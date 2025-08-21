कुत्री, कबुतरांपेक्षा इथं लक्ष घाला; गडकरी, फडणवीसांना टॅग केलेली सुमित राघवनची Insta स्टोरी पहिली का?

Sumeet Raghvan To CM fadnavis Nitin Gadkari: मुंबईसहीत महाराष्ट्रात मागील तीन ते चार दिवसांपासून पडलेल्या जोरदार पावसामुळे नागरिकांची दैना झाल्याचं पाहायला मिळालं. मुंबई, पुण्यासहीत अनेक शहरांमध्ये रस्ते जलमय झाल्याचं पाहायला मिळालं. अनेक रस्त्यांवर काही फुटांपर्यंत पाणी साचल्याचं पाहायला मिळालं. अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने रस्ते वाहतुकीवर परिणाम झाल्याचं दिसून आलं. बरेच रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले होते. पावसामुळे झालेल्या या दयनीय अवस्थेनंतर प्रसिद्ध अभिनेता सुमित राघवनने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन थेट केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टॅग करत इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी पोस्ट केली आहे.
सुमित राघवनने एक छोटा व्हिडीओ आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ शेअर करताना सुमितने रस्त्यांची अवस्था सुधारण्याची गरज असल्याचं गडकरी आणि फडणवीसांना टॅग करत म्हटलं आहे. सुमितने शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये जर्मनीमधील इंजिनिअर्सने बनवलेले अत्याधुनिक रस्ते दाखवण्यात आलं आहे. या रस्त्यांमध्ये पाणी शोषून घेण्याची क्षमता असल्याचं दिसत आहे. असं तंत्रज्ञान आपल्या देशात कसं येईल याचा विचार करण्याऐवजी इथल्या सरकारला मात्र कबुतरं, कुत्री आणि हिंदी भाषा महत्वाची वाटते असा खोचक टोला सुमित राघवन यांनी लगावला आहे.
"नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस रस्त्यावरची कुत्री, कबुतरं, हिंदी सक्ती यापेक्षा ही अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत आपल्या देशात आणि राज्यात. कृपा करुन हे बघा..." असं सुमितने व्हिडीओवरील कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, कल्याण, डोंबिवलीसारखी शहरं थोडासा पाऊस पडला तरी तुंबतात. भारतातील रस्त्यांवर साचलेलं पाणी वाहून न जाता साचून राहत आणि वाहतूक कोंडी होते. आपल्या देशात रस्त्यावर पडणारं पावसाचं पाणी जायला जागाच नसते. मात्र जर्मनीमधील हा शोध भारतात आचरणात आणावा जेणेकरून भविष्यात हे संकट उद्भवणार नाही, अशी अपेक्षा सुमितने या स्टेटसमधून व्यक्त केली आहे.
जर्मनीत वापरण्यात आलेल्या या रस्ते बांधणीच्या तंत्रज्ञानात वापरण्यात आलेल्या सिमेंटमुळे रस्ते चक्क पाणी पितात असं म्हटलं तरी हरकत नाही. एका मिनिटामध्ये 4000 लीटर पाणी शोधून घेण्याची क्षमता असलेल्या या रस्त्यांवर खड्डे पडत नाहीत असा दावाही व्हिडीओत करण्यात आला आहे. तुम्हीच पाहा हा व्हायरल झालेले व्हिडीओ जो सुमितनेही शेअर केला आहे.
आता सुमितच्या या पोस्टची सरकारकडून काही दखल घेतली जाणार ही नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
