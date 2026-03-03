English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • पीरियड्स दरम्यान अभिनेत्री शूट केलेलं धुरंधरचं गाण, खुलासा करुन झाली ट्रोल; मला लाज वाटत नाही

पीरियड्स दरम्यान अभिनेत्री शूट केलेलं 'धुरंधर'चं गाण, खुलासा करुन झाली ट्रोल; 'मला लाज वाटत नाही'

Dhurandhar Song: आयशाच्या या कबुलीजबाबनंतर सोशल मीडियावर तिच्या बोलण्यावर मीम्स वायरल झाले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 3, 2026, 10:13 PM IST
पीरियड्स दरम्यान अभिनेत्री शूट केलेलं 'धुरंधर'चं गाण, खुलासा करुन झाली ट्रोल; 'मला लाज वाटत नाही'
धुरंधर

Dhurandhar Song: बिग बॉस फेम आयशा खानचे आदित्य धरच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'धुरंधर'मधील 'शरारत' हे डान्स गाणे देशभरात लोकप्रिय झाले. या गाण्यात आयशा टीव्ही एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजासोबत दिसली. शाश्वत सचदेवने कंपोज केलेल्या या गाण्याने सर्वांना नाचायला भाग पाडले. नुकत्याच एका मुलाखतीत आयशाने सांगितले की, या गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान तिला पीरियड्स होते. ही सामान्य गोष्ट असली तरी या खुलाशानंतर सोशल मीडियावर तिची चर्चा सुरू झाली. यावर आयशाने स्पष्टीकरण दिलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रोलिंग आणि सोशल मीडियावर वायरल मीम्स

आयशाच्या या कबुलीजबाबनंतर सोशल मीडियावर तिच्या बोलण्यावर मीम्स वायरल झाले. तिचे पीरियड्समध्ये शूटिंग करणे 'नेशनल जोक' बनलंय. 'पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर' असे टेम्प्लेट वापरून लोक यावर हसतायत. आयशाने सांगितले की, 'हे दुर्देवी आहे की आजकाल प्रत्येक गोष्ट मस्करी किंवा डार्क ह्यूमर बनते'. जास्त ट्रोलिंग पुरुषांकडून येत असल्याचे ती सांगते. मोजो स्टोरीच्या 'वुमन ऑफ इंडिया' समिटमध्ये याबद्दल विधान केले. आपल्या मुलांना आणि भावांना पीरियड्सबद्दल शिक्षण द्या, जेणेकरून अशी मस्करी थांबवतील, असे ती सांगते.

आयशा काय म्हणाली?

आयशा या रिएक्शनमुळे धक्क्यात आहे पण ती एक सेकंदसुद्धा शर्मिंदा नाही. मी एक अभिमानी महिला आहे आणि पीरियड्समध्ये जे केले, त्याचा मला गर्व आहे. ती म्हणते, पीरियड्सशिवाय तुम्ही ते करू शकत नाही. महिलांना दरमहा हे सहन करावे लागते आणि तरी त्या काम करतात. तिने उदाहरण दिले की, एखाद्या खोलीत 100 महिलांपैकी किमान 2-5 महिलांना सध्या पीरियड्स असतील, पण त्या ते मोठे करत नाहीत. आयशाला पीरियड्समध्ये जास्त दुखापत होत नाही, ही तिची नशीब आहे. 

Rule Change: भारतातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकेने बदलला नियम, 1 एप्रिलपासून UPI वापरणाऱ्यांचं टेन्शन वाढणार!

शूटिंगदरम्यान अनुभव

'शरारत' गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान आयशाला ब्लोटेड वाटले, म्हणजे तिला वाटले की ती बेस्ट दिसत नाही. हे गाणे खास असल्याने तिला परफेक्ट दिसायचे होते. तरीही, क्रिस्टल डिसूजाची साथ आणि कोरियोग्राफर विजय गांगुलीच्या टीममधील महिला सदस्यांनी तिला आरामदायक वाटले. पीरियड्समध्येही त्या सर्वजण काम करतात आणि त्यांना हे सामान्य वाटते. हे मोठे करू नका, फक्त आराम करा, असे म्हणून तिने महिलांना धीर दिलाय.'धुरंधर' चित्रपटातील बहुतेक गाणी हिट झाली आणि 'शरारत' त्यातून एक आहे. हा चित्रपट यशस्वी झाला आणि आता त्याचा सीक्वल 'धुरंधर 2' 19 मार्चला रिलीज होणार आहे. आयशाच्या या खुलाशाने पीरियड्सबद्दल चर्चा सुरू झालीय.

युद्धाच्या छायेत शेअर बाजार, SIP थांबवण्याची वेळ आलीय?; तज्ज्ञांनी सांगितला सिक्रेट नियम!

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
DhurandharDhurandhar Ayesha KhanDhurandhar Shararat songShararat songayesha khan shooting Shararat song periods

इतर बातम्या

इस्रायल- इराण युद्धात 30 वर्षीय भारतीय तरुणाचा मृत्यू; भीषण...

भारत