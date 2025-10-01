English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राष्ट्रीय पुरस्काराच्या आनंदात शाहरुख खानला अब्जाधीशाचा मान, संपत्तीत मोठी वाढ, एकूण संपत्ती किती?

Shah Rukh Khan : काही दिवसांपूर्वीच मिळालेल्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारानंतर शाहरुख खानने आणखी एक मोठा रेकॉर्ड बनवला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 06:24 PM IST
राष्ट्रीय पुरस्काराच्या आनंदात शाहरुख खानला अब्जाधीशाचा मान, संपत्तीत मोठी वाढ, एकूण संपत्ती किती?

Shah Rukh Khan :  भारताच्या चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च गौरव राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार 1 ऑगस्ट 2025 रोजी जाहीर करण्यात आले होते. तर 23 सप्टेंबर 2025 रोजी या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. हा सोहळा भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत पार पडला.

Add Zee News as a Preferred Source

या पुरस्कार सोहळ्यात बॉलिवूड अभिनेता किंग खान शाहरुख खानला 'जवान' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता हा राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. अभिनेता शाहरुख खानने आपल्या करिअरची सुरुवात 1992 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'दीवाना' या चित्रपटातून केली होती. तब्बल 33 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर किंग खानला हा पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. शाहरुख खानला मिळालेल्या या पुरस्कारामुळे त्याचे चाहते देखील आनंदीत झाले आहेत. अशातच आता अभिनेत्याला पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर शाहरुखच्या अभिनयानुभवाचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि त्याचे कौतुक करण्यात आले.

अब्जाधीशांच्या क्लबमध्ये प्रवेश

फक्त अभिनयच नाही तर आर्थिक बाबतीतही शाहरुख खान सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 नुसार, अभिनेता शाहरुख खानची एकूण संपत्ती 12490 कोटी रुपये इतकी आहे आणि त्याला पहिल्यांदा अब्जाधीश म्हणून मान्यता मिळवली आहे. या यादीत त्याने अग्रस्थान मिळवले असून जुही चावला, हृतिक रोशन आणि अमिताभ बच्चन यांचा समावेश आहे.

शाहरुख खान फक्त अभिनयातून पैसे कमावत नाही तर त्याचे व्यवसायिक उपक्रमही आहेत. त्याच्या संपत्तीत सर्वात मोठा वाटा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या उत्पादन कंपनीचा आहे. ज्याची स्थापना 2002 मध्ये केली गेली होती.

आगामी चित्रपट

शाहरुख खान लवकरच 'द किंग' या आगामी चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या चित्रपटात त्याची मुलगी सुहाना खान आणि अभिनेता अभिषेक बच्चन देखील प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाच्या रिलीजसह शाहरुख खानच्या करिअरमध्ये आणखी एक महत्वाचा टप्पा जोडला जाणार आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शाहरुख खानचा अभिनय, व्यवसाय आणि सामाजिक प्रतिष्ठा एकत्रित करून त्याने केवळ बॉलिवूडमध्येच नव्हे तर देशाच्या मनोरंजन क्षेत्रातही आपले स्थान कायम केले आहे. त्यामुळे चाहते देखील त्याचे कौतुक करत आहेत. 

FAQ

७१वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार कधी जाहीर झाले आणि वितरण कसे झाले?

७१वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार १ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर झाले. वितरण सोहळा २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत पार पडला, ज्यात विविध कलाकारांना सन्मानित करण्यात आले.

शाहरुख खानला कोणता पुरस्कार मिळाला?

शाहरुख खानला ‘जवान’ चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता हा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. ही त्यांची पहिली राष्ट्रीय पुरस्कार विजय आहे, ज्यामुळे त्यांच्या करिअरला नवीन उंची मिळाली.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२५ नुसार शाहरुखची संपत्ती किती?

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२५ नुसार शाहरुख खानची एकूण संपत्ती १२,४९० कोटी रुपये आहे. पहिल्यांदा त्यांना अब्जाधीश म्हणून मान्यता मिळाली, ज्यामुळे ते बॉलिवूडमधील सर्वांत श्रीमंत अभिनेता ठरले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Shah Rukh Khan becomes billionaireShah Rukh Khan billionaireShah Rukh KhanbillionaireHurun India Rich List 2025

इतर बातम्या

'मराठ्यांचा दणका दाखवला का?', महेश मांजरेकरांचा...

मनोरंजन