English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

"रुपेरी वाळूत माडाच्या बनात येना..." Netional Crush गिरीजा ओकच्या मधाळ आवाजाने चाहते मंत्रमुग्ध

नॅशनल क्रश म्हणून देशभर प्रसिद्ध मिळवणारी गिरीजा ओक पुन्हा एकादा चर्चेत आली आहे. यावेळी चर्चेत कारण तिचं सौदर्यनाही तर तिचा सुरेल आवाज आहे. गिरीजाचं अभिनेता शरीब हाश्मीसोबत गायलेलं हे क्लासिक गाणं एकदा पहाच. तुम्ही सुद्धा गिरीजाच्या कोकिळ कंठाचे चाहते व्हाल.

Updated: Dec 10, 2025, 04:16 PM IST
"रुपेरी वाळूत माडाच्या बनात येना..." Netional Crush गिरीजा ओकच्या मधाळ आवाजाने चाहते मंत्रमुग्ध

गिरिजाची साधी आणि आकर्षक छबी तरुणाईला भुरळ घालतेय. काही दिवसांपूर्वी गिरिजाचे निळ्या साडीतील फोटो व्हायरल झाले आणि सोशल मीडियावर तिच्या सौंदर्याची जोरदार चर्चा सुरु झाली. या सुंदर आणि आकर्षक फोटो व्हायरल झाल्यानंतर ही मराठमोळी अभिनेत्री भारताची नवी क्रश म्हणून रातोरात देशभरात लोकप्रिय झाली. असा एखादा नेटकरी क्वचितचं सापडेल ज्याने तिच्याबद्दल सर्च केले नसेल. तिने अलीकडे गायलेलं एक लहानसं डुएट चांगलाच व्हायरल होतोय. यावरुन तुम्हला नक्कीच कळेल की गिरीजा फक्त सौदर्याचीच नाही तर आवाजाची सुद्धा धनी आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मराठी साजाची अभिनेत्री गिरीजा फक्त एक उत्तम अभिनेत्रीच नाही, तर तिचा आवजही खूप मधुर आहे. नुकताच तिने ‘रुपेरी वाळूत माडांच्या बनात ये ना’ हे सदाबहार मराठी गाणं गायलं ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. हे गाणं गाताना तिला ‘द फॅमिली मॅन’ फेम अभिनेता शरीब हाशमी (जेके) ने सुमधुर साथ दिली आहे. त्यांच हे डुएट खरंच मंत्रमुग्ध करणारं आहे. दोघांनी मिळून हा व्हिडीओ शेअर केला असून, तो सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल झाला आहे.

शरीब हाशमीने हा व्हिडीओ पोस्ट करताना छानशी कॅप्शन लिहिली आहे. “तळपदे मीट्स मिसेस झेंडे ऑन TunesDay. थँक्यू गिरीजा ओक. आमची नॅशनल क्रश!” यातून शरीबचे मराठीवरील प्रेम आणि आवड स्पष्ट दिसून येते. चाहत्यांना त्यांचं हे गाणं चांगलंच पसंत पडलं आहे. अनेक दिवसांनी गिरीजा गाताना पाहून तिच्या चाहत्यांनीही आनंद व्यक्त केला. महत्त्वाचे म्हणजे शरीब हा मुळ मराठी भाषीक नाही तरी त्याची लय, टॉन सगळंच जबरदस्त आहे.

या व्हिडीओवर गिरीजाचा पति सुह्रद गोडबोलेंची कमेंट विशेष चर्चेत आली आहे. त्यांनी “मालाड सुप्रिमसी” अशी मजेशीर कमेंट करत गिरीजाच्या गाण्याचं कौतुक केलं. सुह्रदही गिरीजावर फिदा झाल्याचं या कमेंटमधून स्पष्ट दिसतंय आणि ती कमेंट आता चर्चेचा विषय ठरली आहे. तसेच इतर कलाकारांनी देखील कमेंट्स करत गिरिजाचे कौतुक केले आहे. काहींनी तर शरीबच्या जेके पात्रावरुन कमेंट्स केल्या आहेत. एका यूजरने तर गिरिजावरील प्रेमात, "आम्ही तर सिंगलच मरणार" अशी गमतीशीर कमेंट केली आहे. देशपातळीवर ओळख मिळवणारी गिरीजा ओक येत्यावर्षी बऱ्याच प्रेजेक्ट्सवर काम करताना दिसेल.

About the Author
Tags:
actor sharib hashminational crush 2025actor sharib hashmi and girja oaknational crush girja oakactor sharib hashmi and girja oak viral song

इतर बातम्या

मुंबई ते पुणे 5000 Rs चे विमान तिकीट 46,000 Rs? एका रात्री...

भारत