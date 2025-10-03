'या' अभिनेत्यासोबत रात्र घालवण्यास तयार होती अमीषा पटेल, आता तोच करतोय चौथं लग्न, गर्लफ्रेंड आहे 26 वर्षांनी लहान

Bollywood Actress: जगप्रसिद्ध हॉलिवूड स्टार टॉम क्रूज पुन्हा एकदा विवाहबंधनात अडकणार अशी मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. 63 वर्षांचा टॉम क्रूज चौथ्यांदा लग्न करत असल्याची माहिती Radar Online या आंतरराष्ट्रीय माध्यमाने दिली आहे. या वेळी टॉमची जीवनसाथी ठरणार आहे हॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री आना डे आर्मास. जी वयाने टॉमपेक्षा तब्बल 26 वर्षांनी लहान असून सध्या तिचे वय 37 आहे.
रिपोर्टनुसार, टॉम आणि आना डे आर्मास यांचे लग्न अगदी हटके असणार आहे. दोघांना साहस आणि रोमांचक गोष्टींचा खूप शौक आहे. त्यामुळेच ते आपले लग्न साहसपूर्ण करण्याचा विचार करत आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, टॉम क्रूज अंतराळ प्रवासाचे मोठे चाहते असून त्यांनी अंतराळात लग्न करण्याचाही विचार केला आहे. इतकेच नव्हे तर स्कायडायव्हिंग करत हवेत लग्नाच्या शपथा घेण्याचाही प्लॅन चर्चेत आहे. हे लग्न एका चित्रपटातील सीनप्रमाणे ग्रँड आणि रोमांचक असणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
टॉम क्रूज याआधी तीन वेळा विवाहबंधनात अडकला होता. मिमी रॉजर्स, निकोल किडमन आणि केटी होम्स. तथापि, तिन्ही विवाह तुटले आणि टॉम क्रूज पुन्हा एकटा झाला. आता चौथ्यांदा तो लग्न करणार अशी बातमी समोर आल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
बॉलिवूड अभिनेत्री अमीषा पटेल हिने अलीकडेच रणवीर अल्लाहबादिया यांच्या पॉडकास्टमध्ये आपले मत मांडले आहे. तिला सेलिब्रिटी क्रशबद्दल विचारले असता अमीषाने क्षणाचाही विलंब न लावता 'टॉम क्रूज माझा क्रश आहे' असं म्हटलं आहे. अमीषा म्हणाली 'मी लहानपणापासून टॉम क्रूजची फॅन आहे. माझ्या पेनसिल बॉक्सवर, फाइल्सवर आणि रूमच्या भिंतीवर त्यांचे फोटो आणि पोस्टर होते. तिने हेही सांगितले की, टॉमसोबत तिला वन नाईट स्टँड करायलाही हरकत नाही आणि तो एकमेव अभिनेता आहे ज्यासाठी ती आपले सर्व नियम बाजूला ठेवू शकते.
टॉम क्रूज आणि आना डे आर्मासच्या लग्नाच्या बातम्या अद्याप अधिकृत नाहीत. मात्र हॉलिवूडमध्ये आणि चाहत्यांमध्ये या अफवेला मोठा जोर मिळत आहे. त्यातच अमीषा पटेलच्या मनमोकळ्या कबुलीजबाबामुळे टॉम क्रूज पुन्हा भारतीय मीडियाच्या चर्चेत आला आहे.
FAQ
टॉम क्रूज चौथ्यांदा लग्न करणार असल्याची बातमी कुठून आली?
रडार ऑनलाइन या आंतरराष्ट्रीय माध्यमाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी बातमी दिली की, ६३ वर्षांचा टॉम क्रूज चौथ्यांदा लग्न करणार आहे. त्याची जोडीदार ३७ वर्षांची हॉलिवूड अभिनेत्री आना डे आर्मास असेल, जी वयाने २६ वर्षांनी लहान आहे.
टॉम क्रूज आणि आना डे आर्मासचे लग्न कसे असणार?
सूत्रांनुसार, दोघांना साहस आणि रोमांच आवडत असल्याने लग्न अनोखे असेल. अंतराळात लग्न किंवा स्कायडायव्हिंग करत हवेत शपथा घेण्याचा प्लॅन आहे. हे लग्न चित्रपटासारखे ग्रँड आणि रोमांचक असेल.
टॉम क्रूज आणि आना डे आर्मासचे नाते कधी सुरू झाले?
दोघांचे नाते २०२३ च्या ‘मिशन इम्पॉसिबल - डेड रेकॉनिंग’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान सुरू झाले. २०२४ मध्ये दोघे हँड-इन-हँड दिसले, ज्यामुळे रोमॉन्सच्या अफवा सुरू झाल्या.