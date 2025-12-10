"तुमचं आमच्यावर खूप प्रेम असेल पण..." आराध्या विषयी 'हे' काय बोलून गेली ऐश्वर्या

ऐश्वर्या राय बच्चनने अलीकडेच ‘रेड सी फिल्म फेस्टिव्हल’मध्ये तिची मुलगी आराध्याच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सबद्दल खुलसा केला. ऐश्वर्या राय प्रमाणेच तिची मुलगी आराध्याचाही चाहता वर्ग खूप मोठा आहेत. आराध्या फक्त 14 वर्षांची आहे, तरीही तिच्या नावाने अनेक सोशल मीडिया पेज तयार करण्यात आले आहेत. ज्यात अनेक इंस्टाग्राम अकाउंट्सचा समावेश आहे. पण आराध्या खरोखर सोशल मीडियावर आहे का?
ऐश्वर्या राय बच्चनने या कर्यक्रमात तिने करिअर, आयुष्य आणि आतापर्यंतच्या तिच्या प्रवासाबद्दल, इतर गोष्टींबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. ऐश्वर्याने चाहत्यांना एक महत्वाचा सल्लादेखील दिला. लेकीच्या सोशल मीडिया उपस्थितीबद्दल सांगत तिने स्पष्ट केले की तिची मुलगी आराध्या बच्चन सोशल मीडियावर नाही. कही अकाउंट माझ्या मुलीचं नसून कोणत्या तरी चाहत्यांनं ते बनवाले आहेत असं ती म्हणाली.
ऐश्वर्या म्हणाली, "कधीकधी लोक असे गृहीत धरतात की जे सामाजिक आहे ते त्यांच्या मालकीचं आहे. तुमचं सगळ्यांचं आमच्यावर खूप प्रेम असेल पण असं करुन नका, तुमच्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद पण आमच्यामुळे सोशल मीडियाला आहारी जाऊ नका."
आराध्याचा सोशल मीडियावर अकाऊंट का नाही?
आराध्याचा सोशल अकाउंट नसून ऐश्वर्या स्वतः देखील सोशल मीडियावर कमी सक्रिय राहते. तिने सांगितले की ती प्रामुख्याने व्यावसायिक संवाद आणि संपर्कांसाठी या प्लॅटफॉर्मचा वापर करते. तिने डिजिटल स्पेसच्या वाढत्या प्रभावाची देखील कबुली दिली. "सोशल मीडियाचे सौंदर्य असे आहे की ते आज जीवनाचा एक भाग बनले आहे. ते कनेक्ट होण्यासाठी, तुमचे व्यावसायिक काम शेअर करण्यासाठी आणि संवादाचे जलद साधन बनण्यासाठी एक माध्यम म्हणून वापरा. त्याद्वारे, लोकांना करिअरच्या संधींबद्दल मिळू शकतात. त्याचे अनेक फायदे आहेत. पण मी सांगेन की आज आपण पूर्णपणे सोशल मीडियाला बळी गेलले आहोत.
तुम्हाला माझ्या पोस्ट आवडत असतील पण...
ऐश्वर्या म्हणाली, "जर तुम्हाला माझ्या पोस्ट आवडत असतील, हरकत नाही. पण माझे फोटो, पोस्ट बघत बसण्यापेक्षा तुम्ही तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांशी संवाद साधा. ते जास्त महत्त्वाचे आहे."