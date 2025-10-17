English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

घटस्फोटानंतर प्रसिद्ध अभिनेत्रीने गुपचूप केलं लग्न, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

मल्याळम अभिनेत्री आणि सोशल मिडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना कविने दुसरे लग्न केले आहे. तिचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 17, 2025, 06:17 PM IST
घटस्फोटानंतर प्रसिद्ध अभिनेत्रीने गुपचूप केलं लग्न, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

Archana Kavi Wedding:  मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना कविने नुकतेच दुसरे लग्न केले आहे. अनेक वर्षांच्या तलाकानंतर अर्चना कविने रिक वर्गीस या व्यक्तीसोबत ‘जिनं-मरणं सोबत राहण्याची’ शपथ घेतली आहे.  या दोघांच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत आणि चाहत्यांनी देखील त्यांना लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

अँकर धन्या वर्माने अर्चना कवि आणि रिक वर्गीसच्या लग्नाचे फोटो आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केले आहेत.  तिने एका फोटोच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, 'माझ्या प्रियचे लग्न झाले.' तसेच तिने या जोडप्याचा एक व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये दोघेही खूप आनंदी दिसत आहेत.

या चित्रपटातून करिअरची सुरुवात 

अर्चना कविची ही बातमी समोर येताच तिच्या चाहत्यांनी तिच्या या फोटोंवर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरु केला आहे. हे अर्चना कविचे दुसरे लग्न आहे. यापूर्वी तिने कॉमेडियन अबीश मैथ्यूसोबत लग्न केले होते. मात्र, त्यांचे नाते दीर्घकाळ टिकले नाही आणि 2021 मध्ये दोघांनी एकमताने निर्णय घेऊन अधिकृतपणे वेगळे होण्याचे ठरवले.

अर्चना कविने मल्याळम चित्रपटसृष्टीत 2009 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘नीलाथमारा’ चित्रपटातून करिअरची सुरुवात केली होती. या चित्रपटात तिचे ‘कुंजिमालु’ हे पात्र प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिले आणि तिच्या अभिनयाचे देखील भरभरून कौतुक झाले.

ब्रेकनंतर या चित्रपटातून केलं पुनरागमन

यानंतर अर्चना कविने ‘मी अँड मी’, ‘सॉल्ट अँड पेपर’, ‘हनी बी’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले. काही काळ तिने चित्रपटांपासून ब्रेक घेतला पण याच वर्षी तिने टोविनो थॉमस अभिनीत चित्रपट ‘आइडेंटिटी’ मध्ये उत्कृष्ट भूमिका साकारून चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन केले.

चित्रपटांव्यतिरिक्त अर्चना कवि सोशल मीडियावर व्लॉग्सद्वारे आपल्या चाहत्यांशी सतत संपर्कात असते आणि एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर म्हणूनही ओळखली जाते.

अर्चना परिचय

अर्चना कविचा जन्म 4 जानेवारी 1990 रोजी दिल्ली येथे झाला. ती एक भारतीय अभिनेत्री, यूट्यूबर आणि टेलिव्हिजन होस्ट आहे. तिचा जन्म जोस कवियिल आणि रोसाम्मा यांच्या कुटुंबात झाला जे केरळमधील कुटीयानमला येथील आहेत. अर्चनाने दिल्लीतील सेंट झेव्हियर्स स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले आणि नंतर केरळमधील रामपूरम येथील मार ऑगस्टिनोस कॉलेजमध्ये बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (BBA) अभ्यासक्रम पूर्ण केला.

FAQ

अर्चना कविने आणि रिक वर्गीस यांचे लग्न कधी आणि कसे झाले?

अर्चना कविने आणि रिक वर्गीस यांचे लग्न १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका खास चर्चमध्ये (क्रिश्चियन सेरेमनी) झाले. हे खासगी कार्यक्रम असून, अँकर धन्या वर्माने इन्स्टाग्रामवर फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करून पहिली घोषणा केली. फोटोंमध्ये दोघेही आनंदी दिसत आहेत आणि चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.

हे अर्चनाचे दुसरे लग्न आहे का?

होय, हे अर्चनाचे दुसरे लग्न आहे. यापूर्वी तिने २०१६ मध्ये कॉमेडियन अभिशेक मॅथ्यू (अबिश मैथ्यू) यांच्याशी लग्न केले होते. मात्र, २०२१ मध्ये दोघांनी एकमताने घटस्फोट घेतला. लग्नानंतर अर्चना आणि रिक यांची भेट एका ट्रिपदरम्यान झाली आणि त्यानंतर त्यांचे नाते पुढे सरकले.

अर्चना कविने यांची करिअर सुरुवात कशी झाली?

अर्चना कविने यांनी मल्याळम चित्रपटसृष्टीत २०१० मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘नीलाथमारा’ चित्रपटातून पदार्पण केले. या चित्रपटात तिचे ‘कुंजिमालु’ हे पात्र खूप लोकप्रिय झाले आणि अभिनयासाठी तिला अनेक पुरस्कार मिळाले. नंतर तिने ‘मी अँड मी’, ‘सॉल्ट अँड पेपर’, ‘हनी बी’ सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Archana kaviarchana kavi weddingarchana kavi marrymalayalam actress archana kaviarchana kavi husband rick varghese

इतर बातम्या

रश्मिका मंदानाचा ‘थामा’मधील अ‍ॅक्शन सीन चर्चेत; अभिनेत्री म...

मनोरंजन