नाव आणि चेहरा जाहिरातींसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. एआयच्या मदतीने सेलिब्रिटींसारखे दिसणारे फेक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होतात. अनेक ब्रँड्स आणि यूट्यूब चॅनल्स सेलिब्रिटींच्या लूक-अलाइक किंवा व्हॉइस-क्लोनचा वापर करून फायदे घेतात.

या पार्श्वभूमीवर कलाकारांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी कोर्टाचे आदेश अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत. चित्रपटसृष्टीतील तज्ज्ञ आणि कायदेविशारदांचे मत आहे की
कलाकारांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या फोटोंचा वापर करण्यावर बंदी येणे आवश्यक आहे. एआय आणि डीपफेकच्या धोकादायक जगात हे संरक्षण कलाकारांना सुरक्षितता देणार आहे.

1. सलमान खानने कोर्टात याचिका का दाखल केली?

डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांचे नाव, फोटो, चेहरा, आवाज आणि व्यक्तिमत्त्व परवानगीशिवाय वापरले जात असल्याचे वाढते प्रमाण पाहून त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या आणि पब्लिसिटी हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही याचिका दाखल केली.

2. पब्लिसिटी राइट्स म्हणजे नेमके काय?

पब्लिसिटी राइट्स म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या चेहऱ्याचा, नावाचा, आवाजाचा किंवा प्रतिमेचा व्यावसायिक वापर करण्याचा अधिकार.
हे हक्क त्या व्यक्तीचे असतात आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय या गोष्टींचा वापर करता येत नाही.

3. या प्रकरणाची कोर्टात सुनावणी कधी होणार आहे?

या याचिकेवर 11 डिसेंबर रोजी दिल्ली हाय कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

salman khansalman khan personality and publicity rightsसलमान खानहायकोर्ट

