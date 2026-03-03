पीरियड्स दरम्यान अभिनेत्री शूट केलेलं 'धुरंधर'चं गाण, खुलासा करुन झाली ट्रोल; 'मला लाज वाटत नाही'

Dhurandhar Song: बिग बॉस फेम आयशा खानचे आदित्य धरच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'धुरंधर'मधील 'शरारत' हे डान्स गाणे देशभरात लोकप्रिय झाले. या गाण्यात आयशा टीव्ही एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजासोबत दिसली. शाश्वत सचदेवने कंपोज केलेल्या या गाण्याने सर्वांना नाचायला भाग पाडले. नुकत्याच एका मुलाखतीत आयशाने सांगितले की, या गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान तिला पीरियड्स होते. ही सामान्य गोष्ट असली तरी या खुलाशानंतर सोशल मीडियावर तिची चर्चा सुरू झाली. यावर आयशाने स्पष्टीकरण दिलंय.
आयशाच्या या कबुलीजबाबनंतर सोशल मीडियावर तिच्या बोलण्यावर मीम्स वायरल झाले. तिचे पीरियड्समध्ये शूटिंग करणे 'नेशनल जोक' बनलंय. 'पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर' असे टेम्प्लेट वापरून लोक यावर हसतायत. आयशाने सांगितले की, 'हे दुर्देवी आहे की आजकाल प्रत्येक गोष्ट मस्करी किंवा डार्क ह्यूमर बनते'. जास्त ट्रोलिंग पुरुषांकडून येत असल्याचे ती सांगते. मोजो स्टोरीच्या 'वुमन ऑफ इंडिया' समिटमध्ये याबद्दल विधान केले. आपल्या मुलांना आणि भावांना पीरियड्सबद्दल शिक्षण द्या, जेणेकरून अशी मस्करी थांबवतील, असे ती सांगते.
आयशा या रिएक्शनमुळे धक्क्यात आहे पण ती एक सेकंदसुद्धा शर्मिंदा नाही. मी एक अभिमानी महिला आहे आणि पीरियड्समध्ये जे केले, त्याचा मला गर्व आहे. ती म्हणते, पीरियड्सशिवाय तुम्ही ते करू शकत नाही. महिलांना दरमहा हे सहन करावे लागते आणि तरी त्या काम करतात. तिने उदाहरण दिले की, एखाद्या खोलीत 100 महिलांपैकी किमान 2-5 महिलांना सध्या पीरियड्स असतील, पण त्या ते मोठे करत नाहीत. आयशाला पीरियड्समध्ये जास्त दुखापत होत नाही, ही तिची नशीब आहे.
'शरारत' गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान आयशाला ब्लोटेड वाटले, म्हणजे तिला वाटले की ती बेस्ट दिसत नाही. हे गाणे खास असल्याने तिला परफेक्ट दिसायचे होते. तरीही, क्रिस्टल डिसूजाची साथ आणि कोरियोग्राफर विजय गांगुलीच्या टीममधील महिला सदस्यांनी तिला आरामदायक वाटले. पीरियड्समध्येही त्या सर्वजण काम करतात आणि त्यांना हे सामान्य वाटते. हे मोठे करू नका, फक्त आराम करा, असे म्हणून तिने महिलांना धीर दिलाय.'धुरंधर' चित्रपटातील बहुतेक गाणी हिट झाली आणि 'शरारत' त्यातून एक आहे. हा चित्रपट यशस्वी झाला आणि आता त्याचा सीक्वल 'धुरंधर 2' 19 मार्चला रिलीज होणार आहे. आयशाच्या या खुलाशाने पीरियड्सबद्दल चर्चा सुरू झालीय.