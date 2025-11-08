रिलीजपूर्वीच शाहरुख खानच्या 'किंग'चित्रपटाने रचला इतिहास, 'पठाण' चित्रपटाला टाकलं मागे

India Most Expensive Action Film: बॉलिवूडचा ‘बादशाह’ शाहरुख खान पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धमाका करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याचा सर्वाधिक चर्चेत असलेला आणि प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असलेला चित्रपट म्हणजे ‘किंग’. या चित्रपटाचा टीझर आणि पोस्टर नुकताच प्रदर्शित झाला असून चाहत्यांनी त्यावर जबरदस्त प्रतिसाद दिला आहे. आता या चित्रपटाच्या बजेटबद्दलही मोठा खुलासा झाला आहे आणि ‘किंग’ हा भारतातील सर्वात महागडा अॅक्शन चित्रपट ठरला आहे.
रिपोर्टनुसार, ‘किंग’ चित्रपटाचे बजेट सुमारे 200 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, ‘बॉलिवूड हंगामा’च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, हा चित्रपट तब्बल 350 कोटी रुपयांच्या खर्चात तयार केला जात आहे. यात प्रिंट आणि प्रमोशनचा खर्च समाविष्ट नाही. म्हणजेच शाहरुखच्याच सुपरहिट चित्रपट ‘पठाण’लाही मागे टाकलं आहे. कारण ‘पठाण’चे बजेट 250 कोटी रुपये होते.
रिपोर्टनुसार, सुरुवातीला हा चित्रपट फक्त शाहरुख खानच्या विस्तारित कॅमियो असलेल्या अॅक्शन थ्रिलर म्हणून सुरू झाला होता. दिग्दर्शनाची जबाबदारी सुजॉय घोष यांच्याकडे होती आणि सुरुवातीचे बजेट फक्त 150 कोटी रुपये होते. मात्र, पटकथेत अधिक थरार आणि भव्यता वाढवण्याची संधी दिसल्याने सिद्धार्थ आनंद या प्रकल्पात सहभागी झाले. त्यांनी शाहरुखसोबत मिळून चित्रपटाला जागतिक स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेतला आणि जबरदस्त अॅक्शन सिक्वेन्सेस डिझाइन केले.
रिपोर्टनुसार, शाहरुख खान हा असा निर्माता आहे जो प्रेक्षकांना भव्य आणि दर्जेदार अनुभव देण्यावर विश्वास ठेवतो. त्याने दिग्दर्शक सिद्धार्थ आनंद यांना पूर्ण मोकळीक दिली. सिद्धार्थने ही संधी साधत चित्रपटाचं बजेट 350 कोटी रुपयांपर्यंत नेलं आणि एक ग्लोबल स्केलवर तयार होणारा भारतीय चित्रपट साकारला.
‘किंग’ हा केवळ एक भारतीय चित्रपट नाही तर तो ग्लोबल अॅक्शन चित्रपट म्हणून उभा राहणार आहे. रिपोर्टनुसार, हॉलिवूडमध्ये जिथे अशा चित्रपटांसाठी लाखो डॉलर्स खर्च होतात तिथे सिद्धार्थ आनंद त्याच दर्जाचा चित्रपट भारतात खूपच कमी खर्चात तयार करत आहेत.
या चित्रपटात एकूण 6 जबरदस्त अॅक्शन सीन असणार आहेत. ज्यापैकी तीन आंतरराष्ट्रीय लोकेशनवर शूट करण्यात आले आहेत आणि उरलेले तीन विशेष डिझाइन केलेल्या सेट्सवर चित्रित झाले आहेत.
