पहिलाच चित्रपट हिट, 2 वर्षात साइन केले 25 चित्रपट, भाजपच्या नेत्यासोबत दिलाय ब्लॉकबस्टर, ओळखलं का?

Bhojpuri Actress: बॉलिवूडमध्ये अनेक अशा अभिनेत्री आहेत. ज्यांना पहिल्याच चित्रपटातून प्रसिद्धी मिळाली. मात्र, काही अशा अभिनेत्री आहेत, ज्यांना प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागली. अशीच एक भोजपुरी इंडस्ट्रीमधील टॉपची अभिनेत्री आहे. जिने नुकताच तिचा वाढदिवस साजरा केला आहे. या अभिनेत्रीने 2012 मध्ये इंडस्ट्रीमध्ये पदार्पण केलं.
दरम्यान, तिने 'एक और फौलाद' या चित्रपटातून इंडस्ट्रीमध्ये पदार्पण केलं. तिचा हा पहिलाच चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होताच प्रचंड हिट झाला. त्यानंतर ती अभिनेत्री भोजपुरी इंडस्ट्रीमधील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक बनली.
आम्ही ज्या अभिनेत्रीबद्दल बोलत आहोत तिने पहिलाच चित्रपट हिट दिला आणि पुढील दोन वर्षांमध्ये तिने तब्बल 25 चित्रपट साइन केले. तिचे नाव अंजना सिंह आहे. अभिनेत्रीने 7 ऑगस्ट रोजी तिचा वाढदिवस साजरा केला. भोजपुरी इंडस्ट्रीमध्ये तिची खूप मागणी आहे. अभिनेत्रीने पवन सिंग, दिनेश लाल यादव, निरहुआ आणि रवी किशन यासारख्या मोठ्या कलाकरांसोबत काम केलं आहे.
जर आपण तिच्या चित्रपटांबद्दल बोलायचं झालं तर तिने भोजपुरीमध्ये अनेक चित्रपट केले आहेत. तिचा 'लव एंड पॉलिटिक्स' हा चित्रपट 2016 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात अंजना सिंहने एका राजकारण्याची भूमिका साकारली होती. या चित्रपटाची कथा अंजनाच्या गरिबीपासून ती राजकारणी होईपर्यंत अशी आहे. या चित्रपटात तिचा संघर्ष दाखवण्यात आला आहे. या चित्रपटात रवी किशन, अवधेश मिश्रा, ब्रिजेश त्रिपाठी आणि मनोज पंडित हे देखील मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन हर्ष आनंद यांनी केलं आहे.
अभिनेत्रीचा 'ट्रक ड्रायव्हर' हा चित्रपट 2011 मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राजकुमार आर. पांडे यांनी केले होते. हा एक रोमँटिक-ड्रामा चित्रपट होता. ज्यामध्ये प्रदीप पांडे आणि सीमा सिंह देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये होते. मधुकर आनंद हे या चित्रपटाचे लेखक होते आणि संगीत संतोष मिश्रा यांनी दिले होते.
