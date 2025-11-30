English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 30, 2025, 03:41 PM IST
लोकप्रिय अभिनेत्याचं निधन, धर्मेंद्र यांच्यानंतर या दिग्गज कलाकाराने घेतला अखेरचा श्वास

बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातमीतून चित्रपटसृष्टी अजून सावरली नव्हती, तेव्हाच आणखी एका दिग्गज अभिनेत्याच्या निधनाच्या बातमीने चित्रपटसृष्टीला धक्का बसला. चित्रपटसृष्टीत पुन्हा एकदा शोककळा पसरली आहे. प्रसिद्ध कन्नड अभिनेता "म्हैसूर" श्रीकांतय्या उमेश यांचे रविवारी, 30 नोव्हेंबर रोजी बेंगळुरू येथे वयाच्या 80 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्यावर अनेक दिवसांपासून किडवाई रुग्णालयात उपचार सुरू होते, त्यानंतर आज सकाळी 8.30 वाजता त्यांचे निधन झाले.

कर्करोगाशी झुंजत

ज्येष्ठ विनोदी अभिनेते श्रीकांतय्या उमेश हे गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ चित्रपटसृष्टीत कर्करोगाशी झुंज देत होते आणि काही काळापासून कर्करोगाशी झुंजत होते. वृत्तानुसार, अभिनेता बऱ्याच काळापासून कर्करोगाशी झुंज देत होता आणि अलिकडेच त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, जिथे त्याचे वयाच्या 80 व्या वर्षी निधन झाले.

हिट चित्रपटांमध्ये केलंय काम

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रसिद्ध अभिनेते एमएस उमेश यांनी "गोलमाल राधाकृष्ण" आणि "कथा संगमा" सारख्या हिट चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. उद्योगातील अनेक प्रमुख तारे आणि निर्मात्यांनी एमएस उमेश यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. अनेक राजकीय नेत्यांनीही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. पुरस्कार विजेते अभिनेता-दिग्दर्शक अनिरुद्ध जाटकर यांनीही त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्रामवर त्यांना भावनिक श्रद्धांजली वाहिली. एक फोटो शेअर करताना अभिनेत्याने लिहिले की, "बाले बंगरा दिग्दर्शक अनिरुद्ध यांनी कन्नडमध्ये लिहिले," ज्याचे भाषांतर असे आहे, "कन्नड चित्रपट उद्योगातील विनोदी कलाकार एमएस उमेश सर आता राहिले नाहीत."

गेल्या अनेक दिवसांपासून ते यकृताच्या कर्करोगावर उपचार घेत होते. कन्नड चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते आणि विनोदी कलाकार एमएस उमेश यांचे रविवारी निधन झाले. काही दिवसांपूर्वी ते घरी पडले होते आणि त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. शस्त्रक्रियेदरम्यान डॉक्टरांना यकृताचा कर्करोग आढळला. कर्करोगावर उपचार सुरू झाले. यकृताच्या कर्करोगाशी जीवघेण्या लढाईत त्यांनी रविवारी वयाच्या 80 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. उमेशने त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीत 350 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले होते. त्यांनी रजनीकांतसह इतर अनेक प्रमुख दक्षिण भारतीय कलाकारांसोबत काम केले होते.

Tags:
umesh kannada actoractor deathactor died due to lever cancerumesh kannada actor passed awayumesh kannada actor dies

