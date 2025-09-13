English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वडिलांच्या निधनानंतर उपाशी राहून काढले दिवस, बनला अभिनेता, आज 24 व्या वर्षी करोडोंचा मालक

आज आम्ही तुम्हाला अशा एका अभिनेत्याबद्दल सांगणार आहोत, जो वयाच्या 24 व्या वर्षी कोट्यवधी संपत्तीचा मालक आहे. तसेच मुंबईमध्ये स्वत:चे पेंट हाऊस देखील आहे.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 13, 2025, 08:10 AM IST
Guess Who: बॉलिवूडमध्ये अनेक असे कलाकार आहेत ज्यांनी छोट्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची सुरुवात केली आणि नंतर मोठ्या पडद्यावर नाव कमावले. त्यापैकीच एक लोकप्रिय चेहरा म्हणजे सिद्धार्थ निगम. आज तो एका आलिशान जीवनशैलीत राहतो, करोडोंचा मालक आहे, पण त्याचा प्रवास अत्यंत संघर्षमय आणि प्रेरणादायी राहिला आहे.

सिद्धार्थ निगमने आपल्या अभिनय करिअरची सुरुवात चाइल्ड आर्टिस्ट म्हणून केली होती. ‘चक्रवर्ती सम्राट अशोक’ या प्रसिद्ध टीव्ही मालिकेत त्याने बालपात्र साकारून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यानंतर त्याने ‘अलादीन’, ‘हीरो –गायब मोड ऑन’, ‘चंद्र नंदिनी’ अशा हिट मालिकांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली आणि तो घराघरात पोहोचला.

संघर्षाची कहाणी

आज जरी सिद्धार्थ आलिशान जीवन जगत असला तरी एक काळ असा होता की त्याच्याकडे खाण्यासाठीही पैसे नव्हते. एका मुलाखतीत त्याने स्वतः याचा खुलासा केला. तो म्हणाला, 'मी इलाहाबादजवळच्या एका छोट्या गावात वाढलो. लहानपणी मला अभ्यासात अजिबात मन लागत नव्हते. त्यातच वडिलांचे निधन झाले आणि आमच्यावर संकट कोसळले. पैसे नसल्यामुळे अनेकदा आम्हाला उपाशी राहावे लागले'.

'जरी अभ्यासात मी फारसा चांगला नसलो तरी खेळांमध्ये माझा नेहमीच उत्साह असायचा. त्यामुळे मला एका होस्टेलमध्ये राहण्याची संधी मिळाली आणि तिथे राहण्याबरोबरच जेवणाचीही सोय झाली'.  मुंबईत आलो तरी त्याला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. एका टप्प्यावर त्याला 'बॉर्न व्हिटा' या ब्रँडच्या जाहिरातीत काम करण्याची संधी मिळाली आणि त्यातूनच त्याच्या अभिनय क्षेत्रातील प्रवासाला सुरुवात झाली.

चित्रपटात यश आणि वाढती लोकप्रियता

टीव्हीवर लोकप्रिय झाल्यानंतर सिद्धार्थ निगमला मोठ्या चित्रपटांमध्येही संधी मिळाली. त्याने ‘धूम 3’ या सुपरहिट चित्रपटात आमिर खानच्या बालपणीची भूमिका साकारली. पुढे त्याने सलमान खानच्या ‘किसी का भाई किसी की जान’ या 2023 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केले.

आज सिद्धार्थ निगम हा वयाच्या अवघ्या 24व्या वर्षी करोडोंचा मालक झाला आहे. विविध रिपोर्ट्सनुसार त्याची एकूण संपत्ती सुमारे ४२ कोटी रुपये इतकी असल्याचे सांगितले जाते. मुंबईत त्याचे एक आलिशान पेंट हाऊस असून तो आपल्या कुटुंबासोबत आणि मित्रपरिवारासोबत आनंदाने जीवन जगत आहे.

FAQ

1. सिद्धार्थ निगमचा जन्म आणि पार्श्वभूमी काय आहे?

सिद्धार्थ निगमचा जन्म 13 सप्टेंबर 2000 रोजी प्रयागराज (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेशमध्ये झाला. तो एका साध्या कुटुंबात वाढला, ज्यात त्याची आई विभा निगम (एनजीओ आणि ब्युटी पार्लर चालवतात) आणि मोठा भाऊ अभिषेक निगम (अभिनेता) आहेत. त्यांच्या वडिलांचे निधन त्याला 5 वर्षांचा असतानाच झाले, ज्यामुळे कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. 

2. सिद्धार्थ निगमच्या लहानपणातील संघर्ष काय होते?

सिद्धार्थ लहानपणी अभ्यासात रस नसल्याने आणि वडिलांच्या निधनामुळे कुटुंबाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्याने एका मुलाखतीत सांगितले की, "पैसे नसल्यामुळे अनेकदा उपाशी राहावे लागले." तरीही, खेळांमध्ये (विशेषतः जिम्नॅस्टिक्समध्ये) उत्साही असल्याने त्याला होस्टेलमध्ये राहण्याची आणि जेवणाची सोय मिळाली. मुंबईत आल्यानंतरही अडचणी आल्या, पण त्याने मेहनतीने पुढे सरसावले. 

3. सिद्धार्थ निगमचा अभिनय क्षेत्रातील प्रवेश कसा झाला?

सिद्धार्थने 2011 मध्ये बोर्नव्हिटा जाहिरातीने अभिनय सुरू केला. त्यानंतर 2013 मध्ये ‘धूम 3’ या चित्रपटात आमिर खानच्या बालपणीची भूमिका साकारून तो प्रसिद्ध झाला. टीव्हीवर 2014 मध्ये ‘महाकुंभ: एक रहस्य, एक कहानी’ मधील युवा रुद्राची भूमिकेने डेब्यू केला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

