13 वर्षांत दिले फक्त 3 फ्लॉप चित्रपट, बॉलिवूडची ही अभिनेत्री आहे बॉक्स ऑफिसची क्वीन

Bollywood Actress : बॉलिवूडच्या टॉप अभिनेत्रींमध्ये आलिया भट्टचे नाव सर्वात प्रथम घेतले जाते. आपल्या सुंदर अभिनयाने तिने इंडस्ट्रीमध्ये वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आलियाचा चाहता वर्ग प्रचंड असून तिच्या प्रत्येक नव्या चित्रपटाची घोषणा होताच तिचे चाहते उत्साहाने वाट पाहत असतात. आता आलियाला इंडस्ट्रीत 13 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात तिने किती हिट आणि फ्लॉप चित्रपट दिले याचा आढावा घेऊया.
आलिया भट्टने 2013 मध्ये करण जोहरच्या ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. तिच्यासोबत या चित्रपटात सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि वरुण धवन हे नवीन कलाकारही दिसले होते. पदार्पणातच हिट ठरल्याने आलिया भट्टचे करिअर सुरुवातीपासूनच चमकले आणि त्यानंतर तिने एकापेक्षा एक हिट चित्रपट देत स्वतःला सिद्ध केले. एक काळ असा होता, जेव्हा आलियाने सलग सहा हिट चित्रपट दिले होते.
13 वर्षांच्या कारकिर्दीत आलियाचे फारच कमी चित्रपट फ्लॉप ठरले आहेत. तिच्या फ्लॉप चित्रपटांची यादीमध्ये शानदार 43.13 कोटी, कलंक 80.35 कोटी आणि जिगरा 30.69 कोटी हे तीनच चित्रपट उल्लेखनीय फ्लॉप मानले जातात. काही चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर मध्यम कामगिरी करून ‘एवरेज’ ठरले. त्यात प्रामुख्याने हायवे, उडता पंजाब आणि ब्रह्मास्त्र या चित्रपटांचा समावेश आहे.
आलियाचे बहुतेक चित्रपट हिट किंवा सुपरहिट ठरले आहेत. तिच्या यशस्वी चित्रपटांच्या यादीत स्टूडेंट ऑफ द इयर, 2 स्टेट्स, हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया, कपूर अँड सन्स, डिअर जिंदगी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी, गली बॉय, गंगूबाई काठियावाडी, आरआरआर आणि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हे चित्रपट विशेष उल्लेखनीय आहेत.
आलिया भट्ट सध्या संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित ‘लव्ह अँड वॉर’ या भव्य चित्रपटात झळकणार आहे. तिच्यासोबत रणबीर कपूर आणि विक्की कौशल मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. त्यामुळे आलिया भट्टच्या चाहत्यांमध्ये या चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
FAQ
1. आलिया भट्टने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण कधी आणि कोणत्या चित्रपटातून केले?
आलिया भट्टने 2013 साली करण जोहर दिग्दर्शित ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.
2. आलियाच्या डेब्यू चित्रपटात तिच्यासोबत कोण दिसले होते?
आलिया सोबत सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि वरुण धवन हे कलाकारही या चित्रपटात प्रमुख भूमिकेत होते.
3. आलियाला बॉलिवूडमध्ये किती वर्षे झाली?
तिला इंडस्ट्रीत आता 13 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.