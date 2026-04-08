श्री बाबा नीम करौरी महाराज चित्रपट लवकरच होणार प्रदर्शित, सुबोध भावे साकारणार मुख्य भूमिका, टीझर झाला लाँच

Shree Baba Neeb Karori Maharaj Movie Teaser launched: आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा यांच्या जीवनावर एक चित्रपट लकरच प्रदर्शित होणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते सुबोध भावे याने नीम करोली बाबा यांची मुख्य भूमिका साकारली आहे. आज या चित्रपटाचा टीझर रिलीज करण्यात आला आहे. दिग्दर्शक शरद सिंह ठाकूर यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर चित्रपटाच्या टिझरचा व्हिडिओ शेअर केला आहे तसेच चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही सांगितली आहे. तसेच अभिनेते सुभोध भावेने देखील त्याच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर टिझर शेअर करत चाहत्यांना याची माहिती दिली आहे.
नीम करोली बाबा हे 20 व्या शतकातील एक महान संत आणि आध्यात्मिक गुरू होते. ज्यांना भक्तांकडून हनुमानाचा अवतार मानले जाते. फक्ते भारतातच नाही तर, जगभरात त्यांचे अनेक समर्थक आहेत. त्यांच्या जीवनावर अनेक चित्रपट बनवण्यात आले आहेत. त्यांना चमत्कारी बाबा म्हणूनही ओळखले जात असे, कारण त्यांच्याशी संबंधित अनेक चमत्कारांच्या कथा प्रचलित आहेत. जसे की एकाच वेळी दोन ठिकाणी असणे. शरद सिंह ठाकूर दिग्दर्शित या चित्रपटात सुबोध भावे शिवाय हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते राजेश शर्मा आणि मराठी अभिनेत्री स्मिता तांबे देखील मुख्य भूमिकेत आहेत.
हा चित्रपट श्री बाबा नीब करौरी महाराज या नावाने प्रदर्शित होणार आहे. टीझरच्या सुरुवातीला अभिनेता सुबोध भावे नीम करोली बाबांच्या भूमिकेत दिसतात. ते विचारात गुंग एका ठिकाणी बसलेले असतात आणि मग एक आवाज येतो, 'बघा, मी तुमच्यासाठी आलो आहे. तुम्ही या दिवसाची वाट पाहत होतात ना? बघा मी तुमच्यासमोर उभा आहे.' त्यानंतर अभिनेता राजेश शर्मा त्यांच्यासमोर हात जोडून उभे असलेले दिसतात.
अनेक समर्थकांनी तसेच सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी टिझरच्या या व्हिडीओवर त्यांच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तसेच चित्रपटाच्या स्टारकास्ट निवडीचेही कौतुक केले आहे. सुबोध भावे, राजेश शर्मा आणि स्मिता तांबेसह या चित्रपटात हितेन तेजवानी, राजेश शर्मा, स्मिता तांबे, गौरीशंकर, समीक्षा भटनागर, मिनिंद गुणाजी, मोहित गुप्ता, हेमंत पांडे, आरती नागपाल, वर्षा माणिचंद, हरदीप कौर, अनिरुद्ध दवे आणि गरिमा अग्रवाल या कलाकारांच्याही भूमिका आहेत. 24 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाची निर्मिती बलराम गर्ग, बलवीर सिंह, शरद सिंह ठाकूर, खडग सिंह आणि नीलम सिंह यांनी केली आहे.