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'बाप्पाला हवेत लटकवून ठेवणे..'; बॅलेन्सिंग बाप्पाच्या ट्रेंडवर स्पष्टचं बोलली मराठमोळी अभिनेत्री

गणेशोत्सवासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. सर्व सार्वजनिक मंडळाकडून वाजत-गाजत बाप्पाचे आगमन झाले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 01, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:49 AM IST
'बाप्पाला हवेत लटकवून ठेवणे..'; बॅलेन्सिंग बाप्पाच्या ट्रेंडवर स्पष्टचं बोलली मराठमोळी अभिनेत्री
Image Credit: balancing ganesh idols ganeshotsav 2026

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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