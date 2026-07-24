"आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत," अभिनेत्रीच्या धक्कादायक विधनानंतर देशात गोंधळ

बिग बॉस आणि 'विघ्नहर्ता गणेश' या टीव्ही शोमुळे प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री आकांक्षा पुरी सातत्याने तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे आणि वैयक्तिक जीवनामुळे सातत्याने चर्चेत असते. नीट पेपरफुटीविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर अभिनेत्रीने प्रतिक्रिया दिली आहे, तिने पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे आणि पुन्हा चर्चेत आली आहे. आकांक्षाने एक धक्कादायक दावा केला आहे, तिचा आरोप आहे की, या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी इंडस्ट्रीतील लोकांना पैशांची ऑफर दिली जात आहे असे अभिनेत्री आकांक्षाने वक्तव्य केले आहे. त्यानंतर आता अभिनेत्रीच्या वक्तव्यावर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.
नीट पेपरफुटीविरोधात दिल्ली आणि मुंबईसह अनेक राज्यांमध्ये आंदोलन सुरु आहेत. विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी अनेक सेलिब्रिटी आधीच रस्त्यावर उतरले आहेत. गुरुवारी आयएएनएसशी बोलताना अभिनेत्री आकांक्षा म्हणाली की, "माझी फक्त एवढीच इच्छा आहे की लोकांनी योग्य गोष्टीला पाठिंबा द्यावा. याला मार्केटिंगचे साधन बनवू नका. यातून पैसे कमवून आपली उपजीविका धोक्यात घालू नका. योग्य गोष्टीला पाठिंबा द्या. योग्य लोकांना पाठिंबा द्या. मी आणखी काय सांगू शकते? अनेक लोक आणि पक्ष आमच्याशी संपर्क साधून याला मार्केटिंगचे साधन बनवत आहेत, जेणेकरून त्यांना प्रसिद्धी मिळेल किंवा ते रॅलींमध्ये सहभागी होऊ शकतील."
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पुढे अभिनेत्री म्हणाली की, मला या गोंधळाचा भाग व्हायचे नाही. जे योग्य आहे त्याला पाठिंबा देण्याच्या मी पूर्णपणे बाजूने आहे. त्यामुळे, मी तिथे आहे की नाही याने काही फरक पडत नाही. जेव्हा कोणाला माझी गरज असेल, तेव्हा मी त्यांच्यासाठी हजर असेन. मला खूप वाईट वाटतंय कारण ते भारताचं भविष्य आहेत. ते विद्यार्थी आहेत. त्यांच्यासोबत असं केल्याने, जेव्हा मी ते फोटो पाहिले, तेव्हा मला खूप वाईट वाटलं. मला वाटतं की ते फक्त एक छोटीशी गोष्ट मागत आहेत, त्यांच्याशी बोललं पाहिजे. त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे." आकांक्षा पुरीच्या या दाव्यामुळे इंटरनेटवर एका नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
कामाच्या आघाडीवर, आकांक्षा हिंदी टीव्ही शो आणि वेब सिरीज तसेच भोजपुरी सिनेमामध्ये दिसते. तिने खेसारीसोबत चित्रपट आणि गाण्यांमध्ये काम केले आहे. हिंदी इंडस्ट्रीत स्वतःचे स्थान निर्माण केल्यानंतर, आकांक्षाने भोजपुरीकडे मोर्चा वळवला आहे. तिथेही तिचे आकर्षण कायम आहे. ही अभिनेत्री तिच्या बोल्ड प्रतिमेसाठी ओळखली जाते. विद्यार्थी आणि कॉकरोच जनता पक्षाच्या या आंदोलनाला तेव्हा हिंसक वळण लागले, जेव्हा 18 जुलैच्या सकाळी दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून जबरदस्तीने हटवले. नीट पेपरफुटी आणि इतर परीक्षांमधील अनियमिततेवरून शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सोनम वांगचुक याच कारणासाठी उपोषणावर होते.