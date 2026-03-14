  • Marathi News
  • शूटिंग दरम्यान कधीच घड्याळ न पाहणारे अभिनेते, मोबाइलच्या युगातही वापरतात पेजर!

शूटिंग दरम्यान कधीच घड्याळ न पाहणारे अभिनेते, मोबाइलच्या युगातही वापरतात पेजर!

आमिर खान आज 61 वर्षांचे आहेत आणि त्यांच्या करिअरला चार दशके पूर्ण झाली आहेत. 'यादों की बारात' पासून ते 'लगान', '3 इडियट्स', 'दंगल' पर्यंत, त्यांनी अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत. ते शूटिंगदरम्यान घड्याळ न बघता कामावर लक्ष केंद्रित करतात आणि मोबाइलच्या काळात पेजर वापरण्याची सवय आहे. आमिर आपल्या कामाला उच्च मानदंड ठेवतात आणि प्रत्येक भूमिकेसाठी सखोल तयारी करतात.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 14, 2026, 02:42 PM IST
शूटिंग दरम्यान कधीच घड्याळ न पाहणारे अभिनेते, मोबाइलच्या युगातही वापरतात पेजर!

बॉलीवूडचा 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' म्हणून ओळखला जाणारा आमिर खान आज आपल्या 61 व्या जन्मदिवसाचा उत्साहाने साजरा करत आहे. चित्रपट उद्योगात चार दशकांहून अधिक काळ आपली छाप ठरविणाऱ्या आमिरने त्याच्या प्रत्येक चित्रपटात काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. केवळ हिट चित्रपटच नाही, तर अभिनय, कथा सांगण्याच्या पद्धतीला नव्या वळणावर नेणारा अभिनेता म्हणून त्यांची ओळख बनली आहे.

आमिर खानला 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' म्हणून ओळखले जाते, आणि त्याला या उपमेला पूर्णपणे न्याय देणारे त्याचे कामाचे स्टाइल आणि मेहनत आहेत. त्यांनी अभिनयात किती महत्त्वाचे योगदान दिले आहे, याचे एक उदाहरण म्हणजे प्रत्येक चित्रपटासाठी महिनोंमहिन्यांच्या तयारीची त्यांची तपासणी, स्क्रिप्ट वाचन, किरदारांची मानसिकता समजून घेत काम करणे आणि चित्रपटाच्या निर्माण प्रक्रियेत प्रत्येक छोट्या गोष्टीकडे लक्ष देणे.

किरदारासाठी कठोर तयारी आणि बदल

आमिर खानचे करिअर त्याच्या कठोर मेहनत आणि समर्पणाने भरले आहे. एक अभिनेता म्हणून विविध भूमिकांसाठी आमिर खानने शारीरिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्या जास्ती मेहनत घेतली आहे. उदाहरणार्थ, चित्रपट 'गजनी' मध्ये त्याने आठ-पॅक अॅब्स बनवून एक नवीन फिटनेस ट्रेंड सुरू केला, तर 'दंगल' मध्ये त्याने वजन वाढवून आणि कमी करून काही महिन्यांतच एक पूर्ण बदल केले.

आमिरचे शरीर परिवर्तन हे केवळ शारीरिक कष्ट नव्हते, तर त्याचे मानसिक आणि शारीरिक समर्पण देखील या कामामध्ये प्रकट झाले. त्याचे वचन होते की, 'जर तुम्हाला किरदारात सचोट दाखवायची असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला तुमचे सर्व काही अर्पण करावे लागते.' या प्रकारच्या समर्पणामुळे आमिर आपल्या प्रत्येक पात्रामध्ये पूर्णपणे झपाटलेले दिसतात.

कामाच्या आंतरवैयक्तिक समर्पणाची झलक

आमिर खानचा फिल्मी करिअर लहान वयातच सुरु झाला. 8 वर्षांच्या वयात 'यादों की बारात' मध्ये चाइल्ड आर्टिस्ट म्हणून त्याने पदार्पण केले. या चित्रपटाच्या सेटवर त्याला अभिनयाची गोडी लागली. त्यानंतर, त्याच्या करिअरच्या शिखरावर असलेल्या ‘लगान’, ‘गजनी’, ‘3 इडियट्स’, आणि ‘दंगल’ या चित्रपटांनी त्याला एक अभिनेत्यापेक्षा एक विचारवंत आणि सर्जनशील कलाकार म्हणूनही ओळख दिली.

आमिर खान हे असे कलाकार आहेत, जे एकाच सीनसाठी अनेक वेळा रिहर्सल करतात, आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींना देखील 'चांगल्या कामाची गुणवत्ता' वाढवण्याची प्रेरणा देतात. त्याच्या कामावर एकाग्रतेने काम करणे आणि त्याच्या कलेच्या प्रति श्रद्धा हेच त्याच्या यशाचे मुख्य कारण आहे.

साधेपणा आणि माणुसकी

आमिर खानचा स्वभाव साधा आहे. ते असं व्यक्तिमत्त्व असलेले आहेत जे स्टारडमला तोडून आपल्या श्रोत्यांशी समरसून वावरतात. एकदा, ते रस्त्याच्या कडेला साध्या पद्धतीने चाट खाताना दिसले होते. त्यांच्या या सादगीपूर्ण आयुष्याने त्यांच्या चाहत्यांना एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिला आहे – "तुम्ही मोठे असाल, तरीही साधेपणाची महत्ता कायम ठेवा."

नवीन विचार आणि निर्मितीमूल्यांचा समावेश:

आमिर खान चित्रपटांमध्ये नेहमीच काही नवीन विचार घेऊन येतात. 'लगान' च्या शूटिंग दरम्यान, त्याने एक ग्रामीण वातावरण निर्माण करण्यासाठी शूटिंग करण्याच्या ठिकाणीच पूर्ण वेळ व्यतीत केला. 'गजनी' आणि 'दंगल' सारख्या चित्रपटांमध्ये शारीरिक बदलांची तयारी करणाऱ्या आमिरने आपल्या कुटुंबासाठी त्याच्या जीवनातील काही क्षणांचा विचार करण्यासाठी वेळ घेतला.

त्यांच्या कामामध्ये शुद्धता आणि अभिव्यक्तीची गुणवत्ता जपली जाते. त्यांच्या चित्रपटांच्या यशामुळे इंडस्ट्रीतील नवीन दिग्दर्शकांसाठी अनेक दारं खुली झाली आहेत. या चित्रपटांनी अनेक नवोदित दिग्दर्शकांना एक टॉप पोजीशन मिळवून दिला.

समाजप्रवर्तक आणि प्रेरणास्त्रोत

आमिर खान केवळ अभिनय क्षेत्रातच नव्हे, तर सामाजिक क्षेत्रातही सक्रिय आहेत. अनेक चित्रपटांच्या माध्यमातून त्याने सामाजिक बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच्या 'तारे ज़मीन पर' सारख्या चित्रपटाने डिस्लेक्सिया बाबत जागरूकता निर्माण केली. यासाठी त्याला अपार प्रशंसा मिळाली आणि तो एक मानवी मूल्यांचे आदर्श स्थापित करणारा कलाकार बनला.

आमिर खान नेहमीच म्हणतात, 'मी परफेक्शनिस्ट नाही, मी फक्त माझ्या कामावर प्रेम करतो.'d या शब्दातून त्यांची कामाच्या प्रति असलेली एकाग्रता आणि समर्पण सिद्ध होते. त्यांनी चित्रपटांसाठी केलेल्या प्रयोगांची आणि कलेच्या नव्या उंचीवर नेण्याची त्यांची प्रवृत्ती नेहमीच चर्चा साठी असते.

तंत्रज्ञानासोबतचा विवेकपूर्ण वापर

आजच्या डिजिटल युगात, ज्यावेळी स्मार्टफोन आणि सोशल मीडिया प्रचलित झाले आहेत, तेव्हा आमिर खान पेजरच्या वापरासाठी प्रसिद्ध आहेत. यावरूनही त्यांचा तंत्रज्ञानाच्या विवेकपूर्ण वापराबद्दलचा दृषटिकोन दिसतो, जिथे कामामध्ये अधिक लक्ष देण्याचे महत्त्व ते मानतात.

