Marathi News
सलमान खान पुन्हा वादात; कोटा न्यायालयाची नोटीस जारी, 27 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश

Salman Khan : बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान पुन्हा एकदा कायदेशीर वादात अडकला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? जाणून घ्या सविस्तर     

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 5, 2025, 03:20 PM IST
सलमान खान पुन्हा वादात; कोटा न्यायालयाची नोटीस जारी, 27 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश

Salman Khan : बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खान पुन्हा एकदा कायदेशीर वादात अडकला आहे. राजस्थानमधील कोटा ग्राहक न्यायालयाने अभिनेता सलमान खानला नोटीस बजावली असून न्यायालयाने 27 नोव्हेंबरपर्यंत लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही कारवाई सलमान खानने केलेल्या ‘राजश्री पान मसाला’ जाहिरातीशी संबंधित आहे.

ही तक्रार इंदर मोहन सिंह हनी यांनी केली आहे.  जे भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि राजस्थान उच्च न्यायालयातील वकील आहेत. त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये  असा आरोप आहे की सलमान खान आणि राजश्री पान मसाला कंपनीने भ्रामक जाहिरात करून ग्राहकांची दिशाभूल केली आहे.

या जाहिरातीत कंपनीने आपला प्रॉडक्ट ‘केसरवाली इलायची’ आणि ‘केसरवाला पान मसाला’ म्हणून प्रमोट केला आहे. मात्र, इंदर मोहन सिंह हनी यांच्या मते हे दावे अवास्तव आणि खोटे आहेत. त्यांनी म्हटलं आहे की, 'केसरची किंमत सुमारे चार लाख रुपये प्रति किलो आहे. त्यामुळे पाच रुपयांच्या पॅकेटमध्ये खरी केसर वापरणे शक्यच नाही.'

आरोग्यावर परिणाम 

तक्रार दाराने आपल्या अर्जात पुढे नमूद केलं आहे की, अशा प्रकारच्या जाहिराती तरुण पिढीला पान मसाला वापरण्यास प्रवृत्त करतात. ज्यामुळे तोंडाच्या कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो.

त्या अनुषंगाने कोर्टाने सलमान खानला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण आणि औपचारिक उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

सलमान खान वर्कफ्रंट

दरम्यान, कामाच्या आघाडीवर सलमान खान सध्या रिअॅलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ होस्ट करत आहे. वीकेंडच्या एपिसोडमध्ये तो नेहमीप्रमाणे स्पर्धकांना फटकारताना आणि सल्ला देताना दिसला.

याशिवाय सलमान खान सध्या आपल्या पुढील चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’च्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे. या चित्रपटाच्या सेटवरील सलमान खानचे काही फोटोज आधीच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

सलमान खानच्या विरोधातील ही तक्रार पुन्हा एकदा सेलिब्रिटींनी केलेल्या जाहिरातींच्या जबाबदारीचा मुद्दा चर्चेत आणत आहे. ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून सलमान खानला या प्रकरणात उत्तर द्यावे लागणार असून 27 नोव्हेंबरची सुनावणी त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.

सलमान खानने केलेल्या ‘राजश्री पान मसाला’ जाहिरातीशी संबंधित फसवणुकीच्या आरोपामुळे नोटीस बजावली गेली आहे. जाहिरातीत ‘केसरवाली इलायची’ आणि ‘केसरवाला पान मसाला’ म्हणून प्रमोट केलं गेलं, पण हे दावे अवास्तव आणि खोटे असल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने २७ नोव्हेंबरपर्यंत लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तक्रारदार इंदर मोहन सिंह हनी आहेत, जे भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि राजस्थान उच्च न्यायालयातील वकील आहेत. तक्रारीत म्हटलं आहे की, ‘केसरची किंमत सुमारे चार लाख रुपये प्रति किलो आहे, म्हणून पाच रुपयांच्या पॅकेटमध्ये खरी केसर वापरणे शक्य नाही.’ ही जाहिरात तरुणांना पान मसाला वापरण्यास प्रवृत्त करते, ज्यामुळे तोंडाच्या कॅन्सरसारखे गंभीर आजार होतात.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने सलमान खानला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण आणि औपचारिक उत्तर मागितलं आहे. हे प्रकरण सेलिब्रिटींनी केलेल्या जाहिरातींच्या जबाबदारीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणत आहे.

