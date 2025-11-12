बॉलिवूडवर संकट! नोव्हेंबर महिन्यात एकामागोमाग एक दिग्गज कलाकारांच्या प्रकृतीच्या बातम्यांनी चाहत्यांची चिंता वाढवली

Bollywood Actor : बॉलिवूड इंडस्ट्रीसाठी नोव्हेंबर महिना अत्यंत कठीण ठरत आहे. महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच एकामागोमाग एक दिग्गज कलाकारांच्या तब्येतीबाबत चिंताजनक बातम्या समोर येत आहेत. धर्मेंद्र, प्रेम चोपडा, गोविंदा आणि जितेंद्र या चार मोठ्या कलाकारांच्या प्रकृतीविषयी आलेल्या बातम्यांमुळे चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अनेकांना वाटतंय की जणू या महिन्यात इंडस्ट्रीवर काहीतरी वाईट सावट आलं आहे.
धर्मेंद्र यांना श्वसनाचा त्रास
89 वर्षीय धर्मेंद्र, ज्यांना चाहत्यांनी ‘ही-मॅन ऑफ बॉलिवूड’ म्हणून गौरवले आहे, गेल्या काही दिवसांपासून ते वयासंबंधी आरोग्य समस्यांशी झुंज देत आहेत. 10 नोव्हेंबर रोजी त्यांना श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने मुंबईतील ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर सतत देखरेख ठेवली. सुदैवाने, उपचारानंतर त्यांची तब्येत सुधारली आहे आणि 12 नोव्हेंबरच्या सकाळी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. सध्या धर्मेंद्र घरी विश्रांती घेत असून, डॉक्टर्सची खासगी टीम त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवत आहे.
प्रेम चोपडा
बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ खलनायक प्रेम चोपडा यांनाही 10 नोव्हेंबर रोजी हृदयविकार आणि व्हायरल इन्फेक्शनमुळे लीलावती हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्या प्रकृतीबाबत विविध अफवा पसरल्या होत्या, मात्र त्यांच्या जावयाने अभिनेता विकास भल्ला यांनी स्पष्ट केलं की, 'सर्व काही ठीक आहे. प्रेमजी फक्त नियमित तपासणीसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले होते. वयाच्या कारणामुळे काही किरकोळ त्रास होता, पण सर्व चाचण्यांचे निकाल सामान्य आले आहेत. उद्यापर्यंत ते घरी परततील.'
गोविंदा रुग्णालयात दाखल
अभिनेता गोविंदाची तब्येतही चाहत्यांसाठी चिंता निर्माण करणारी आहे. मंगळवारी रात्री तो आपल्या घरातच अचानक बेशुद्ध पडला. त्यानंतर त्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्याचा वकील आणि जवळचा मित्र ललित बिंदल यांनी माहिती दिली की, 'गोविंदाला अस्वस्थ वाटत असल्याने त्याला इमर्जन्सीमध्ये नेण्यात आलं.
सर्व वैद्यकीय तपासण्या पूर्ण झाल्या असून, रिपोर्ट्स आणि न्यूरोलॉजिस्टच्या सल्ल्याची प्रतीक्षा आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.' या घटनेनंतर संपूर्ण इंडस्ट्रीत आणि चाहत्यांमध्ये त्यांच्या आरोग्याबाबत प्रार्थना सुरू झाल्या आहेत.
जितेंद्र यांचा व्हिडिओ व्हायरल
दरम्यान, दिग्गज अभिनेते जितेंद्र यांच्या तब्येतीबद्दलही गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर चर्चा रंगली. 10 नोव्हेंबर रोजी ते मुंबईत झालेल्या अभिनेत्री झरीन खान यांच्या प्रेयर मीटला उपस्थित होते. मात्र, ते चालताना अचानक तोल जाऊन खाली पडले. त्या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर चाहत्यांची चिंता वाढली.
मात्र त्यांच्या मुलाने, अभिनेता तुषार कपूरने स्पष्ट केलं की, जितेंद्रजी अगदी ठिक आहेत. ते फार जोरात पडले नव्हते, त्यामुळे कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही.