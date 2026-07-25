'जो डर गया, वो मर गया...' पहाटे ३ वाजता सलमान खानची गूढ पोस्ट; नेमका कोणाला दिला इशारा?

बॉलिवूडचा सुपरस्टार सलमान खान पुन्हा एकदा सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे चर्चेचा विषय ठरला आहे. शनिवारी पहाटे सुमारे ३ वाजता त्याने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर जिममधील दोन नवे फोटो शेअर केले. या फोटोंमध्ये त्याचा जबरदस्त फिटनेस, मस्क्युलर शरीरयष्टी आणि दमदार ट्रान्सफॉर्मेशन पाहायला मिळत आहे. मात्र, फोटोंइतकाच त्याने दिलेला कॅप्शनही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. सलमान खानने पोस्टसोबत सलमान खान डर गया... हम्म्म, जो डर गया, वह मर गया ("Salman Khan dar gaya... Hmmm, Jo dar gaya, woh mar gaya.") असे लिहिले. या एका वाक्यामुळे चाहत्यांमध्ये आणि नेटकऱ्यांमध्ये विविध तर्कवितर्कांना सुरुवात झाली आहे. काहींना हा संदेश त्याच्या टीकाकारांसाठी असल्याचे वाटत आहे, तर काहींनी तो अलीकडील सोशल मीडिया वादांवर दिलेले अप्रत्यक्ष उत्तर असल्याचे म्हटले आहे.
शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये सलमान खान शर्टलेस लूकमध्ये मिरर सेल्फी घेताना दिसत आहे. नियमित व्यायामाचा परिणाम त्याच्या शरीरावर स्पष्टपणे दिसून येत असून सिक्स पॅक अॅब्स, मजबूत खांदे, टोनड बायसेप्स आणि फिट शरीरयष्टीने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सलमान खान वयाच्या साठीतही आपल्या फिटनेसकडे तितक्याच गांभीर्याने लक्ष देत असल्याचे या फोटोंमधून दिसून येते. त्याच्या या नव्या लूकचे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत असून अनेकांनी त्याला "फिटनेस आयकॉन" असेही संबोधले आहे.
फोटोपेक्षा अधिक चर्चा सलमानच्या कॅप्शनची होत आहे. "जो डर गया, वो मर गया" हा संवाद हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय संवादांपैकी एक मानला जातो. सलमानने तोच संवाद वापरत स्वतःचे नाव सुरुवातीला जोडल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी हा संदेश त्याच्यावर सातत्याने टीका करणाऱ्यांना दिलेला टोला असल्याचे म्हटले आहे. तर काहींच्या मते, सलमानने कोणालाही थेट लक्ष्य न करता आपल्या नेहमीच्या शैलीत आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे.
सलमानने वापरलेला "जो डर गया, वो मर गया" हा संवाद १९७५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'शोले' या अजरामर चित्रपटातील आहे. विशेष म्हणजे हा संवाद सलमानचे वडील आणि ज्येष्ठ पटकथालेखक सलीम खान यांनी जावेद अख्तर यांच्यासोबत लिहिला होता. त्यामुळे अनेक चाहत्यांनी या कॅप्शनकडे केवळ सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया म्हणून न पाहता, वडिलांच्या गाजलेल्या लेखनाला दिलेली एक प्रकारची आदरांजली म्हणूनही पाहिले आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात केलेल्या एका पोस्टमुळे सलमान खान सोशल मीडियावर चर्चेत आला होता. त्या पोस्टनंतर त्याच्यावर समर्थन आणि टीका अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी त्याच्या भूमिकेचे स्वागत केले, तर काहींनी त्याच्यावर प्रश्न उपस्थित केले. अशा वातावरणात पहाटे केलेली ही नवी पोस्ट अनेकांच्या नजरेत भरली असून, तिचा संबंध अलीकडील वादांशी जोडला जात आहे. मात्र, सलमान खानने आपल्या कॅप्शनचा नेमका उद्देश काय होता, याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.