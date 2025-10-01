राष्ट्रीय पुरस्काराच्या आनंदात शाहरुख खानला अब्जाधीशाचा मान, संपत्तीत मोठी वाढ, एकूण संपत्ती किती?

Shah Rukh Khan : भारताच्या चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च गौरव राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार 1 ऑगस्ट 2025 रोजी जाहीर करण्यात आले होते. तर 23 सप्टेंबर 2025 रोजी या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. हा सोहळा भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत पार पडला.
या पुरस्कार सोहळ्यात बॉलिवूड अभिनेता किंग खान शाहरुख खानला 'जवान' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता हा राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. अभिनेता शाहरुख खानने आपल्या करिअरची सुरुवात 1992 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'दीवाना' या चित्रपटातून केली होती. तब्बल 33 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर किंग खानला हा पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. शाहरुख खानला मिळालेल्या या पुरस्कारामुळे त्याचे चाहते देखील आनंदीत झाले आहेत. अशातच आता अभिनेत्याला पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर शाहरुखच्या अभिनयानुभवाचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि त्याचे कौतुक करण्यात आले.
फक्त अभिनयच नाही तर आर्थिक बाबतीतही शाहरुख खान सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 नुसार, अभिनेता शाहरुख खानची एकूण संपत्ती 12490 कोटी रुपये इतकी आहे आणि त्याला पहिल्यांदा अब्जाधीश म्हणून मान्यता मिळवली आहे. या यादीत त्याने अग्रस्थान मिळवले असून जुही चावला, हृतिक रोशन आणि अमिताभ बच्चन यांचा समावेश आहे.
शाहरुख खान फक्त अभिनयातून पैसे कमावत नाही तर त्याचे व्यवसायिक उपक्रमही आहेत. त्याच्या संपत्तीत सर्वात मोठा वाटा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या उत्पादन कंपनीचा आहे. ज्याची स्थापना 2002 मध्ये केली गेली होती.
शाहरुख खान लवकरच 'द किंग' या आगामी चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या चित्रपटात त्याची मुलगी सुहाना खान आणि अभिनेता अभिषेक बच्चन देखील प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाच्या रिलीजसह शाहरुख खानच्या करिअरमध्ये आणखी एक महत्वाचा टप्पा जोडला जाणार आहे.
शाहरुख खानचा अभिनय, व्यवसाय आणि सामाजिक प्रतिष्ठा एकत्रित करून त्याने केवळ बॉलिवूडमध्येच नव्हे तर देशाच्या मनोरंजन क्षेत्रातही आपले स्थान कायम केले आहे. त्यामुळे चाहते देखील त्याचे कौतुक करत आहेत.
FAQ
