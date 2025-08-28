'तुम्ही तरी हे सहन कराल का?', संतप्त आलियाचा बोचरा प्रश्न; अभिनेत्रीला असं का बोलावं लागलं?

Alia Bhatt News : कलाजगत, त्या विश्वात काम करणारे कलाकार यांच्याविषयी चाहत्यांच्या मनात कायमच कुतूहल पाहायला मिळतं. आपले आवडले सेलिब्रिटी कुठे राहतात इथपासून त्यांची घरं कशी आहेत इथपर्यंतचे प्रश्न चाहत्यांना पडतात. 'पापाराझी' ट्रेंडमुळं चाहत्यांना ही खासगीतील माहितीसुद्धा मिळत आहे. अनेक प्रसंगी हेच पापाराझी एखाद्या सेलिब्रिटीच्या प्रसिद्धीत नकळत हातभार लावताना दिसतात. मात्र काही प्रसंगी मर्यादा ओलांडल्यानं त्यांना सेलिब्रिटींच्या रोषाचाही सामना करावा लागतो. सध्या अभिनेत्री आलिया भट्टनं अशाच काही पापाराझींवर शाब्दिक ताशेरे ओढले आहेत.
बरीच माध्यमं आणि काही इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून आलिया आणि रणबीरच्या निर्माणाधीन घराचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल होताच गोपनीयतेच्या मुद्द्यावरून तिनं सर्वांचीच कानउघडणी केली आणि तातडीनं व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावरून काढण्याची मागणी केली.
इन्टाग्राम पोस्टच्या माध्यमातून यावेळी आलियानं अगदीच स्पष्ट शब्दांमध्ये तिचं मत मांडलं, गरज भासल्यानं तिचा सूर काहीसा कटू झाल्याचंही दिसून आलं. आलियानं पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मला लक्षात येतंय की मुंबईसारख्या शहरामध्ये जागेची खरंच कमतरता आहे. अनेकदा तुमची खिडकी उघडल्यावर दिसणारं दृश्य म्हणजे समोरच्या घराची खिडकी. याचा अर्थ असा नाही होत की दुसऱ्याच्या घरातील फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले जातील. हा हक्क कोणालाच नाही. आमच्या अद्यापही निर्माणाधीन असणाऱ्या घराचे फोटो अनेक माध्यमांनी आमच्या परवानगीशिवाय किंवा कोणतीही कल्पना न देता शेअर केले. हे गोपनीयतेच्या अटीचं उल्लंघन तर आहेच पण, सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्नसुद्धा आहे.'
आपल्या घराचे व्हिडीओ चित्रीत करणं ही बाब निंदनीय असून, कोणाच्याही खासगी जीवनातील क्षणांचं त्यांच्या परवानगीशिवाय चित्रीकरण करणं हा 'कंटेंट'चा भाग असूच शकत नाही, हे मर्यादांचं उल्लंघन आहे आणि या गोष्टी सामान्य होऊ देता कामा नये, असं ठाम मत आलियानं मांडलं.
'विचार करा... तुम्ही हे खपवून घ्याल का?, कोणीतरी तुमच्या घराच्या आतील व्हिडीओ आणि फोटो जाहीरपणे शेअर करतंय आणि तुम्हाला याची कल्पनाही नाही. त्यामुळं ही नम्र आणि तितकीच स्पष्ट विनंती की तुम्हाला ऑनलाईन माध्यमातून असा कोणता कंटेंट दिसला तर तो पुढं इतरांना पाठवू नका. आताच्या आता हे व्हिडीओ सोशल मीडियावरून काढून टाका', असं म्हणत आलियानं यावेळी आपल्या खासगी जीवनात मर्यादा ओलांडून डोकावणाऱ्या पापाराझींवर सरसकट ताशेरे ओढले.