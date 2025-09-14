'जर खेळामुळे...', भारत-पाक सामन्यावर शाहरुख खानच्या भावाचं मोठं विधान

Zayad Khan On India Pak Match : जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे अलीकडे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एशिया कप 2025 अंतर्गत 14 सप्टेंबरला दुबईत सामना होणार आहे. या सामन्याबाबत देशभरातून मिश्र प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत. एकीकडे काही लोक पहलगामसह इतर दहशतवादी घटनांमुळे पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास विरोध करत आहेत तर दुसरीकडे काहीजण भारताने मैदानात पाकिस्तानला पराभूत करून क्रिकेटच्या माध्यमातून ताकद दाखवावी अशी भूमिका घेत आहेत.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अभिनेता जायेद खानने आपले मत मांडले आहे. त्याच्या मते, खेळाद्वारे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सकारात्मक संबंध निर्माण होऊ शकतात. तर त्याला संधी द्यायला हवी. जायेद म्हणतो की खेळ हे दोन देशांमधील संवाद साधण्याचे आणि मैत्री निर्माण करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे.
'मैं हूं ना' चित्रपटामध्ये शाहरुख खानच्या लहान भावाची भूमिका करणारा आणि ऋतिक रोशनचा माजी मेहुणा असलेला जायेद खान आगामी भारत-पाक सामन्याबाबत खूप उत्सुक आहे. तो म्हणाला, 'मला वाटतं टीम इंडिया खूप मजबूत आहे आणि भारत हा टुर्नामेंट नक्की जिंकेल.
जर विचारलं की भारत आणि पाकिस्तानचा सामना व्हावा का तर मी म्हणेन का नाही? खेळ म्हणजे खेळच आहे. पाकिस्तानशी नातेसंबंध कसेही असले तरी सामना खेळला पाहिजे' असं तो म्हणाला. त्याने पुढे स्पष्ट केले की खेळ हा राष्ट्रांमधील मतभेद मिटवण्याचा आणि परस्पर आदर निर्माण करण्याचा उत्तम मार्ग असू शकतो.
जायेद खानने 2003 मध्ये 'चुरा लिया है तुमने' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्याच्या लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये 'मैं हूं ना', 'वादा', 'दस', 'रॉकी – द रेबल', 'कैश', 'फाइट क्लब – मेंबर्स ओनली' आणि 'मिशन इस्तांबुल' यांचा समावेश आहे. त्याला शेवटचे 2015 मध्ये 'शराफत गई तेल लेने' या चित्रपटात पाहिले गेले तर 2018 मध्ये तो 'हासिल' या टेलिव्हिजन शोमध्ये झळकला.
जायेद खानने दिलेला हा सकारात्मक संदेश खेळाच्या माध्यमातून दोन देशांमधील दुरावा कमी करण्यासाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो. भारत-पाक सामना केवळ क्रिकेटचा नाही तर संवाद आणि समज वाढवण्याची संधी म्हणून पाहिला जात आहे. प्रेक्षकांमध्ये या सामन्याबाबत मोठ्या उत्सुकतेसह चर्चा सुरू आहे.
FAQ
1. पहलगाम दहशतवादी हल्ला कधी आणि कसा घडला?
पहलगाम दहशतवादी हल्ला 22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे घडला. दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर हल्ला करून 26 नागरिकांचा बळी घेतला, ज्यात हिंदू पर्यटकांचा मोठा वाटा होता. हा हल्ला द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) ने केला असल्याचा संशय आहे, ज्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. हा जम्मू-काश्मीरमधील अलीकडील सर्वात घातक हल्ला ठरला.
2. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने काय कारवाई केली?
हल्ल्यानंतर भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले, ज्यात दहशतवादी तळांचा नायनाट केला. 3 ऑगस्टपर्यंत 21 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. इंडस वॉटर ट्रीटी स्थगित करण्यात आली, ज्याला पाकिस्तानने 'युद्धाची कृत्य' म्हटले. काश्मीरमध्ये हजारो लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आणि सुरक्षा वाढवण्यात आली.
3. एशिया कप 2025 अंतर्गत भारत-पाक सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एशिया कप 2025 सामना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर होईल. हा सामना संध्याकाळी 8 वाजता सुरू होईल. ही टूर्नामेंटची सहावी मॅच असून, सूर्यकुमार यादवचा पाकिस्तानविरुद्ध पहिला कॅप्टनसी सामना असेल. दोन्ही संघ सुपर 4 मध्ये जाऊ शकतात, ज्यामुळे एकूण तीन सामन्यांची शक्यता आहे.