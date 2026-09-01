'बाप्पाला हवेत लटकवून ठेवणे..'; बॅलेन्सिंग बाप्पाच्या ट्रेंडवर स्पष्टचं बोलली मराठमोळी अभिनेत्री

बाप्पाच्या आगमनासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. मुंबईत गणेश आगमन सोहळ्याची दिमाखदार सुरुवात झाली आहे. विविध मंडळाचे बाप्पा विविध रुपात पाहायला मिळत आहेत. तर, यंदाही बॅलेन्सिंग बाप्पाचा ट्रेंड पाहायला मिळतोय. मागील वर्षीही अनेक मंडळांनी बॅलेन्सिंग बाप्पा साकारला होता. मात्र बाप्पाच्या मूर्तीपाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. तर काहींनी मात्र अशा गणेशमूर्तींवर आक्षेप घेतला होता. यंदाही असाच काहीसा ट्रेंड पाहायला मिळतोय. मराठमोळी अभिमेत्री आरती सोळंकी हिनेदेखील या सध्याच्या ट्रेंडवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भाष्य केले आहे.
अभिनेत्री आरती सोलंकी एक सोशल मीडिया पोस्ट करुन गणेशोत्सवात सुरू असलेल्या ट्रेंडकडे लक्ष वेधून घेतलं आहे. वाईट वाटतं बाप्पासाठी, सण आणि बाप्पा हा पारंपरिक हवा, असं म्हणत अभिनेत्री आरती सोलंकीनं लक्ष वेधून घेतलं आहे. तिने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट करत गणेशोत्वावर भाष्य केलं आहे.
अरे हे काय चालवलंय? गणपती बाप्पाचं रूप मुळातच सुरेख, देखणे आणि गोड असताना बाप्पाला वेगळं रुपात घडवण्याची गरजच काय? मंडपात देखावा हवा तो करा. खरंतर त्याची ही गरज नाही पण मंडळाच्या स्पर्धेत वाढ झाली काय करणार? सगळ्यात वाईट गोष्ट बॅलेन्सिंगच्या नावावर अक्षरशः बाप्पाला हवेत लटकवून ठेवणे, हे योग्य आहे का?, असा सवाल आरतीने केला आहे.
तिने पुढे म्हटलंय की, सण आणि बाप्पा पारंपारिक हवा. स्वतःच्या मुलांना फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेत तयार करतात तस बिचाऱ्या बाप्पाला सजवतायत. माफ करा बाप्पा. तुम्ही बुद्धीचे देवता आहात आता याल तर सगळ्यांना चांगली बुद्धी द्या, असं आरती सोलंकीने तिच्या इन्स्टा पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
सुवर्णमहोत्सवी वर्षात महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक किल्यांचा वारसा सर्वांसमोर आणण्यासाठी स्वामी विवेकानंद सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने महाराष्ट्रातील 50 किल्ल्यांची माती आणून त्या मिश्रणनातून गणरायांची मूर्ती बनवली आहे. या सोबतच दरवर्षी प्रमाणे भायखळा ते सांताक्रूझ असा पायी प्रवास करीत मुंबईतील नामांकित मंडळाना सदिच्छा भेट सुद्धा दिली. या अभिमानस्पद उपक्रमाचे कौतुक करण्यासाठी चिंचपोकळीचा चिंतामणी, काळाचौकी चा महागणपती, लालबागचा राजा, तेजुकाया सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ तसेच मुंबईचा राजा गणेश गल्ली मंडळाने सुद्धा ह्या उपक्रमाची दखल घेत मंडळाला शुभेच्छा दिल्या.