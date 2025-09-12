English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'बजरंगी भाईजान' आणि 'दंगल'ने जे केलं नाही ते अवनीत कौरच्या चित्रपटाने करून दाखवलं, बनवला मोठा रेकॉर्ड

 Love in Vietnam :  छोट्या पडद्यावरून प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री अवनीत कौरने चीनमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. तिच्या आगामी चित्रपटाने सलमान खान आणि आमिर खानच्या चित्रपटांचा प्रदर्शित होण्यापूर्वीच रेकॉर्ड मोडला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 12, 2025, 11:14 AM IST
'बजरंगी भाईजान' आणि 'दंगल'ने जे केलं नाही ते अवनीत कौरच्या चित्रपटाने करून दाखवलं, बनवला मोठा रेकॉर्ड

Love in Vietnam : ‘लव इन व्हिएतनाम’ या चित्रपटाचा ट्रेलर समोर आल्यानंतर प्रेक्षकांमध्ये उत्साह उसळला आहे. रोमांस, गाण्यांचे सुरेख सूर आणि उत्कृष्ट व्हिज्युअल्सने सजलेल्या या चित्रपटाची कथा प्रेक्षकांसाठी पर्वणी ठरत आहे. चित्रपटातील नवीन कलाकारमंडळींनी त्यात जिवंतपणा आणला असून, प्रत्येकजण या चित्रपटाच्या मोठ्या पडद्यावर येण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या चित्रपटात छोट्या पडद्यावरून प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री अवनीत कौर मुख्य भूमिकेत दिसत असून तिच्या अभिनयाने आणि गोड शैलीने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. तिच्या भूमिकेमुळे चित्रपटाला अधिक आकर्षक आणि विशेष बनवले आहे. सोशल मीडियावर तिच्या अभिनयासाठी कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. तिच्या चाहत्यांसाठी हा यशाचा क्षण जणू स्वप्न साकार झाल्यासारखा आहे.

चीनमध्ये 10000 स्क्रीन – नवा इतिहास

‘लव इन व्हिएतनाम’ चित्रपटाची जादू भारतापुरती मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली आहे. भारतात प्रदर्शित होण्यापूर्वीच चीनमध्ये या चित्रपटाने 10000 स्क्रीनवर स्थान मिळवले आहे. इंडो-वियतनामी चित्रपटासाठी ही पहिलीच वेळ असून या यशाची नोंद इतिहासात केली जात आहे.

चीनमध्ये यापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या सलमान खानच्या ‘बजरंगी भाईजान’ ला सुमारे 8000 स्क्रीन तर आमिर खानच्या ‘दंगल’ ला 9000 स्क्रीन मिळाल्या होत्या. त्याच्या तुलनेत ‘लव इन व्हिएतनाम’ने मिळवलेले 10000 स्क्रीन हे मोठे यश मानले जात आहे.

इम्तियाज अलीकडून कौतुक

प्रसिद्ध दिग्दर्शक इम्तियाज अली यांनी सोशल मीडियावर या चित्रपटाच्या टीमचे अभिनंदन केले असून त्यांच्या कामगिरीचं कौतुकही केलं आहे. चित्रपट 12 सप्टेंबर 2025 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार असून चाहत्यांमध्ये त्याबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे.

चित्रपटाच्या ट्रेलरने आधीच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे. रोमँटिक म्युझिकल प्रेमकथेची नवी अनुभूती घेण्यासाठी चाहत्यांची प्रतीक्षा संपणार आहे. सोशल मीडियावर चित्रपट आणि अवनीत कौर यांच्या भूमिकेची चर्चा रंगली आहे.

FAQ 

1. ‘लव इन व्हिएतनाम’ चित्रपटाची कथा काय आहे?

हा चित्रपट व्हिएतनाम आणि पंजाबमधील क्रॉस-कल्चरल रोमँटिक प्रेमकथा आहे, जी तुर्की उपन्यास ‘मॅडोना इन अ फर कोट’ वर आधारित आहे. हे एक संगीतमय प्रेमकथेचे रूपांतर आहे, ज्यात रोमांस, संस्कृतींचा मेळ आणि भावनिक गहराई आहे.

2. ‘लव इन व्हिएतनाम’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक कोण आहेत?

चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन राहत शाह काझमी यांनी केले आहे. हा हिंदी चित्रपट असून, तो इंडो-व्हिएतनामी सहकार्याचा पहिला चित्रपट आहे.

3. चित्रपटातील मुख्य कलाकार कोण आहेत?

मुख्य भूमिकांमध्ये शांतनू माहेश्वरी, अवनीत कौर आणि व्हिएतनामी अभिनेत्री खा ङन दिसत आहेत. इतर कलाकारांमध्ये राज बब्बर, गुलशन ग्रोवर, फरीदा जलाल आणि क्रिशेका पटेल यांचा समावेश आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Love in Vietnam movieAvneet kaurLove In VietnamCensor Board Hails Love In Vietnam As A Revival Of Romance censorship

इतर बातम्या

लालबागच्या राजाची दानपेटी नव्हे, कुबेराचा खजिना; सोन्या- चा...

मुंबई बातम्या