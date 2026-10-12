'सेविंग प्रायव्हेट ज्ञान', अभिनेता विजय वर्माने मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमारांवर केली टीका

Vijay Verma On Dyanesh Kumar : बॉलिवूड अभिनेता विजय वर्मा आणि अभिनेत्री हुमा कुरेशी या दोघांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरुद्ध कॉकरोच जनता पार्टी CJP च्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. दोघांनी पाठिंबा देत सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली जी फार लक्षवेधी ठरत आहे. मतदार यादीच्या SIR प्रक्रियेतील अनियमिततेमुळे हे आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनाद्वारे CJP ने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. अभिनेता विजय याने सोशल मीडियावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर टीका केली, तर हुमा कुरेशी हिने आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या कृतीचा विरोध केला.
अभिनेता विजय वर्मा याने आपल्या इन्स्टाग्राम पोस्टवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली आहे. विजय वर्माने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले होते की, 'मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा चेहरा' (The face of free and fair elections) असे लिहिले होते. तसेच त्या फोटोवर सेव्हिंग प्रायव्हेट ज्ञान (Saving Private Gyan) अशी आणखी एक ओळही होती. या पोस्टसाठी विजयला चाहत्यांचा पाठिंबा मिळत आहे.
अभिनेत्री हुमा कुरेशीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आणि प्रदर्शन करणाऱ्या लोकांना ताब्यात घेतल्याचा विरोध केला. हुमा यांनी यावर भर दिला की, शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा लोकशाही अधिकार आहे. त्यांनी लिहिले, 'आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोत. शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि उत्तरदायित्वाची मागणी हे मूलभूत लोकशाही अधिकार आहेत. सत्तेत असलेल्यांनी दिलेली ती काही मेहेरबानी नाही. शांततापूर्ण असहमती हा गुन्हा नाही. प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही. उत्तरदायित्वाची मागणी करणे हा गुन्हा नाही'. हुमा कुरेशीने पुढे लिहिले की, 'देशभक्ती म्हणजे डोळे झाकून गप्प बसणे नव्हे. लोकशाही म्हणजे आंधळेपणाने आज्ञा पाळणे नव्हे. आणि असहमती दर्शवणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. जग हे पाहत आहे. आपण अधिक चांगली कामगिरी केली पाहिजे. जय हिंद'.