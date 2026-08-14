बोल्ड अभिनेत्रीला व्यसनाचा फटका, लाखो खर्च करुन मानेचं ऑपरेशन; 'मी अंथरुणावर सलग चार...', Video केला शेअर

तुम्हीही सतत मोबाईलमध्ये मान घालून असता का? कधी मोबाईलवरील गेम तर कधी युट्यूब अथवा ओटीटीवरील चित्रपट पाहताना तुम्हीही अनेक तास मान खाली घालून मोबाईलवर रमत असाल तर वेळीच सावध व्हा. कारण मोबाईल फोनच्या अतिवापरामुळे उद्भवलेल्या गंभीर आरोग्य समस्यांमुळे एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीची शस्त्रक्रिया करावी लागली आहे. या अभिनेत्रीच्या मानेची शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून त्यासाठी लाखो रुपये खर्च झाले आहेत. या अभिनेत्रीसोबत घडलेला प्रकार तिने स्वत: सोशल मीडियावरुन शेअर केला आहे.
मोबाईल फोनच्या अतिवापरामुळे गंभीर समस्या उद्भवलेल्यानंतर शस्त्रक्रिया कराव्या लागलेल्या अभिनेत्रीचं नाव आहे, शकीला! नुकतीच शकीला यांच्या मानेची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यांनी स्वतः रुग्णालयातून घरी परतल्यानंतर आपल्या युट्यूब चॅनेलवर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये प्रकृतीबद्दल आणि यासंदर्भातील अनुभवांबद्दल सविस्तर माहिती चाहत्यांना दिली. शस्त्रक्रियेनंतर शकीला यांना डॉक्टरांनी 'नेक कॉलर' (मानेचा पट्टा) वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. व्हिडिओमध्ये त्या मानेचा पट्टा लावलेल्या अवस्थेतच दिसत आहेत. शकीला यांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये रुग्णालयातील काही दृश्यांसोबतच घरी परतल्याची दृश्येही दाखवण्यात आली आहेत.
अभिनेत्री शकीला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुशीवर पडून तासनतास मोबाईलवर गेम्स खेळल्यामुळे तिच्या मानेतील रक्तवाहिन्यांवर परिणाम झाला. निर्माण झालेल्या आरोग्य विषयक समस्यांवर उपाय म्हणून मानेवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. या शस्त्रक्रियेसाठी तीन लाख रुपये खर्च झाल्याचंही शकीला यांनी सांगितलं. लोकांना मोबाईलचा अतिवापर न करण्याचे आवाहन करण्यासोबतच, शकीला यांनी लहान मुलांना गॅझेट्स न देण्याचा सल्लाही दिला.
व्हिडिओमध्ये शकीला यांनी उपहासात्मक पद्धतीने स्वत:चीच फिरकी घेताना, "आता मला अंथरुणातून उठणे आणि जेवण करणे यांसारख्या साध्या कामांसाठीही इतरांच्या मदतीची गरज भासते," असं म्हटलं आहे. "माझी नुकतीच शस्त्रक्रिया झाली. ही एक मोठी शस्त्रक्रिया होती. मी तुम्हाला एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट सांगते: फोन ही खूप उपयुक्त वस्तू आहे, पण तिचा गरजेपेक्षा जास्त वापर करू नका," असे त्यांनी नमूद केले आहे.
शकीला यांनी या दुखापतीचे कारण सांगताना, "मी अंथरुणावर कुशीवर पडून सलग चार तास मोबाईलवर गेम्स खेळायचे. फक्त चहा किंवा कॉफी पिण्यासाठी मी उठायचे. चहा पिऊन झाल्यावर मी परत यायचे आणि तोच गेम पुन्हा खेळायला सुरुवात करायचे. त्यानंतर, मी युट्यूब आणि इंस्टाग्रामवर तासनतास 'रील्स' (reels) पाहत बसायचे. मोबाईल वापरताना बसण्याची तसेच झोपण्याची चुकीची पद्धत आणि फोनचा अतिवापर यामुळे माझ्या मानेतील मुख्य रक्तवाहिन्यांवर परिणाम झाला आणि अखेरीस मला शस्त्रक्रियेला सामोरे जावे लागले," घटनाक्रम सांगितला आहे.
पालकांना मुलांना मोबाईल फोन न देण्याचा इशारा देताना शकीला यांनी, "फोनचा वापर फक्त आवश्यक गोष्टींसाठीच करा. अनावश्यक व्हिडिओ पाहणे टाळा, अगदी माझे व्हिडिओही टाळेल तरी हरकत नाही. फक्त उपयुक्त व्हिडिओच पहा. अन्यथा, तुमचे तीन लाख रुपये खर्च होतील आणि तुम्हाला असह्य वेदनाही सहन कराव्या लागतील," असं म्हटलंय.
आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जवळ जन्मलेल्या शकीला सी. बेगम यांनी 'सॉफ्टकोर ॲडल्ट फिल्म्स' म्हणजेच प्रौढांसाठीच्या चित्रपटांमधून प्रसिद्धी मिळवली. काही विशेष प्रभाव न पाडणाऱ्या भूमिकांनंतर, शकीला यांनी दिग्दर्शक आर. जे. प्रसाद यांच्या 'किन्नरथुंबिकल' (2000) या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारली. हा चित्रपट प्रचंड गाजला. अवघ्या 12 लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने तब्बल चार कोटी रुपयांची कमाई केली. या चित्रपटाने केवळ मोठी कमाईच केली नाही, तर शकीला यांना केरळमध्ये 'पॉप-कल्चर आयकॉन' बनवले आणि त्यातूनच 'शकीला तरंगम'ची सुरुवात झाली. पुढील काही वर्षे शकीला यांनी चित्रपटसृष्टीवर अक्षरशः राज्य केले. त्या काळात मुख्य प्रवाहातील मल्याळम चित्रपटसृष्टीत दर्जेदार कलाकृतींची मोठी कमतरता होती, त्यामुळे अनेक पुरुष अभिनेत्यांच्या चित्रपटांपेक्षाही शकीला यांचे चित्रपट अधिक यशस्वी ठरत होते. मात्र, ही 'शकीला लाट' फार काळ टिकली नाही.
शकीला यांनी मोहनलाल यांच्या 'छोटा मुंबई' (2007) आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्या 'तेजा भाई अँड फॅमिली' (2011) यांसारख्या चित्रपटांमध्येही छोट्या भूमिका साकारल्या. मल्याळमव्यतिरिक्त शकीला यांनी तमिळ, तेलगू आणि कन्नड चित्रपटसृष्टीतही काम केले आहे. 'मरु मलार्ची', 'थोट्टी गँग', 'जयम', 'मोनालिसा', 'बंगारम', 'अझगिया तमिळ मगन', 'शिवा मनसुला शक्ती', 'बॉस एंगिरा भास्करन', 'वासुवम सरवणनम ओन्ना पडिचवंगा' आणि 'मधा गजा राजा' या चित्रपटांमध्ये शकीला यांनी काम केलं आहे.