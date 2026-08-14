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बोल्ड अभिनेत्रीला व्यसनाचा फटका, लाखो खर्च करुन मानेचं ऑपरेशन; 'मी अंथरुणावर सलग चार...', Video केला शेअर

सोशल मीडियावर या अभिनेत्रीने तिला आलेला अनुभव शेअर केला आहे. तिने रुग्णालयातील व्हिडीओही शेअर केलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 14, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:07 AM IST
बोल्ड अभिनेत्रीला व्यसनाचा फटका, लाखो खर्च करुन मानेचं ऑपरेशन; 'मी अंथरुणावर सलग चार...', Video केला शेअर
Image Credit: स्वत: शेअर केला रुग्णालयातील व्हिडीओ

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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