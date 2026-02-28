'फॅन म्हणून Gautami ला भेटणं...' चिन्मयी सुमीत असं का म्हणाली?

महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री गौतमी पाटील आता पूर्णपणे सेलिब्रिटी बनली आहे. तिच्या चाहत्यांमध्ये केवळ प्रेक्षक नाहीत, तर अनेक कलाकारही तिच्या चाहत्यांमध्ये सामील झाले आहेत. गौतमी लवकरच आपल्या नव्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाचं नाव आहे “तलास”, ज्यामध्ये चिन्मयी सुमीत महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे.
अलीकडेच सिनेमातील एक धम्माल गाणं रिलीज करण्यात आलं असून ते पूर्णपणे गौतमीवर केंद्रित आहे. ‘या गो बायांनो हळद घेऊनशी…’ या गाण्याचा प्रकाशन सोहळा विशेष सोहळ्याच्या रूपात साजरा करण्यात आला. गाण्यातील हळदीच्या सोनसळी रंगात न्हालेलं नृत्य अत्यंत ग्लॅमरस आणि रॉयल अंदाजात साकारण्यात आलं आहे. गायक वैशाली सामंत यांनी हे गाणं गायले आहे, तर नृत्यदिग्दर्शन नरेंद्र पंडित यांनी केले आहे.
सिनेमाच्या कार्यक्रमात अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत उपस्थित होती. तिने गौतमीला प्रत्यक्ष भेटताच आनंद व्यक्त केला आणि सांगितलं की, 'गौतमीला प्रत्यक्ष भेटणं माझ्यासाठी एक फॅन मुमेंट आहे. इतक्या लोकांचा भरगोस प्रतिसाद मिळवणारी स्टार आमच्या समोर येणार आहे हे पाहून खूप उत्सुकता होती.' चिन्मयीने गौतमीच्या मेहनतीबाबतही कौतुक केलं. तिने सांगितलं की, 'तिचं पटकन गोष्टी समजणं, नृत्यदिग्दर्शक, गाणं आणि कोरिओग्राफीवर लक्ष देणं, सिनेमॅटोग्राफरच्या स्वप्नाप्रमाणे काम करणं, हे खूप प्रेरणादायक आहे.'
सिनेमाचे निर्माते या रहस्यमय-रोमांचक चित्रपटाला प्रेक्षकांसाठी पूर्णपणे तयार करत आहेत. 'तलास”मध्ये प्रेक्षकांना अखेरपर्यंत खिळवून ठेवणारी मर्डर मिस्ट्री दाखवली जाणार आहे. रहस्यमय घडामोडींची गुंतागुंत आणि त्याचा रोमांचक अनुभव प्रेक्षकांना मिळणार आहे.
सिनेमात चिन्मयी सुमीत, गणेश यादव, प्रणव रावराणे, राहुल पाटील, पूजा जैस्वाल, निलेश भेरे, वेदांत खोत, रेखा राणे, अजय पाध्ये आणि गौतमी पाटील हे कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहेत.
“तलास” सिनेमाचा अनुभव प्रेक्षकांसाठी मनोरंजक, रहस्यमय आणि रोमांचक ठरणार आहे. गौतमीच्या चाहत्यांसाठी तिच्या नृत्य आणि अभिनयाचे सजीव दर्शन मिळणार आहे, तर सिनेमातील कथा प्रेक्षकांना अखेरपर्यंत गुंतवून ठेवेल.